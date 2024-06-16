Почему я стал считать смарт-часы плохой покупкой, и что надо в них исправить

Несмотря на всю мою приверженность смарт-часам, ни одна платформа, похоже, не понимает меня. Я понимаю, что это звучит как возглас вечно всем недовольного комментатора на YouTube, но я бы все равно хотел высказаться и думаю, что многие со мной согласятся. На протяжении всего моего тестирования и личного использования часы за часами и носимые устройства за носимыми устройствами предоставляли универсальный опыт с неадаптированной информацией и назойливыми уведомлениями. Конечно, некоторые компании больше других опираются на машинное обучение, но ни одни часы пока не предлагают то, что было бы идеальным. Вот как я сам это вижу.

Недостатки смарт-часов

Имея неограниченный доступ к ключевым показателям здоровья и фитнеса и проводя больше времени в контакте со мной, чем что-либо другое, мои смарт-часы должны иметь достаточно персонализированное представление о моих привычках и целях. В целом, я активен рано утром, в рабочее время активность снижается, а по вечерам достигает максимума. Я много хожу пешком или катаюсь на велосипеде, иногда хожу в спортивный зал, а воду пью крайне редко, если честно.

Мой пульс выше среднего в исходном состоянии, мой уровень стресса неразличим, а мой график сна как настроение у начальника — иногда отличный, но часто его нет вовсе. Я знаю все это о себе, и я ожидаю, что мое устройство с легкостью узнает это после нескольких дней пребывания на моем запястье. Согласитесь, в этом нет ничего сложного!

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Определяют ли умные часы привычки пользователя

Мои привычки довольно регулярны, но мои смарт-часы не могут к ним приспособиться. Почти ежедневно мне предлагают встать во время еды или прогуляться, несмотря на то что за час до этого я уже прошел втрое больше шагов, чем нужно. Мне говорят, что мои цели по физической активности достигнуты после небольшой утренней разминки или что мой показатель сна нуждается в улучшении, не признавая, что мои потребности могут не совпадать со стандартными. В результате я постоянно отключаю функции, которые не соответствуют моим привычкам. Уведомления о необходимости выпить воды вообще отдельная история. Они всегда приходят не вовремя и их тоже проще отключить.

Дело в том, что ни одна платформа не должна ориентироваться на шаблонных пользователей. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым спортсменом или совсем новичком, мало кто ведет образ жизни, соответствующий общепринятым целям в области здоровья и фитнеса. Люди болеют, проводят суматошные выходные или просто хотят отдохнуть. Текущие системы, доступные на большинстве смарт-часов, неумолимы, в то время как они должны быть в состоянии адаптироваться к модели поведения или состоянию. Недавно я болел с высокой температурой, а часы говорили мне, что надо бы пойти потратить 400 ККал. Куда это годится?

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Смарт-часы и фитнес-трекеры должны предлагать более изобретательные функции, которые лучше служат каждому отдельному пользователю. Некоторые бренды, например Oura, используют алгоритмы машинного обучения для адаптации к пользователям. Идея хорошая, но все равно еще очень сырая. Другие инструменты, такие как приложение Apple для работы с мыслями и другие функции ведения дневников, требуют ручного ввода данных, но не собирают достаточно деталей и глубины для оптимального функционирования.

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Смарт-часы с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект — это не просто модное словосочетание, он активно улучшает пользовательский опыт во всем спектре технологий. В носимых устройствах искусственный интеллект уже используется для передачи данных, улучшения алгоритмов записи данных (как, например, показания пульса в Google Pixel Watch 2) и даже для более прогностического анализа.

Вот что должно быть в идеальном носимом устройстве по моей версии:

Персонализированный интерфейс с уникальными для меня полями данных

Интеллектуальные уведомления, учитывающие мои привычки и цели и опыт

Коучинг с помощью искусственного интеллекта, основанный на здоровых целях для моего уникального тела и уровня физической подготовки

Другими словами, мне нужен по-настоящему персонализированный опыт использования смарт-часов. Если ИИ сможет предоставить необходимые инструменты для того, чтобы устройство интуитивно удовлетворяло мои потребности, я первым начну приставать ко всем с рассказами о том, что смарт-часы нужны каждому и теперь они действительно достигли совершенства. Пока же, за примерно 10 лет, мы получили только новые датчики и увеличение скорости работы.

Что изменится в смарт часах

Следующей крупной новинкой в календаре смарт-часов станет серия Samsung Galaxy Watch 7. К счастью, компания подтвердила, что привнесет Galaxy AI в свою «следующую линейку Galaxy Watch» (она же 7-я серия). По словам Samsung, этот инструмент будет использоваться для получения показателей здоровья, таких как Energy Score, персонализированных тренировок, советов по самочувствию, а также для улучшения аналитики сна, тренировок и спортивных результатов.

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В теории все это звучит отлично, и мне не терпится увидеть, как эти функции проявят себя на практике. Мощное устройство, работающее под управлением Wear OS 5 и One UI 6, определенно может дать толчок развитию искусственного интеллекта в носимых устройствах. Дождаться бы этого момента, а то опять размечтаюсь и на презентации будут хвастаться только новыми циферблатами.