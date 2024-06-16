5 отличных приложений с домашними питомцами. Аналоги Тамагочи для Android

Иногда завести домашнее животное бывает непросто. Но не стоит переживать, ведь есть и другие альтернативы, например приложения для виртуальных питомцев. Они относятся к жанру симуляторов, в которых вы заводите, кормите, чистите и ухаживаете за маленьким виртуальным питомцем. У этого жанра были свои взлеты и падения популярности, но игры обычно дружелюбны к игрокам любого возраста и доставляют всем удовольствие. За последние несколько лет они пережили довольно большой всплеск популярности. Вот лучшие приложения и игры с виртуальными питомцами для Android.

Bubbu — виртуальные животные для смартфона

Bubbu по своей механике напоминает тамагочи. Вы начинаете с Bubbu и делаете различные вещи, чтобы заботиться о нем: кормите, одеваете, обнимаете и купаете. Кроме того, в игре есть более 30 мини-игр. Приложение также включает в себя и некоторые другие вещи, но они не относятся к основному сюжету.

Отличные игры для Android, которые каждый должен попробовать хотя бы раз.

Эти дополнительные занятия дают игрокам возможность чем-то заняться между основными делами, например, кормлением. Все это в совокупности очень хорошо сочетается с темой виртуального питомца и делает Bubbu одним из лучших виртуальных компаньонов.

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Godville — необычное приложение с домашними животными

Godville — одно из самых уникальных приложений для виртуальных питомцев, которые ds видели. Вы играете роль Бога. У вас есть питомец, который делает за вас всю работу. Это ZPG (zero-player game), то есть игра играет сама с собой. Вы просто говорите ей, что делать. Но вы можете получить весь опыт приключений в RPG (ролевой игре), не делая этого сами.

Игрок решает, в какую гильдию вступает его персонаж, какие квесты он выполняет и многое другое. Это интересная игра, и она довольно увлекательна, несмотря на то, что вы мало что делаете самостоятельно.

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Hellopet — игра с виртуальным питомцем

Hellopet — еще одна уникальная игра про виртуальных питомцев. В ней используется функция наложения экрана на телефон и вы получаете маленького питомца. Питомец постоянно бегает по вашему телефону. Он может забрести к вам, когда вы отвечаете на текстовое сообщение или прокручиваете список приложений.

Установил эмулятор Windows на Android и теперь запускаю игры с ПК на смартфоне. Ты можешь так же.

В игре вам предстоит приютить питомца, заботиться о нем и играть в небольшие мини-игры. По своей сути это относительно традиционная игра, но представьте, как вы листаете ленту в Телеграм, а по экрану пробегает «ваша собака». В игре есть дополнительные покупки, но они не так уж необходимы, поскольку не сильно влияют на игровой процесс.

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My Boo — аналог тамагочи

My Boo — еще одно приложение для создания виртуальных питомцев в традиционном стиле и одно из самых популярных. Вы берете на воспитание маленького милого монстрика. Игроки воспитывают его, уделяют ему внимание, кормят и наряжают в различные одежды.

Много уникальных вещей в этой игре вы не найдете. Игра хорошо справляется со всеми функциями виртуальных питомцев, поэтому она попала в наш список. Реклама иногда бывает слишком навязчивой, но вы можете заплатить деньги, чтобы она исчезла. В целом игра тоже достойна места в нашем списке.

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My Tamagotchi Forever — настоящий Тамагочи на Android

My Tamagotchi Forever — это мобильный ремейк знаменитой игры 1990-х годов. Однако она совсем не похожа на то, чем была раньше. Зато это отличное приложение для виртуальных питомцев. Вы заводите своего тамагочи и делаете все обычные вещи: растите, играете, кормите и убираете за ним.

Бесплатные игры для Android, которые нельзя не посоветовать еще раз.

Кроме того, здесь есть функция дополненной реальности, которая отлично вписывается в игру. Честно говоря, ее можно порекомендовать игру только из-за ее удивительных AR-функций. Это freemium-игра с freemium-механикой. Однако, если запастись терпением, можно не беспокоиться о них.

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