На любой Android можно установить детектор скрытых камер. 5 лучших приложений от слежки в помещении

Слежка — дело противозаконное, но в то же время очень популярное. Как бы закон ни защищал частную жизнь человека, в любой момент она может быть нарушена. К примеру, если в помещении окажется скрытая камера. Записи с нее утекут в неизвестном направлении и наверняка будут использоваться против потенциальной жертвы. К счастью, существует немало детекторов камер на Андроид, помогающих своевременно обнаружить шпионское оборудование и принять соответствующие меры.

Hidden Camera Detector — детектор камер на русском

С точки зрения функциональности и удобства это, пожалуй, лучший детектор скрытых камер. В отличие от других приложений нашего списка Hidden Camera Detector поддерживает русский язык и выполняет сразу три проверки:

поиск проводной камеры;

поиск инфракрасной камеры;

поиск беспроводной камеры.

В первом случае выполняется сканирование магнитных излучений при помощи датчика смартфона, а во втором предлагается найти скрытую камеру через камеру Андроид при помощи специальных фильтров. Наконец, третий вариант осуществляет поиск шпионского оборудования на основе подключенных к сети Wi-Fi устройств.

Скачать Hidden Camera Detector

В приложении есть полезные инструкции, которые помогут правильно искать скрытые камеры, и работает оно почти без ограничений. Единственный недостаток заключается в том, что для поиска беспроводного оборудования по сетям Wi-Fi нужно оформить подписку. Впрочем, можно обойтись и двумя другими сканерами.

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Поиск скрытых камер через FindSpy

Еще одно приложение для поиска скрытых камер — FindSpy. По аналогии с предыдущей программой оно выполняет сканирование помещения при помощи магнитного датчика, цветовых фильтров камеры и обнаружения беспроводных устройств, где помимо прочего программа использует Bluetooth.

Скачать приложение FindSpy

Для доступа к поиску беспроводных камер не нужно оформлять платную подписку, что можно назвать очевидным достоинством FindSpy. Однако не менее очевидным минусом приложения является лимит на количество сканирований. В какой-то момент оно обязательно потребует оформить подписку. Так что бесплатная версия FindSpy подходит только для однократного поиска.

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Детектор камер Spy Camera Detector

В приложении Spy Camera Detector нет ограничений на обнаружение скрытых камер. Сканером можно пользоваться сколько угодно раз, но это не значит, что программа лишена минусов. Напротив, здесь их больше, чем в двух предыдущих детекторах.

Скачать Spy Camera Detector

Во-первых, Spy Camera Detector осуществляет поиск только беспроводных камер, не располагая магнитным и ИК-детектором. Во-вторых, для просмотра результатов сканирования нужно оформить подписку. Без нее получится лишь узнать, есть ли в помещении подозрительные устройства, подключенные к Wi-Fi.

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AI Camera Detector — детектор камеры и жучка

Похожим образом работает и AI Camera Detector. Хочешь искать беспроводную скрытую камеру — ищи, но будь готов оформить платную подписку для доступа к результатам. Это и наличие в интерфейсе исключительно английского языка — явный недостаток. Но плюсы на фоне Spy Camera Detector тоже присутствуют.

Скачать AI Camera Detector

Помимо сканера беспроводных устройств AI Camera Detector обладает классическим детектором скрытых камер, работающим на базе магнитного датчика смартфона. Немного подвигаясь в помещении, можно найти не только камеру, но и жучок.

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Spy Radar — детектор камер на Андроид

Заключительное приложение в списке — Spy Radar. С функциональной точки зрения это точная копия AI Camera Detector. Детектор позволяет искать скрытые камеры, подключенные к беспроводной сети, но результаты проверки предоставляет только по подписке. В качестве альтернативы предлагается магнитный поиск, доступный далеко не только в Spy Radar.

Скачать Spy Radar

Единственное отличие на фоне других рассмотренных приложений — оформление. У приложения с детектором камер приятный и интуитивно понятный интерфейс, однако разработчики так и не позаботились о локализации своего софта. Поэтому понадобятся хотя бы минимальные знания английского языка.