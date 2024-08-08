На любой Android можно установить детектор скрытых камер. 5 лучших приложений от слежки в помещении

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Герман Вологжанин

Слежка — дело противозаконное, но в то же время очень популярное. Как бы закон ни защищал частную жизнь человека, в любой момент она может быть нарушена. К примеру, если в помещении окажется скрытая камера. Записи с нее утекут в неизвестном направлении и наверняка будут использоваться против потенциальной жертвы. К счастью, существует немало детекторов камер на Андроид, помогающих своевременно обнаружить шпионское оборудование и принять соответствующие меры.

На любой Android можно установить детектор скрытых камер. 5 лучших приложений от слежки в помещении. Эти приложения помогут чувствовать себя спокойно в любом помещении. Фото.

Эти приложения помогут чувствовать себя спокойно в любом помещении

Hidden Camera Detector — детектор камер на русском

С точки зрения функциональности и удобства это, пожалуй, лучший детектор скрытых камер. В отличие от других приложений нашего списка Hidden Camera Detector поддерживает русский язык и выполняет сразу три проверки:

  • поиск проводной камеры;
  • поиск инфракрасной камеры;
  • поиск беспроводной камеры.

В первом случае выполняется сканирование магнитных излучений при помощи датчика смартфона, а во втором предлагается найти скрытую камеру через камеру Андроид при помощи специальных фильтров. Наконец, третий вариант осуществляет поиск шпионского оборудования на основе подключенных к сети Wi-Fi устройств.

Hidden Camera Detector — детектор камер на русском. Самое удобное приложение на русском языке. Фото.

Самое удобное приложение на русском языке

Скачать Hidden Camera Detector

В приложении есть полезные инструкции, которые помогут правильно искать скрытые камеры, и работает оно почти без ограничений. Единственный недостаток заключается в том, что для поиска беспроводного оборудования по сетям Wi-Fi нужно оформить подписку. Впрочем, можно обойтись и двумя другими сканерами.

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Поиск скрытых камер через FindSpy

Еще одно приложение для поиска скрытых камерFindSpy. По аналогии с предыдущей программой оно выполняет сканирование помещения при помощи магнитного датчика, цветовых фильтров камеры и обнаружения беспроводных устройств, где помимо прочего программа использует Bluetooth.

Поиск скрытых камер через FindSpy. Функциональное приложение с ограничением на количество сканирований. Фото.

Функциональное приложение с ограничением на количество сканирований

Скачать приложение FindSpy

Для доступа к поиску беспроводных камер не нужно оформлять платную подписку, что можно назвать очевидным достоинством FindSpy. Однако не менее очевидным минусом приложения является лимит на количество сканирований. В какой-то момент оно обязательно потребует оформить подписку. Так что бесплатная версия FindSpy подходит только для однократного поиска.

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Детектор камер Spy Camera Detector

В приложении Spy Camera Detector нет ограничений на обнаружение скрытых камер. Сканером можно пользоваться сколько угодно раз, но это не значит, что программа лишена минусов. Напротив, здесь их больше, чем в двух предыдущих детекторах.

Детектор камер Spy Camera Detector. Удобный сканер без ограничения на количество поисков. Фото.

Удобный сканер без ограничения на количество поисков

Скачать Spy Camera Detector

Во-первых, Spy Camera Detector осуществляет поиск только беспроводных камер, не располагая магнитным и ИК-детектором. Во-вторых, для просмотра результатов сканирования нужно оформить подписку. Без нее получится лишь узнать, есть ли в помещении подозрительные устройства, подключенные к Wi-Fi.

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AI Camera Detector — детектор камеры и жучка

Похожим образом работает и AI Camera Detector. Хочешь искать беспроводную скрытую камеру — ищи, но будь готов оформить платную подписку для доступа к результатам. Это и наличие в интерфейсе исключительно английского языка — явный недостаток. Но плюсы на фоне Spy Camera Detector тоже присутствуют.

AI Camera Detector — детектор камеры и жучка. Приложение для поиска проводных и беспроводных камер. Фото.

Приложение для поиска проводных и беспроводных камер

Скачать AI Camera Detector

Помимо сканера беспроводных устройств AI Camera Detector обладает классическим детектором скрытых камер, работающим на базе магнитного датчика смартфона. Немного подвигаясь в помещении, можно найти не только камеру, но и жучок.

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Spy Radar — детектор камер на Андроид

Заключительное приложение в списке — Spy Radar. С функциональной точки зрения это точная копия AI Camera Detector. Детектор позволяет искать скрытые камеры, подключенные к беспроводной сети, но результаты проверки предоставляет только по подписке. В качестве альтернативы предлагается магнитный поиск, доступный далеко не только в Spy Radar.

Spy Radar — детектор камер на Андроид. Удобная программа для поиска скрытых камер по магнитному датчику и Wi-Fi. Фото.

Удобная программа для поиска скрытых камер по магнитному датчику и Wi-Fi

Скачать Spy Radar

Единственное отличие на фоне других рассмотренных приложений — оформление. У приложения с детектором камер приятный и интуитивно понятный интерфейс, однако разработчики так и не позаботились о локализации своего софта. Поэтому понадобятся хотя бы минимальные знания английского языка.

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