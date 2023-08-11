Нашел приложение, которое позволяет работать с документами совместно с коллегами или семьей

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Герман Вологжанин

Смартфон — это не только средство коммуникации. Также мобильное устройство способно выступать в качестве инструмента для работы с документами на Android. Хотя изначально смартфон лишен софта, позволяющего писать тексты, а также создавать презентации и таблицы, проблема решается установкой офисного пакета Р7-Документы. Что умеет бесплатное приложение, где его найти, а главное — стоит ли качать программу на свой Android-девайс.

Нашел приложение, которое позволяет работать с документами совместно с коллегами или семьей. Работать с документами можно не только на компьютере, но и на смартфоне. Фото.

Работать с документами можно не только на компьютере, но и на смартфоне

Приложение для документов на Андроид

Р7-Документы — это российская офисная программа, выступающая как альтернатива Microsoft Office. Есть также облачная версия офисного пакета «Р7-Офис», работающая прямо в браузере, а также десктопная, которую можно установить на компьютер, и мобильная версия для смартфонов, чтобы работать с документами на нескольких устройствах. Мобильное приложение с офисом доступно для скачивания через Google Play.

Скачать Р7-Документы на Android

Интерфейс программы напоминает Microsoft Office, и это, скорее, плюс, а не минус, ведь при переходе с одного офисного пакета на другой вам не придется привыкать к новому оформлению.

Приложение для документов на Андроид. Приложение умеет работать с разными типами документов. Фото.

Приложение умеет работать с разными типами документов

В настройках приложения для работы с документами можно поменять цветовую схему, переключившись со светлой темы на темную, и даже установить код блокировки, чтобы никто из посторонних людей не смог редактировать файлы.

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Удобный пакет офисных программ

Российский офисный пакет закрывает все базовые потребности, позволяя работать с разными видами документов:

  • презентации;
  • таблицы;
  • тексты.

Получается своего рода замена PowerPoint, Excel и Word в одном лице. Причем Р7-Документы распознает любые форматы файлов: pdf, txt, odt, rtf, html, epub и другие. Даже устаревшее расширение текстовых документов .doc не становится для российского приложения препятствием. Файлы отлично читаются в облачной, десктопной и в мобильной версиях.

Удобный пакет офисных программ. Отображение документа в десктопной версии. Фото.

Отображение документа в десктопной версии

Удобный пакет офисных программ. Тот же документ можно редактировать на смартфоне. Фото.

Тот же документ можно редактировать на смартфоне

По умолчанию все документы открываются в режиме чтения. Но достаточно нажать кнопку в правом нижнем углу, как на экране появляется меню редактирования. Работая с текстом на телефоне, можно настраивать шрифт, добавлять маркированные списки и менять абзацные отступы, а инструмент для презентаций позволяет даже создавать переходы между слайдами. Словом, офисный пакет на Андроид почти не уступает своим облачным и десктопным аналогам.

Как создать документ на телефоне Андроид

С приложением для документов на Андроид можно не только редактировать уже имеющиеся файлы, совмещая работу на компьютере и смартфоне, но и создавать новые. Для этого необходимо:

  1. Открыть вкладку «На устройстве».
  2. Нажать кнопку «+».
  3. Выбрать тип документа (текст, таблица или презентация).
  4. Придумать имя файлу и нажать кнопку «Создать».
Как создать документ на телефоне Андроид. Создать документ можно прямо на смартфоне. Фото.

Создать документ можно прямо на смартфоне

По окончании работы достаточно будет нажать на галочку, чтобы сохранить документ на смартфоне. А через главное меню приложение предложит вам скопировать или переместить получившийся файл, а еще загрузить его в облако.

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Работа в облаке с документами

Одним из неоспоримых достоинств российского приложения для работы с документами является наличие собственного облака. Использовать его можно только через облачную версию «Р7-Офис», но одновременно с этим доступны альтернативные варианты хранилищ от Яндекс Диска до OneDrive.

Работа в облаке с документами. Облако в Р7-Офис можно создать только через десктопную версию программы. Фото.

Облако в Р7-Офис можно создать только через десктопную версию программы

Авторизация в облачной версии позволит выполнять совместную работу с документами, редактируя файлы вместе с коллегами, друзьями или членами семьи. На телефоне для этого понадобится:

  1. Запустить Р7-Документы.
  2. Открыть вкладку «Облака».
  3. Нажать кнопку «Начать сейчас», чтобы авторизоваться в облачной версии «Р7-Офис», или выбрать альтернативный вариант через «Другие хранилища».
  4. Войти в свой аккаунт.
Работа в облаке с документами. На выбор предлагаются и другие сервисы. Фото.

На выбор предлагаются и другие сервисы

Скачать Р7-Документы на Android

В настройках облачного офиса Р7 можно выбрать параметры доступа, подключив к работе до 10 пользователей, но учтите, что совместное редактирование предлагается бесплатно только в течение 30 дней. Далее придется платить от 416 ₽ в месяц.

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Мобильное приложение Р7-Документы действительно способно превратить ваш смартфон в карманный офис. Базовые функции от просмотра до создания и редактирования файлов предоставляются бесплатно, включая в себя все необходимые настройки для текстов, таблиц и презентаций. А платить нужно только за использование дополнительных сервисов.

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