Нашел приложение, которое позволяет работать с документами совместно с коллегами или семьей

Смартфон — это не только средство коммуникации. Также мобильное устройство способно выступать в качестве инструмента для работы с документами на Android. Хотя изначально смартфон лишен софта, позволяющего писать тексты, а также создавать презентации и таблицы, проблема решается установкой офисного пакета Р7-Документы. Что умеет бесплатное приложение, где его найти, а главное — стоит ли качать программу на свой Android-девайс.

Приложение для документов на Андроид

Р7-Документы — это российская офисная программа, выступающая как альтернатива Microsoft Office. Есть также облачная версия офисного пакета «Р7-Офис», работающая прямо в браузере, а также десктопная, которую можно установить на компьютер, и мобильная версия для смартфонов, чтобы работать с документами на нескольких устройствах. Мобильное приложение с офисом доступно для скачивания через Google Play.

Скачать Р7-Документы на Android

Интерфейс программы напоминает Microsoft Office, и это, скорее, плюс, а не минус, ведь при переходе с одного офисного пакета на другой вам не придется привыкать к новому оформлению.

В настройках приложения для работы с документами можно поменять цветовую схему, переключившись со светлой темы на темную, и даже установить код блокировки, чтобы никто из посторонних людей не смог редактировать файлы.

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Удобный пакет офисных программ

Российский офисный пакет закрывает все базовые потребности, позволяя работать с разными видами документов:

презентации;

таблицы;

тексты.

Получается своего рода замена PowerPoint, Excel и Word в одном лице. Причем Р7-Документы распознает любые форматы файлов: pdf, txt, odt, rtf, html, epub и другие. Даже устаревшее расширение текстовых документов .doc не становится для российского приложения препятствием. Файлы отлично читаются в облачной, десктопной и в мобильной версиях.

По умолчанию все документы открываются в режиме чтения. Но достаточно нажать кнопку в правом нижнем углу, как на экране появляется меню редактирования. Работая с текстом на телефоне, можно настраивать шрифт, добавлять маркированные списки и менять абзацные отступы, а инструмент для презентаций позволяет даже создавать переходы между слайдами. Словом, офисный пакет на Андроид почти не уступает своим облачным и десктопным аналогам.

Как создать документ на телефоне Андроид

С приложением для документов на Андроид можно не только редактировать уже имеющиеся файлы, совмещая работу на компьютере и смартфоне, но и создавать новые. Для этого необходимо:

Открыть вкладку «На устройстве». Нажать кнопку «+». Выбрать тип документа (текст, таблица или презентация). Придумать имя файлу и нажать кнопку «Создать».

По окончании работы достаточно будет нажать на галочку, чтобы сохранить документ на смартфоне. А через главное меню приложение предложит вам скопировать или переместить получившийся файл, а еще загрузить его в облако.

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Работа в облаке с документами

Одним из неоспоримых достоинств российского приложения для работы с документами является наличие собственного облака. Использовать его можно только через облачную версию «Р7-Офис», но одновременно с этим доступны альтернативные варианты хранилищ от Яндекс Диска до OneDrive.

Авторизация в облачной версии позволит выполнять совместную работу с документами, редактируя файлы вместе с коллегами, друзьями или членами семьи. На телефоне для этого понадобится:

Запустить Р7-Документы. Открыть вкладку «Облака». Нажать кнопку «Начать сейчас», чтобы авторизоваться в облачной версии «Р7-Офис», или выбрать альтернативный вариант через «Другие хранилища». Войти в свой аккаунт.

Скачать Р7-Документы на Android

В настройках облачного офиса Р7 можно выбрать параметры доступа, подключив к работе до 10 пользователей, но учтите, что совместное редактирование предлагается бесплатно только в течение 30 дней. Далее придется платить от 416 ₽ в месяц.

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Мобильное приложение Р7-Документы действительно способно превратить ваш смартфон в карманный офис. Базовые функции от просмотра до создания и редактирования файлов предоставляются бесплатно, включая в себя все необходимые настройки для текстов, таблиц и презентаций. А платить нужно только за использование дополнительных сервисов.