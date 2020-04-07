На прошлой неделе была новость, что Apple купила известное приложение для определения погоды Dark Sky. Закончилось все тем, что она уже выпилила его из Google Play и пользователи Android не могут его скачать. Про это приложение знали не все, но оно было очень удобным и кроссплатформенным. В результате те, кто теперь захочет скачать приложение погоды, будет вынужден искать что-то новое. Я не часто пользуюсь подобными вещами, но разобрался и наковырял неплохую подборку лучших погодных приложений из Google Play. Проверьте, пользовались ли вы ими.

Где посмотреть погоду на телефоне

Чтобы не попасть под дождь, имея смартфон, достаточно просто посмотреть на нем погоду. Для этого есть четыре основных способа.

Многие производители предустанавливают свои или партнерские приложения погоды, чтобы вам не приходилось искать их. Если в вашем смартфоне такого нет, можно попробовать поискать виджет. Очень часто он добавлен сразу на главный экран и совмещен с виджетом времени. Если нужна более подробная информация, нажмите на ту часть, где отображается температура. Приложение развернется на весь экран и можно будет посмотреть прогноз на несколько дней и подробную раскладку на ближайшие несколько часов.

Третий способ заключается в использовании браузера. Это неудобно, но для разового запроса может подойти. Если следите за погодой часто, лучше установить отдельное приложение. Тем более, даже без Dark Sky выбор сейчас очень неплохой.

Приложения погоды для Android

Вы можете сами найти интересующее вас приложение в Google Play, но я избавлю вас от этого и предложу свою подборку. После того, как я нашел эти приложения, я решил, что точно одно из них оставлю. Вот только пока все не могу решить какое. Может вы подскажете?

Приложение Прогноз погоды

Первое приложение сразу оказалось одним их самых хороших. В нем есть все! Прогноз погоды по дням, прогноз погоды по часам, влажность, давление и даже радар, который покажет, в каком месте сейчас идет дождь и может ли этот дождь зацепить вас.

Единственным минусом приложения, и то относительным, будет то, что оно с рекламой. Но это скорее общая проблема сторонних приложений. Надо отдать должное, что в этом случае реклама очень ненавязчивая и почти не напрягает. Иногда она вылезает на весь экран, но обычно просто висит в меню. И то не часто.

Наверное, это приложение мне нравится больше всего, хотя, есть еще одно, которое тоже выглядит очень неплохо и отлично адаптировано для России.

Скачать Прогноз погоды

Приложение Яндекс Погода

На компьютере для проверки погоды многие часто смотрят ее на Яндексе. Для фанатов сервиса есть свое приложение. Реклама в нем тоже есть, и можно даже сказать, что она более навязчивая, чем в других приложениях, но она четко сгруппирована по блокам и не вылезает на весь экран. По крайней мере, у меня не вылезала.

Основные функции все на месте. Есть различные виды прогнозов и радар с раскладкой по часам.

Сверху находятся уведомления, которые можно листать и смотреть, что может оказаться вам полезным. Есть даже раздел в лучших традициях Яндекса, в котором можно сообщить, что погода не соответствует указанной. Не знаю, скорректируют ли они данные, но намек на создание комьюнити есть.

Скачать Яндекс Погода

Приложение Gismeteo

Не менее известным и даже нарицательным именем является Gismeteo. В свое время этот сервис мне нравился тем, что в нем можно было смотреть прогноз на долгий срок. Мало того, что непонятно, как составляют долгосрочные прогнозы погоды, так еще точность их оставляет только надеяться, что он сбудется. Но, как минимум, он был и это было приятно.

Давление, осадки, скорость ветра, влажность… Все есть — даже геомагнитная обстановка. Дизайн очень приятен и минималистичен, жаль только нет радара. Можно смотреть погоду только по цифрам. Если чем-то вы не пользуетесь, это можно отключить. Если наоборот, нужно больше информации, чем подробный прогноз на неделю, надо будет перейти на сайт. В приложении есть для этого специальная кнопка.

Отдельно порадовало то, что я ни разу не столкнулся с рекламой. Нет ни маленьких банеров, ни вылезающих на весь экран окон. Это очень располагает к себе.

Скачать Gismeteo

Приложение Today Weather

Это приложение отличается от предыдущих тем, что имеет условно бесплатную модель распространения. Им можно пользоваться совершенно бесплатно, как и некоторыми другими вещи, но часть функций будет недоступна (например, некоторые виды радара). А еще на главной странице будет рекламный банер. Подписку можно оформить за 199 рублей на полгода, за 299 рублей на год или за 599 навсегда. В подписку входит отключение рекламы и разблокировка всех функций.

В остальном это просто хорошее приложение, как и предыдущие. В нем есть все необходимое, а интерфейс имеет много настроек, которые позволяют выбрать то, что вам нужно.

Скачать Today Weather

Приложение Accuweather

Пожалуй, это приложение из приведенных мне нравится меньше всего. Во-первых, интерфейс напоминает что-то среднее между региональным телевидением и бухгалтерской программой. Так еще и реклама почти всегда видна на экране.

Включил в рейтинг я его из-за того, что многие хвалят точность данных этого приложения, а еще в нем есть новостной раздел. Может кому-то будет полезно. С другой стороны, если вам нужно что-то большее, чем просто погода, лучше установить фирменное приложение Яндекс, в котором есть и погода, и новости, и определитель номера для борьбы со спамом. Хотя, у него тоже есть свои огрехи.

Скачать Accuweather

Можно ли доверять прогнозу погоды

Прогнозы погоды составляются на основании большого количества исследований и собранных данных. Для этого у метеорологов есть наземные, воздушные, морские и даже подземные датчики. Все это собирается воедино и обрабатывается совместно крупнейшими центрами погоды в мире. Один из них находится в Москве.

Потом данные обобщаются и максимально быстро предоставляются потребителям этой информации. Иногда они разнятся, но это часто бывает из-за разной интерпретации. Если вам интересно, как готовят прогнозы погоды и кто этим занимается, можете прочитать мой большой материал на эту тему.

А пока делитесь в комментариях или в Telegram-чате своими любимыми приложениями. Нам всем это будет интересно.