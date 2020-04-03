В редакции меня иногда подкалывают из-за того, что строю фразы со словами ”в наше время” или ”вот, было время”. Но сейчас иначе и не скажешь. В наше время не так просто куда-то сходить. Да, это время короткое и оно закончится через месяц, два, три… Может больше, но самоизоляция и пандемия не вечны. Тем не менее, развлекаться хочется уже сейчас. Но как это сделать, если на спортивные мероприятия, в кинотеатры и на концерты ходить нельзя? С первым все понятно — есть онлайн-кинотеатры. Со спортом сложнее и фанатам остается только пересматривать старые события. А вот концерты начали активно приходить в онлайн. Сегодня назову несколько мест, где можно посмотреть концерты российских и мировых звезд, не выходя из дома. Смахивайте пыль со своих колонок, время отдохнуть и развлечься.

В самом начале коротко выскажу свое отношение к такому переходу. Я считаю, что это очень хорошо, но только в том случае, если так не будет всегда. У меня есть серьезные опасения, что мир уже не станет прежним. Например, под угрозой находятся выставки и некоторые виды работ. Что-то из этого не нужно и ”чистка” пойдет только на пользу, но почти наверняка мы уже не вернемся в полностью тот же мир, который был до пандемии. Хотя, это тема для отдельного разговора.

Концерты в Сети хороши тем, что сейчас это один из немногих способов развеяться дома. Постепенно их становится больше, но лишними они точно не будут. Например, сейчас очень интересно заглянуть в онлайн-музеи. Я сам уже несколько раз смотрел концерты и с нетерпением жду новые. А пока покажу, где их вообще можно смотреть.

Где смотреть концерты в Интернете

Этот тот случай, когда концерты есть как наши российские, так и иностранные. А еще есть просто подборки домашних выступлений, которые смотрятся еще более уютно, так как ты буквально оказываешься с исполнителем один на один.

Онлайн-концерты российских исполнителей

Изначально я открыл для себя онлайн-концерты, когда услышал о концерте группы БИ-2 на платформе OKKO. Он был по отдельной ссылке без регистрации и оплаты, но немного подтормаживал. Возможно, у меня было что-то с соединением, но, скорее всего, просто сервис не выдержал наплыва посетителей.

Как любитель русского рока, я не мог пропустить этот концерт, как и концерт Гарика Сукачева и Сергея Галанина на следующей неделе. В этот раз все работало хорошо. Видимо, проблемы были решены.

А вообще я не фанат того, что все переходит в онлайн. Не так давно я аргументированно высказывался по этому поводу.

Есть на площадке и другие концерты, доступные для просмотра в записи, а по пятницам выступают новые артисты в прямом эфире. Они поют и отвечают на вопросы. Кроме этого, как и на других сервисах, включая Кинопоиск, Megogo, ivi и и им подобные, на OKKO сейчас бесплатная подписка. Так они все борются за зрителя, чтобы потом он остался именно с этим сервисом.

Детские онлайн-концерты

На днях от одной из рассылок я узнал, что готовится концерт Смешариков. Конечно, это интересно в основном детям, но я решил проверить, кто транслирует этот концерт и что еще он может предложить. В итоге я вышел на Яндекс Афишу. Там тоже есть раздел ”концерты”, в котором можно найти много чего интересного.

Есть классические концерты, рок-музыка, поп-музыка и даже записи выступлений на радио, когда в эфирной студии дает концерт какой-нибудь известный исполнитель. Скажу честно, смотрится это очень необычно и интересно. Особенно, если вам нравится этот исполнитель.

Мне такая идея очень понравилась. Это, как и в случае с концертами рокеров на OKKO, выглядит очень по-домашнему. Артист выступает не перед большой аудиторией, а просто в свое удовольствие (даже, если ему заплатили). Это очень располагает.

Наш Олег Кусов делился тут недавно мнением. Возможно вам будет интересно почему YouTube Music — лучший музыкальный сервис в 2020 году

Яндекс побалует зрителей так же концертом группы Little Big. Он пройдет 11-го апреля 2020 года. Найти этот концерт можно будет в Яндекс.Эфире, но ссылку пока дать не могу. Если вам интересно, думаю, ближе к дате концерта найти его будет не так трудно.

Классическая музыка и опера онлайн

Если современные жанры музыки не для вас или вообще вы любите оперу, для вас есть сайт, на котором можно подобрать себе классический концерт. Можно их приводить в пример по одному, но проще найти там что-то самому.

На выбор предлагаются лучшие театры мира. Среди них Большой театр, Мариинский театр, Баварская опера, Нью-Йоркская Метрополитен опера и многое другое. Почти все записи спектаклей и концертов бесплатны, впрочем некоторые площадки предлагают вам при желании задонатить, но это совершенно необязательно.

Как найти концерт онлайн

Некоторым подведением итога этой статьи будет вариант для тех, кто не хочет искать в общем количестве и находить что-то отдельно. Есть один сервис, который позволяет найти онлайн-концерт в ленте событий.

Если вы знаете другие интересные плщадки, давайте обсудим их в нашем Telegram-чате.

Конечно, на этом сервисе собрано не все, что можно посмотреть и послушать, не выходя из дома, но многое. А с учетом того, что все собрано в ленту, искать событие очень легко. Есть грядущие события и ссылки на события, которые уже были, и их можно посмотреть в записи.

Если вы любите музыку, советую посмотреть что-нибудь из того, что я перечислил выше. Это действительно очень интересно, необычно и самобытно. Тем более, не часто такое встретишь. Так уж получилось, что бесплатно исполнители выступают даже как-то интереснее, чем за деньги. Если у вас есть хорошая акустика дома, вы точно получите удовольствие.