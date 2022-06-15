Скоро все смогут бесплатно пользоваться Фотошопом. Adobe готовит для нас подарок

В начале статьи часто надо объяснять, о чем пойдет речь дальше, но это не тот случай. Любой, кто хоть раз что-то делал с фотографиями, прекрасно знает, что такое Photoshop и как он работает. Более того, этот графический редактор настолько популярен и известен, что именно его имя стало нарицательным. Как мы говорим, когда видим откровенный фотофейк? Правильно — ”Это фотошоп”. Вот только не все знают, что оказывается у него есть платные версии и сам продукт изначально стоит денег. Кто-то просто не знаком с особенностями его работы, а другие привыкли не платить за него, находя установочный файл в Интернете. Но теперь все может измениться, и довольно скоро любой желающий сможет воспользоваться Photoshop бесплатно. Впрочем, есть одно ”но”.

ВЕБ-версия Фотошоп

В новом отчете говорится, что веб-версия Photoshop от Adobe может стать бесплатной для всех пользователей, что значительно снизит барьер для доступа к одному из лучших средств обработки фотографий, графики и другого контента.

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Можно ли бесплатно пользоваться Фотошоп

Согласно Neowin, Adobe в настоящее время экспериментирует в Канаде с бесплатной версией Photoshop. Любой, у кого есть бесплатная учетная запись Adobe, может получить доступ к веб-версии программы для редактирования изображений без какой-либо оплаты. Правда, есть некоторые ограничения, и часть премиальных инструментов, как сообщается, может быть перенесена на платную основу.

Учитывая, как люди пользуются этим графическим редактором, переживать из-за того, что некоторые инструменты станут платными, не стоит. Подавляющему большинству из них хватает нескольких инструментов, а премиальными будут пользоваться только профессионалы, которые и так платят за подписку. Но пока нет ясности, за какие именно инструменты надо будет платить.

Как можно заработать на бесплатной версии

Компания может по-другому начать зарабатывать на бесплатной версии. Например, обрабатывая поведение пользователей, чтобы понять, как улучшить продукт или настроить автоматические алгоритмы обработки. Так же можно использовать это как бесплатный пробник платного продукта. То есть человек попробовал бесплатную версию, ему понравилось, и он решил для большего удобства оплатить подписку только на этот или даже на другие продукты Adobe. Вариантов много, но компания точно не окажется в накладе.

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Adobe впервые запустила веб-версию Photoshop в 2021 году как относительно простую альтернативу полной настольной версии. За прошедшие месяцы компания неуклонно улучшала приложение до такой степени, что теперь оно стало жизнеспособным вариантом для многих, особенно базовых, пользователей.

Кроме того, совместная работа находится в центре внимания веб-версии, что позволяет нескольким пользователям легко работать над одним и тем же изображением или проектом. В последних версиях даже снято ограничение, которое требовало, чтобы изображение сначала создавалось через настольную версию, и теперь позволяет пользователям начинать свой рабочий процесс непосредственно из веб-версии.

Будет ли Photoshop полностью бесплатным

Хотя компания рассматривает возможность сделать некоторые премиальные функции платными, Adobe, как сообщается, планирует оставить бесплатную версию с достаточным количеством инструментов для обеспечения основных функций. Пока неизвестно, когда испытание будет расширено за пределы Канады, но можно не сомневаться, что это произойдет, и мы получим бесплатный Фотошоп.

А вы пользуетесь Photoshop? Как решаете вопрос с оплатой? Расскажите в нашем Telegram-чате.

Правда, надо сказать, что в России мало кто задумывается о том, что продукт стоит денег, и просто скачивают взломанные версии. Найти их не составляет большого труда, а в нынешних условиях, когда российской картой нельзя оплатить услуги за границей, к сожалению, пиратство осталось единственным способом работы с Фотошопом. Так, например, я каждый месяц платил за подписку, но теперь при всем желании не могу этого сделать, и мне пришлось перебрать много других бесплатных редакторов, среди которых было сложно найти что-то, закрывающее все мои потребности.

Пока нельзя сказать, появится поддержка бесплатной ВЕБ-версии Photoshop в России, но если это произойдет, то это будет хорошей альтернативой платной версии и тем более пиратству.