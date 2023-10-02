За что я ненавижу приложение Яндекс на Android

Нельзя отрицать, что Яндекс предлагает лучшую экосистему цифровых сервисов в нашей стране. Однако компания зачастую берет количеством, а не качеством. Вот, например, приложение Яндекс. Это программа с безграничным набором классных функций от умной камеры до закадрового перевода иностранных видео. Но реализовано все таким образом, что за несколько лет взаимодействия с приложением меня просто распирает от недостатков Яндекса.

Сервисы Яндекса в браузере

Глупо было бы придираться к тому, что Яндекс продвигает свои сервисы через приложение собственного производства. Но то, как это делает российская компания, мягко говоря, вызывает вопросы. Если вы не являетесь действующим подписчиком Яндекса, то обязательно им станете, ведь время от времени будет появляться предложение попробовать преимущества Плюса. Конечно, можно отказаться. Но, во-первых, кнопка отказа максимально тусклая на фоне действия «Подключить».А, во-вторых, разве это удобно, когда во время занятия своими делами в браузере вам навязывают дополнительные услуги?

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Сервисы Яндекса будут лезть из всех щелей, даже если вы уже входите в число подписчиков. Ищешь товар — покупай его на Маркете. Смотришь карты — давай-ка закажи такси. Читаешь рецепт — закажи блюдо в Еде. Ну и рекламные баннеры, коих в Яндексе непозволительно много, в первую очередь предлагают продукты самой компании. С одной стороны, все это удобно, с другой — уже через неделю начинаешь понимать, насколько удобен Chrome, который даже не пытается навязать тебе другие сервисы Google.

Виджет Яндекс Маркета на сайтах

Одним из самых раздражающих элементов приложения Яндекс на Андроид является виджет Маркета, который приносит компании доход даже от тех, кто не является подписчиком Плюса. Если вы читаете в обзор какого-нибудь смартфона, то в нижней части страницы увидите вкладку с маркетплейсом, где вам будут предлагать купить либо объект поиска, либо рандомные товары.

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Располагается виджет Яндекс Маркета таким образом, что на него легче нажать, чем попытаться закрыть кликом на «крестик». Особенно остро эта проблема проявляется у пользователей десктопной версии Yandex Browser, но владельцам Android-устройств тоже придется вдоволь настрадаться. Разумеется, отключить виджет Яндекса в настройках нельзя.

Вкладки в Яндекс Браузере

Приложение Яндекса на Андроид — это в первую очередь браузер. И каждый человек, который заботится об оптимизации собственного смартфона, знает, как важно своевременно закрывать вкладки, ведь в противном случае десятки лишних окон будут нагружать устройство и расходовать заряд аккумулятора. Как правило, браузеры оказывают помощь, открывая предыдущую страницу при повторном запуске приложения. Но в Яндексе вкладки будут скапливаться даже у самого аккуратного человека, ведь открываются они после каждого клика, а закрываются только через отдельное меню.

Чтобы закрыть вкладки в Яндексе, недостаточно перезапустить приложение. Нет, вы должны нажать на значок с количеством вкладок, а затем — на иконку с корзиной. Только так лишние окна закроются, но после пары-тройки следующих поисковых запросов появятся вновь. Существует ли автоматическое закрытие вкладок в Яндексе? Да, но только через сутки.

Плохая оптимизация Яндекса

Приложение Яндекса для смартфонов появилось более 10 лет назад, но за это время крупнейшая российская IT-компания так и не смогла его оптимизировать. Я не знаю ни один другой браузер на Андроид, где бы у меня напрочь отказывались открываться сайты. Каждые 2-3 дня возникает ситуация, когда ты вводишь поисковый запрос, нажимаешь на первую попавшуюся ссылку, а там — бесконечная загрузка.

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И дело ведь отнюдь не в блокировках, ведь после очистки оперативной памяти ссылки вновь начинают работать. И смартфон тут тоже не при чем, поскольку такие проблемы я замечал сразу на трех своих последних устройствах разных производителей.

Кэш Яндекса на телефоне

Яндекс — программа, которая уже через пару месяцев использования способно разрастись до нескольких гигабайтов. Занимаясь очисткой памяти смартфона летом этого года, я решил проверить, сколько весит приложение Яндекса. Оказалось, 13 ГБ.

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В попытке избавиться от лишнего кэша я и историю чистил, и выполнял очистку через настройки смартфона, но помогла только переустановка приложения. Так что если у вашего устройства скромный объем памяти, будьте готовы повторять эту процедуру каждые 2-3 месяца. Очень удобно (нет).