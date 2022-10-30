6 функций Яндекс Браузера, которыми вы будете пользоваться каждый день

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Герман Вологжанин 0

Каким браузером на телефоне вы пользуетесь? Уверен, что многие из вас назовут Яндекс Браузер. Это очень популярное приложение, набравшее более 100 миллионов установок в Google Play. В то же время подавляющее большинство пользователей не знает о существовании и 50% возможностей данного веб-обозревателя. Предлагаю взглянуть на полезные функции Яндекс Браузера, которыми после прочтения материала вы будете пользоваться каждый день.

Браузер Яндекса имеет много функций, о существовании которых вы не знали

Яндекс Браузер — перевод видео

Многие из нас ограничивают себя просмотром русскоязычного сегмента YouTube. Причина банальна — незнание иностранного языка. Однако Яндекс Браузер стирает эти границы. Еще в прошлом году Яндекс запустил функцию закадрового перевода видео. С ее помощью ролики на иностранном языке автоматически озвучиваются искусственным интеллектом, и получается это у него довольно неплохо. Отличная фишка на случай, если вы, например, хотите посмотреть презентацию новых смартфонов.

Нажмите кнопку «Перевести видео», чтобы посмотреть ролик с русскоязычной озвучкой

Перевод видео предлагается автоматически, когда вы открываете страницу ролика в Яндекс Браузере. И, хотя опция по большей части ориентирована на YouTube, работает она и на других сайтах. Если кнопка «Перевести видео» не появляется, или вы, напротив, хотите от нее избавиться, сделайте следующее:

  1. Нажмите кнопку в виде 3-х точек, расположенную в правом нижнем углу экрана.
  2. Откройте «Настройки».
  3. Включите или выключите опцию «Перевод видео и субтитров».

Функция работает по умолчанию, но при желании ее можно выключить

Закадровый перевод Яндекса активно развивается. Разработчики добавляют новые голоса, а также поддержку разных языков. На сегодня доступен перевод с английского, французского, испанского и немецкого. Посмотрим, что будет дальше.

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YouTube в окне

Раз уж мы заговорили о YouTube, то нельзя не отметить еще одну важную функцию — видео в окне. Некоторые люди для ее включения оформляют подписку YouTube Premium, пользуясь различными лазейками, однако добиться аналогичного эффекта без танцев с бубном позволяет Яндекс Браузер. Откройте настройки веб-обозревателя и активируйте опции «Показывать видео поверх других приложений» и «Показывать видео при уходе со вкладки».

И подписка не понадобится

Как только вы покинете страницу ролика, он продолжит воспроизводиться в окне, которое можно перемещать. Кстати, функция работает не только в YouTube. Поэтому вы сможете смотреть видео в фоне вне зависимости от того, какому видеохостингу отдаете предпочтение.

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Перевод страницы в Яндекс Браузере

Вернемся к функциям для тех, кто не знает в достаточной степени иностранные языки. Яндекс Браузер переводит не только видео, но и веб-страницы. Узнав об этом, вы сможете читать сайты на любом языке. Просто вызовите меню веб-обозревателя и нажмите кнопку «Перевести страницу».

Теперь незнание иностранного языка не будет преградой

Также перевод можно сделать автоматическим или полуавтоматическим. Для этого в настройках Яндекс Браузера нужно включить «Автоматический перевод страниц» или «Предлагать перевести страницу». В первом случае сайт сразу будет переведен на русский язык, а во втором — на экране появится кнопка переводчика.

Автоперевод можно выключить

А еще Яндекс Браузер переводит не только страницы, но и картинки. Как и в случае с текстом, перевод можно сделать автоматическим или полуавтоматическим. Решайте сами, какой вариант вам кажется более удобным.

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Чтение страниц Яндекс

К сожалению, нам не всегда комфортно воспринимать текстовую информацию. Особенно, если поздним вечером глаза начинают слипаться, а сил хватает разве что на прослушивание подкаста. В такой ситуации на помощь приходит еще одна полезная функция Яндекс Браузера — чтение вслух. Просто нажмите на иконку в виде наушников, чтобы Алиса озвучила содержимое страницы.

Алиса продолжит читать текст, если вы закроете браузер

Если значок не отображается, или вы хотите убрать навязчивую иконку с наушниками, воспользуйтесь следующей инструкцией:

  1. Откройте настройки Яндекс Браузера.
  2. Перейдите в раздел «Голосовые возможности».
  3. Включите или выключите «Чтение страниц».

Кнопку с наушниками всегда можно убрать

Не забывайте, что функция реализуется за счет голосового ассистента Алиса, к которому вы можете обратиться в любой момент. Для этого произнесите фразу «Привет, Алиса» или нажмите кнопку вызова виртуального помощника.

Расширения для браузера

Долгое время десктопные веб-обозреватели от мобильных аналогов отличало наличие расширений, добавляющих новые функции. Но с недавних пор появились дополнения в Яндекс Браузере для Android. Просто откройте «Каталог дополнений» и активируйте нужное расширение.

Ждем новых расширений

Увы, список доступных расширений пока очень скудный. Но уже сейчас вы можете, например, включить SaveFrom, чтобы скачивать видео. Еще 1 повод не платить за YouTube Premium.

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Ярлык сайта на рабочий стол

Если вы считаете материалы, которые публикуются на Androidinsider интересными, обязательно добавьте наш сайт в закладки. А еще я могу предложить альтернативный вариант. Яндекс Браузер позволяет добавить ярлык сайта на рабочий стол, чтобы веб-ресурс отображался в виде мобильного приложения.

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