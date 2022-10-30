6 функций Яндекс Браузера, которыми вы будете пользоваться каждый день

Каким браузером на телефоне вы пользуетесь? Уверен, что многие из вас назовут Яндекс Браузер. Это очень популярное приложение, набравшее более 100 миллионов установок в Google Play. В то же время подавляющее большинство пользователей не знает о существовании и 50% возможностей данного веб-обозревателя. Предлагаю взглянуть на полезные функции Яндекс Браузера, которыми после прочтения материала вы будете пользоваться каждый день.

Яндекс Браузер — перевод видео

Многие из нас ограничивают себя просмотром русскоязычного сегмента YouTube. Причина банальна — незнание иностранного языка. Однако Яндекс Браузер стирает эти границы. Еще в прошлом году Яндекс запустил функцию закадрового перевода видео. С ее помощью ролики на иностранном языке автоматически озвучиваются искусственным интеллектом, и получается это у него довольно неплохо. Отличная фишка на случай, если вы, например, хотите посмотреть презентацию новых смартфонов.

Перевод видео предлагается автоматически, когда вы открываете страницу ролика в Яндекс Браузере. И, хотя опция по большей части ориентирована на YouTube, работает она и на других сайтах. Если кнопка «Перевести видео» не появляется, или вы, напротив, хотите от нее избавиться, сделайте следующее:

Нажмите кнопку в виде 3-х точек, расположенную в правом нижнем углу экрана. Откройте «Настройки». Включите или выключите опцию «Перевод видео и субтитров».

Закадровый перевод Яндекса активно развивается. Разработчики добавляют новые голоса, а также поддержку разных языков. На сегодня доступен перевод с английского, французского, испанского и немецкого. Посмотрим, что будет дальше.

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YouTube в окне

Раз уж мы заговорили о YouTube, то нельзя не отметить еще одну важную функцию — видео в окне. Некоторые люди для ее включения оформляют подписку YouTube Premium, пользуясь различными лазейками, однако добиться аналогичного эффекта без танцев с бубном позволяет Яндекс Браузер. Откройте настройки веб-обозревателя и активируйте опции «Показывать видео поверх других приложений» и «Показывать видео при уходе со вкладки».

Как только вы покинете страницу ролика, он продолжит воспроизводиться в окне, которое можно перемещать. Кстати, функция работает не только в YouTube. Поэтому вы сможете смотреть видео в фоне вне зависимости от того, какому видеохостингу отдаете предпочтение.

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Перевод страницы в Яндекс Браузере

Вернемся к функциям для тех, кто не знает в достаточной степени иностранные языки. Яндекс Браузер переводит не только видео, но и веб-страницы. Узнав об этом, вы сможете читать сайты на любом языке. Просто вызовите меню веб-обозревателя и нажмите кнопку «Перевести страницу».

Также перевод можно сделать автоматическим или полуавтоматическим. Для этого в настройках Яндекс Браузера нужно включить «Автоматический перевод страниц» или «Предлагать перевести страницу». В первом случае сайт сразу будет переведен на русский язык, а во втором — на экране появится кнопка переводчика.

А еще Яндекс Браузер переводит не только страницы, но и картинки. Как и в случае с текстом, перевод можно сделать автоматическим или полуавтоматическим. Решайте сами, какой вариант вам кажется более удобным.

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Чтение страниц Яндекс

К сожалению, нам не всегда комфортно воспринимать текстовую информацию. Особенно, если поздним вечером глаза начинают слипаться, а сил хватает разве что на прослушивание подкаста. В такой ситуации на помощь приходит еще одна полезная функция Яндекс Браузера — чтение вслух. Просто нажмите на иконку в виде наушников, чтобы Алиса озвучила содержимое страницы.

Если значок не отображается, или вы хотите убрать навязчивую иконку с наушниками, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Откройте настройки Яндекс Браузера. Перейдите в раздел «Голосовые возможности». Включите или выключите «Чтение страниц».

Не забывайте, что функция реализуется за счет голосового ассистента Алиса, к которому вы можете обратиться в любой момент. Для этого произнесите фразу «Привет, Алиса» или нажмите кнопку вызова виртуального помощника.

Расширения для браузера

Долгое время десктопные веб-обозреватели от мобильных аналогов отличало наличие расширений, добавляющих новые функции. Но с недавних пор появились дополнения в Яндекс Браузере для Android. Просто откройте «Каталог дополнений» и активируйте нужное расширение.

Увы, список доступных расширений пока очень скудный. Но уже сейчас вы можете, например, включить SaveFrom, чтобы скачивать видео. Еще 1 повод не платить за YouTube Premium.

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Ярлык сайта на рабочий стол

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Теперь, чтобы получить доступ к нашему сайту, вам не придется запускать браузер и вводить заветный поисковый запрос. Androidinsider всегда будет под рукой, и вы не пропустите ничего интересного.