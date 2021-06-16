Google представила пакет обновлений сервисов для Android

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Google стабильно поддерживает свои приложения и сервисы, какие-то по-настоящему знаковые обновления компания выпускает не так уж и часто. Как правило, это происходит не чаще 2-3 раз в год. Но, когда всё-таки происходит, Google старается сделать так, чтобы об этом узнали все. Она выпускает большой материал с описанием всех запланированных нововведений у себя на сайте, рассказывает, зачем они нужны и как они смогут улучшить нашу с вами жизнь. Совсем как в этот раз.

сервисы Google

Google представила масштабные обновления своих сервисов

На этой неделе Google объявила о планах выпустить обновления сразу для шести своих сервисов для Android. Некоторые нововведения, которые были обещаны, уже были доступны на смартфонах Google Pixel, а теперь, так сказать, выходят «в народ». Однако остальные действительно можно считать новыми, потому что прежде они не встречались на устройствах под управлением Android вообще.

Новые функции Android

Подбор эмодзи. На iOS эта функция есть уже давно, но на Android её не было. Однако с выходом обновления Gboard научится предлагать пользователям эмодзи, опираясь на контекст. Теперь, когда вы будете писать слова, которые можно описать мини-стикерами, клавиатура будет автоматически предлагать их подстановку, а вам останется только согласиться или проигнорировать предложение, продолжив писать текст дальше.

Сейсмометр

Поначалу сейсмометр будет работать только в критически опасных регионах

Функция сейсмометра. Наконец-то, спустя несколько месяцев тестирования на смартфонах Pixel, Google запускает её для всех аппаратов на базе Android. Благодаря ей ваш смартфон будет отслеживать колебания почвы и предупреждать об опасности. Первоначально система определения толчков появится в регионах с повышенной сейсмической активностью: Турции, Филиппинах, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.


Управление приложениями голосом. Впервые эта функция дебютировала ещё в начале года и была нужна для управления приложениями при помощи Google Ассистента. Благодаря ей пользователи могли обращаться к помощнику и указывать ему, что сделать, написать твит, найти нужный трек или забронировать столик в ресторане. Теперь список совместимых приложений серьёзно расширили: Spotify, Twitter, eBay, Nike Run Club, MyFitnessPal, Discord, Etsy, Walmart, Kroger, Wayfair, Strava, Capital One, Snapchat, Yahoo и т.д.

Что изменится в Android

Eye detection

Android научится определять взгляд пользователя

Определение взгляда. Android научится определять взгляд пользователя. За это будет отвечать фронтальная камера, которая будет отслеживать его в режиме голосового управления. Это очень полезная штука, потому что теперь смартфон будет наверняка знать, что пользователь обращается к нему, а не разговаривает о чём-то со своим собеседником. Таким образом Google удалось расширить границы голосового управления. Например, теперь можно диктовать смартфону пароль просто голосом.


Сквозное шифрование в Сообщениях. Фирменный мессенджер Google, который она создала на базе приложения для обмена сообщениями, теперь получит поддержку сквозного шифрования. Да, немногие об этом знали, но раньше этой функции у Сообщений не было. Теперь Google защитит пользователей от перехвата их сообщений. Обновление выйдет не в составе новой версии, а применится на серверах Google.

Ну, и заключительное обновление касается Android Auto. Оно заключается в том, что теперь у пользователей появилось больше возможностей для настройки автомобильного экрана со своих смартфонов. Можно установить системный тёмный режим и принудительно включить его во всех приложениях, можно сразу запускать WhatsApp или «Сообщения», а также другие приложения. Правда, для нас это интересно в гораздо меньшей степени.

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