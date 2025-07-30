Samsung выпустила последнее обновление One UI 8 Beta 4. Что появилось и как установить

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Герман Вологжанин

Несмотря на официальный анонс One UI 8 вместе с сериями смартфонов Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, Samsung продолжает выпускать бета-обновления своей прошивки. Пользователям Galaxy S25 начала поступать One UI 8 Beta 4 — вероятно, последняя тестовая сборка прошивки, за которой последует общий запуск апдейта. И, хотя обновление носит статус Beta, владельцы флагманов Samsung могут установить его и попробовать очередную порцию свежих функций системы.

Samsung выпустила последнее обновление One UI 8 Beta 4. Что появилось и как установить. Обновление поступает на смартфоны серии Galaxy S25. Изображение: zollotech. Фото.

Обновление поступает на смартфоны серии Galaxy S25. Изображение: zollotech

Что нового в One UI 8 Beta 4

Обновление One UI 8 Beta 4 исправляет недостатки, обнаруженные в предыдущих версиях апдейта для бета-тестеров, а на также внедряет новые функции. Вот полный список изменений, о которых говорит сама Samsung:

  • обновление Samsung IMS Service для высококачественной передачи голоса во время звонков и сеансов видеосвязи;
  • поддержка полноэкранного режима при воспроизведении видео через Samsung DeX;
  • устранение проблем, связанных с функцией Galaxy Al Reply Suggestions;
  • исправление ошибки загрузки при голосовом вводе стандартных команд Bixby;
  • решение проблемы с отображением значков быстрого запуска на экране блокировки;
  • исправление ошибки редактора видео;
  • решение проблемы со сканером отпечатков, из-за которой на экране появлялось сообщение «Датчик отпечатков не отвечает»;
  • исправление ошибок при работе TalkBack во время вызовов;
  • устранение мерцания индикатора вертикального/горизонтального уровня при переключении с передней камеры на заднюю;
  • общее повышение стабильности системы.

После завершения бета-тестирования выйдет One UI 8 стабильной версии, на которую смогут рассчитывать обладатели почти сотни смартфонов и планшетов Samsung. Владельцы Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra могут установить One UI 8 Beta 4 уже сейчас.

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Как установить One UI 8 Beta 4

Чтобы установить бета-версию One UI 8, нужно сделать следующее:

  1. Запустить приложение Samsung Members и войти в аккаут.
  2. Нажать на баннер программы бета-тестирования One UI 8.
  3. Зарегистрировать в программе свою модель.
  4. Открыть настройки устройства.
  5. Перейти в раздел «Обновление ПО» и скачать One UI 8 Beta 4 в случае обнаружения апдейта.
Как установить One UI 8 Beta 4. Обновление можно установить в некоторых регионах. Фото.

Обновление можно установить в некоторых регионах

Если обновления нет — перезагрузите смартфон и подождите некоторое время. Апдейт постепенно распространяется на разные регионы, а потому развертывание One UI 8 Beta 4 может растянуться на несколько дней.

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