Samsung выпустила последнее обновление One UI 8 Beta 4. Что появилось и как установить

Несмотря на официальный анонс One UI 8 вместе с сериями смартфонов Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, Samsung продолжает выпускать бета-обновления своей прошивки. Пользователям Galaxy S25 начала поступать One UI 8 Beta 4 — вероятно, последняя тестовая сборка прошивки, за которой последует общий запуск апдейта. И, хотя обновление носит статус Beta, владельцы флагманов Samsung могут установить его и попробовать очередную порцию свежих функций системы.

Что нового в One UI 8 Beta 4

Обновление One UI 8 Beta 4 исправляет недостатки, обнаруженные в предыдущих версиях апдейта для бета-тестеров, а на также внедряет новые функции. Вот полный список изменений, о которых говорит сама Samsung:

обновление Samsung IMS Service для высококачественной передачи голоса во время звонков и сеансов видеосвязи;



поддержка полноэкранного режима при воспроизведении видео через Samsung DeX;

устранение проблем, связанных с функцией Galaxy Al Reply Suggestions;

исправление ошибки загрузки при голосовом вводе стандартных команд Bixby;

решение проблемы с отображением значков быстрого запуска на экране блокировки;

исправление ошибки редактора видео;

решение проблемы со сканером отпечатков, из-за которой на экране появлялось сообщение «Датчик отпечатков не отвечает»;

исправление ошибок при работе TalkBack во время вызовов;

устранение мерцания индикатора вертикального/горизонтального уровня при переключении с передней камеры на заднюю;

общее повышение стабильности системы.

После завершения бета-тестирования выйдет One UI 8 стабильной версии, на которую смогут рассчитывать обладатели почти сотни смартфонов и планшетов Samsung. Владельцы Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra могут установить One UI 8 Beta 4 уже сейчас.

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Как установить One UI 8 Beta 4

Чтобы установить бета-версию One UI 8, нужно сделать следующее:

Запустить приложение Samsung Members и войти в аккаут. Нажать на баннер программы бета-тестирования One UI 8. Зарегистрировать в программе свою модель. Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Обновление ПО» и скачать One UI 8 Beta 4 в случае обнаружения апдейта.

Если обновления нет — перезагрузите смартфон и подождите некоторое время. Апдейт постепенно распространяется на разные регионы, а потому развертывание One UI 8 Beta 4 может растянуться на несколько дней.