Смартфоны Samsung будут обновляться быстрее. Все благодаря Google

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Герман Вологжанин

Ох, сколько проблем доставило обновление One UI 7 владельцам смартфонов Samsung. Главное — задержка сроков выхода. Анонсировав апдейт еще с линейкой смартфонов Galaxy S25 в начале года, Samsung продолжила выпускать его летом, параллельно тестируя следующую версию оболочки. Но One UI 8 появилась сразу с анонсом Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 уже в июле, и теперь обновления Samsung будут выходить быстрее. Сразу на несколько месяцев!

Смартфоны Samsung будут обновляться быстрее. Все благодаря Google. Samsung изменила сроки выпуска обновлений One UI. Изображение: Hayls World. Фото.

Samsung изменила сроки выпуска обновлений One UI. Изображение: Hayls World

Причина быстрых обновлений Samsung

Все начинается с операционной системы Android, на базе которой построена оболочка One UI. Раньше Google создавала каждую версию ОС в отдельной ветке, после чего тратила время на их объединение для выпуска апдейтов. Но при подготовке Android 16 компания перешла на модель Trunk Stable, когда все работы проводятся в единой кодовой базе.

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Опыт Google переняла и Samsung, благодаря чему обновление One UI 8 было готово на несколько месяцев раньше положенного срока. Кроме того, вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок в подразделении Samsung Mobile eXperience Business Салли Хесун Чон во время общения со СМИ заявила, что в будущем Samsung планирует полностью сравняться с Google в области выпуска обновлений: выйдет свежая версия Android — сразу появится очередная One UI.

Когда выйдет One UI 8

Когда выйдет One UI 8. На моноблоках One UI 8 пока доступна в режиме бета-тестирования. Изображение: zollotech. Фото.

На моноблоках One UI 8 пока доступна в режиме бета-тестирования. Изображение: zollotech

One UI 8 уже доступна на смартфонах Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Остальные десятки смартфонов и планшетов, поддерживающих обновление, получат его в течение нескольких месяцев. Переход на Trunk Stable не решает другую проблему апдейтов — необходимость их оптимизации для разных смартфонов.

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Согласно новому плану, все последующие версии One UI будут выходить летом наряду со складными смартфонами. Вместе с тем флагманы Galaxy S планируют поставлять с промежуточными версиями One UI X.5 в начале зимы следующего года.

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