В Galaxy Z Flip за 120 тысяч рублей нашли рекламные баннеры

Galaxy Z Flip был представлен 11 февраля на презентации Unpacked 2020. Это не первый смартфон в подобном форм-факторе, ранее начались продажи Motorola Razr, который стал первым телефоном с горизонтальным шарниром. Оба телефона стоят немалых денег, но один из них предлагает пользователям встроенную в систему рекламу, а другой нет. Реклама в оболочке для многих производителей уже стала нормой. Если раньше пользователи любовались баннерами лишь в играх, приложениях и на сайтах, сегодня реклама их встречает и в самой системе. И это безусловно не может вызывать эмоции восторга.

Реклама в смартфонах Xiaomi

В настоящее время многие китайские производители вставляют рекламу в свои телефоны. Хорошим примером может стать компания Xiaomi. Я, как владелец такого аппарата, могут подтвердить тот факт, что MIUI ощущается как неплохая операционка со множеством багов, недоделок, кучей мусорных приложений и рекламы.

Хотите сменить обои на рабочем столе? В этом случае откроется приложение-сервис, включающий в себя платные темы. И такое по всей системе — везде какой-то бардак, куча хлама и ненужного софта.

Не так давно пользователи смартфонов Samsung начали жаловаться на наличие рекламы, и Galaxy Z Flip не стал исключением. В Сети появилось фото телефона, на котором запущено приложение “Телефон” с рекламой по центру. Как вам такое?

И если в случае с Xiaomi всё упирается в низкую стоимость, то в случае с Samsung не совсем понятно, почему пользователи телефона за 120 тысяч рублей должны смотреть на рекламу. Тогда можно купить iPhone за те же деньги, где ничего подобного нет.

Почему производители встраивают рекламу?

Дело в том, что Xiaomi практически не получает прибыли со своих устройств. В 2017 году компания зарабатывала с каждого телефона всего 2 доллара. Сегодня, я думаю, эта цифра значительно выше, но все равно очевидно, что когда вы продаете устройство с AMOLED-экраном, 6 ГБ ОЗУ и процессором Snapdragon 710 за 14 тысяч рублей, тогда как Motorola Razr с аналогичным железом оценен в 1500 долларов, тогда, конечно, вы вынуждены использовать рекламу в операционной системе, чтобы хоть как-то компенсировать низкую прибыль с продаж телефонов. И на такое, впрочем, я согласен в случае с Xiaomi.

Реклама в смартфонах Samsung

Но ситуация с Samsung в этом вопросе интереснее. Компания ведь может не вставлять рекламу во флагманские телефоны, но она все равно это делает. Я думаю, это, скорее, ошибка, и корейцы вряд ли хотели использовать рекламу в телефоне за 120 тысяч рублей. Наличие рекламы в One UI обусловлено низкой стоимостью телефонов в бюджетном и среднебюджетном сегменте. Если посмотреть на линейку Galaxy A, можно понять, что 20 тысяч рублей за A51 — это не такая уж и большая сумма. К тому же Samsung имеет сотни магазинов в одной только России. А ведь за аренду помещений надо платить, работникам магазинов тоже надо платить. В отличие от Xiaomi, расходы Samsung на подобные вещи гораздо выше, и именно поэтому наличие рекламы в операционной системе можно оправдать, но только в том случае, если речь идет о недорогой линейке Galaxy A. В случае с флагманами такое, конечно, недопустимо, на мой взгляд.

В январе появилась информация о том, что в смартфонах Huawei и Honor также появится реклама. Упоминание о рекламе было найдено в смартфоне под управлением Harmony OS с Huawei Mobile Services. В разделе пользовательского соглашения описывается механизм работы рекламы. Вероятно, Huawei решила последовать примеру не только Samsung и Xiaomi, но еще и Realme.

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Реклама в смартфонах Realme

Oppo не так давно начала распространять обновление ColorOS 7 для устройств Realme, в которой по стандарту включена функция отображения рекомендаций. Под рекомендациями понимается наличие рекламных баннеров. В настройках их можно отключить, как и на телефоне Xiaomi, но большинство пользователей даже не смогут найти переключатель, отключающий рекламу.

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