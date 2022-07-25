В России сделали свою альтернативу Android на базе Linux

Несмотря на то что Google уже давно навострила лыжи из России, а Ютубу прочат блокировку уже этой осенью, Android, кажется, никуда не денется. Единственный раз, когда заговорили о возможном отключении операционной системы на смартфонах пользователей, был зафиксирован ещё в 2020 году. Тогда Google постаралась донести до российских властей, что может отключить Android в РФ, если здесь начнут замедлять или тем более блокировать YouTube. С тех пор многое поменялось, но угроза отключения Android не прошла незамеченной.

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В России почти закончили разработку собственной мобильной операционки, которая может стать альтернативой Android. Говорить о полной замене и о прямой конкуренции пока сложно. Но сам факт наличия новой платформы — это всяко лучше, чем её отсутствие.

Российская операционная система

Созданием новой ОС занимается российская компания Роса, которая специализируется на разработке системного ПО, отвечающего требованиям местного законодательства. То есть уже сейчас можно быть уверенным, что по части безопасности личных данных тут всё будет ок.

Пока об операционке известно не так много, как хотелось бы, но кое-какие подробности и выводы уже есть:

Очевидно, что базисом новой операционки является Linux. Во-первых, потому что написать своё собственное ядро с нуля довольно сложно и дорого. А, во-вторых, потому что Роса уже имеет опыт разработки серверных операционных систем на базе Linux. Стало быть, вполне логично использовать эту платформу и тут, как это делает та же Google.

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Использование Linux в качестве основы новой ОС позволит ей не стать платформой в самой себе. Это даст ей возможность сохранить открытость и, возможно, даже стать совместимой с приложениями для Android. В конце концов, сегодня софт — это залог популярности операционной системы, и с этим бессмысленно спорить.

Название новой операционки не раскрывается. Однако Росе ещё с 2014 года принадлежит бренд Rosa Mobile. Так что вполне возможно, что этой торговой марке наконец-то найдут применение, назвав ей предстоящую ОС. Тогда в компании уже поглядывали в сторону мобильных платформ и даже пытались сделать что-то в этом направлении.

Замена Андроид на телефоне

Насколько самостоятельной будет эта платформа, вопрос открытый. Очевидно, что сделать свой смартфон, на котором бы работала Rosa Mobile, будет проблематично. Вряд ли в России есть необходимые ресурсы для этого. Всё-таки для этого мало купить разрозненные компоненты, а потом собрать их воедино. Нужно иметь большой штат разработчиков, инженеров, дизайнеров, тестировщиков, которые понимают, что нужно делать.

Смысла разрабатывать (мобильную операционную систему в России) с нуля нет. Цель, скорее, заключается в том, чтобы сделать устройство безопасным. Если «снести» имеющуюся ОС нельзя, можно поверх запустить свое решение, — приводит РБК слова Германа Клименко, создателя портала LiveInternet.

Впрочем, я сильно сомневаюсь, что кто-то вообще будет с этим заморачиваться. Ну, подумайте сами: кто захочет покупать готовый и отлаженный смартфон с широкой функциональностью только ради того, чтобы установить на него другую операционку с сомнительным потенциалом. Причём сказать «установить» намного проще, чем сделать это на самом деле.

Новая операционная система России

Практика показывает, что абсолютное большинство пользователей Android неспособны не то что перепрошить свой смартфон, а даже установить новый лаунчер поверх предустановленного. Что и говорить о полной смене операционной системы. Так что на коммерческий успех в полном смысле этого слова рассчитывать скорее всего не придётся даже с неограниченным доступом к софту.

Поэтому в лучшем случае, на что можно рассчитывать разработчикам, — это применение в государственных органах. Например, Госдума будет закупать какие-нибудь китайские смартфоны ,а потом устанавливать на них российскую операционную систему. Но такой подход а) довольно сложен с точки зрения реализации и б) всё равно оставляет Россию в зависимом положении, потому что смартфоны-то всё равно придётся где-то брать.

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Но, как ни крути, это лучше, чем совсем ничего. Естественно, составить конкуренцию Android или iOS будет довольно проблематично. Но в банках и госструктурах собственная операционка совершенно точно нужна. Известно, что тот же Сбер устанавливает на смартфоны своих сотрудников особый сертификат, который позволяет отслеживать их действия, а также защищать данные от перехвата.

Сейчас это единственная возможность защитить секретные сведения, с которыми работает сотрудник, причём не стопроцентный. Потому что и Apple, и Google совершенно точно собирает данные о том, чем занимаются пользователи смартфонов на базе их операционных систем. А, если у нас будет своя собственная платформа, данные уже никуда не утекут. Тем более, что для рабочих целей, как правило, обширная функциональность современных оболочек, к которым мы привыкли, и не требуется.