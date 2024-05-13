Этот планшет с большим экраном стоит так дешево, что его нельзя не рекомендовать. Он идеально подходит для фильмов

Диагональ экрана большинства планшетов на Андроид составляет 10-11 дюймов. Этот размер считается оптимальным, но в действительности, когда дело доходит до просмотра кино или работы с документами, становится ясно, что 11 дюймов — не так уж и много. А планшет с реально большим экраном — настоящая редкость. Такая, как Teclast T65 Max, который поступает в продажу 13 мая.
В отличие от других моделей, Teclast T65 Max получил экран диагональю 13 дюймов (почти как у ноутбука). Но еще важнее, что это — недорогой планшет на Андроид. Его можно приобрести со скидкой до 17 мая, а стоит ли — решите сами после знакомства с характеристиками Teclast T65 Max.
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Недорогой планшет с большим экраном
Глядя на сухие цифры, может показаться, что 13 дюймов — не такая уж впечатляющая диагональ. Но давайте посмотрим фактам в глаза: площадь дисплея Teclast T65 Max на 65% больше 10-дюймовых моделей и на 42% 11-дюймовых.
А с учетом того, что соотношение сторон дисплея составляет 16:10, на нем очень удобно смотреть видео, поскольку в горизонтальной ориентации почти полностью отсутствуют полосы, а при расширении на весь экран не теряется значимая часть кадра.
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Большой экран Teclast T65 Max дополняется четырьмя стереодинамиками, создающими объемное звучание. А еще есть редкий для современных планшетов разъем под наушники. Так что для фильмов эта модель подходит как ни одна другая.
Планшет с мощным аккумулятором
Большому планшету — большая батарея. И действительно: аккумулятор Teclast T65 Max рассчитан на 10000 мАч. Это реально много, учитывая энергоэффективность процессора Helio G99, выполненного по норме 6 нм.
Полного заряда аккумулятора должно хватить для 32 часов прослушивания музыки, 10 часов серфинга в браузере, 9 часов просмотра онлайн-видео и почти 8 часов игр. Отличная автономность, что совсем не удивляет.
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Характеристики Teclast T65 Max
Помимо большого экрана и аккумулятора Teclast T65 Max предлагает очень сбалансированные характеристики. Смотрите сами:
|Характеристики
|Teclast T65 Max
|Экран
|13 дюймов, IPS (1920х1200), 60 Гц
|Основная камера
|13 МП
|Фронтальная камера
|8 МП
|Процессор
|Helio G99
|Операционная система
|Android 14
|Память
|8/256 ГБ
|Аккумулятор
|10000 мАч
|Зарядка
|18 Вт
Производительности процессора Helio G99, набирающего свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu, с головой хватает для решения повседневных задач и будет достаточно для большинства игр на средних настройках графики. 256 ГБ памяти — солидно, но и это — не предел, ведь Teclast T65 Max имеет выделенный слот, куда можно поставить карту памяти или сразу две SIM-карты с поддержкой 4G.
Работать с документами помогает новейшая операционная система Android 14 с продвинутым режимом многозадачности, а полный набор сенсоров от гироскопа до физического датчика приближения позволяет с комфортом пользоваться планшетом при любых обстоятельствах.
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Стоит ли покупать Teclast T65 Max
При желании к Teclast T65 Max можно придраться. Два его главных минуса — невысокое разрешение матрицы дисплея и медленная по нынешним меркам зарядка. Но, если вспомнить о том, что перед нами недорогой планшет на Андроид, придираться даже как-то не хочется.
Розыгрыш планшета Teclast T65 Max
Тем более не хочется придираться, когда знаешь о розыгрыше бесплатного планшета в официальном сообществе Teclast в VK. До 16 мая включительно там можно выиграть Teclast T65 Max за репост. Хорошая сделка, не правда ли?