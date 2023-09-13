У этого защищенного планшета аккумулятор на 15600 мАч и 256 Гб памяти. Странно, что он такой дешевый

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Герман Вологжанин

Возможно, вы не знали, но защищенными бывают не только смартфоны, но и планшеты. Как и младшие братья, они имеют противоударный корпус и не боятся воды, позволяя взаимодействовать с устройством в любых обстоятельствах. Однако противоударных планшетов до сих пор очень мало, а потому любая новинка в этой категории воспринимается как диковинка, к которую хочется рассмотреть со всех сторон. Сегодняшний герой — HOTWAV R6 Ultra, чьи продажи стартуют в сентябре 2023 года. На его примере разберемся, зачем нужны защищенные планшеты, и чем они лучше обычных моделей.

У этого защищенного планшета аккумулятор на 15600 мАч и 256 Гб памяти. Странно, что он такой дешевый. Такая махина не боится ничего. Фото.

Такая махина не боится ничего

Кому нужен защищенный планшет

Что собой представляет защищенный планшет? Это устройство, предназначенное для работы в экстремальных условиях. И планшет HOTWAV R6 Ultra полностью соответствует предъявляемым требованиям. Его корпус защищен от влаги и пыли сразу по двум стандартам:

  • IP68 (пыленепроницаемость и погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут);
  • IP69K (пыленепроницаемость и защита от воздействия мощной струи воды высокой температуры).

Также корпус противоударного планшета не боится падений, ведь он защищен по армейскому стандарту MIL-STD-810H. Это значит, что устройство прошло более десятков тестов на устойчивость к разного рода внешним факторам. В частности, планшет HOTWAV способен работать при температуре от -30°C до 60°C. То есть и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит.

Кому нужен защищенный планшет. Планшетом можно пользоваться в любых условиях. Фото.

Планшетом можно пользоваться в любых условиях

Чем еще интересен HOTWAV R6 Ultra

А теперь давайте подумаем, кому нужна такая продвинутая защита? Прежде всего она будет полезна людям, которые работают в промышленной сфере. Кроме того, защищенный планшет прекрасно подходит для использования на открытом воздухе, а еще является лучшим устройством для тех, кого сложно назвать аккуратным человеком.

Почему планшеты быстро разряжаются

Одна из главных проблем планшетов — автономность. Как правило, они работают меньше смартфонов из-за большого дисплея. Диагональ экрана HOTWAV R6 Ultra составляет 10,4 дюйма, и при 2K-разрешении любая другая модель могла бы обеспечить 5-6 часов непрерывного просмотра видео. Но в случае с защищенным планшетом этот показатель достигает 18 часов!

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Внутри устройства прячется здоровенный аккумулятор на 15600 мАч. Для понимания: его батарея почти в 2,5 раза больше, чем у 90% 10-дюймовых планшетов. Поэтому в режиме ожидания HOTWAV R6 Ultra проработает 30-35 дней, а в играх протянет 18 часов. Также планшет может использоваться в качестве повербанка, заряжающего другие устройства, будь то Bluetooth-наушники или смартфон.

Почему планшеты быстро разряжаются. У планшета богатый комплект поставки. Фото.

У планшета богатый комплект поставки

Конечно, противоударный корпус и огромная батарея сказываются на размерах. HOTWAV R6 Ultra весит 980 граммов, что довольно много. Но производитель к этому был готов и сделал так, чтобы готовы были и вы. В коробке с недорогим планшетом лежит специальный держатель, который крепится на спинку устройства, и снижает тяжесть при использовании.

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Характеристики HOTWAV R6 Ultra

Какой бы защищенной и автономной ни была эта модель, ее преимущества нельзя рассматривать в отрыве от других характеристик. Мы же покупаем планшеты не для краш-тестов и зарядки смартфонов повербанка, правда? Так что давайте внимательно присмотримся к начинке HOTWAV R6 Ultra.

ХарактеристикиHOTWAV R6 Ultra
Экран10,4 дюйма, IPS (1200х2000), 60 Гц
Основная камера16 Мп
Фронтальная камера16 Мп
ПроцессорHelio P60
Операционная системаAndroid 13
Память8/256 Гб
Аккумулятор15600 мАч
Зарядка20 Вт

Все характеристики HOTWAV R6 Ultra

Помимо 10-дюймового экрана с хорошим разрешением обращает на себя внимание программное обеспечение. HOTWAV R6 Ultra — это планшет на Андроид 13, и ОС новее сейчас нет. Под требования свежего ПО подстроены все остальные характеристики. Планшет имеет 8 Гб оперативной памяти (+8 Гб за счет файла подкачки), а также совсем не новый, однако проверенный временем процессор Helio P60. Если не планируете запускать 3D-игры, производительность вас полностью устроит.

Характеристики HOTWAV R6 Ultra. Идеальный планшет для народа! Фото.

Идеальный планшет для народа!

Устроит вас и количество встроенной памяти. 256 Гб — отличный показатель для недорого планшета на Андроид, но у HOTWAV R6 Ultra есть еще один козырь в рукаве: поддержка MicroSD-карт объемом до 2 Тб. Только представьте, сколько фильмов сюда можно закачать (если что, более 250 кинокартин в разрешении FullHD).

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Вишенкой на торте становится слот для SIM-карт. Вы можете установить сразу две симки с поддержкой 4G, чтобы общаться посредством сотовой связи или пользоваться мобильным интернетом вдали от Wi-Fi. Наконец, планшет HOTWAV поддерживает все самые популярные системы геопозиционирования от GPS и ГЛОНАСС до BeiDou и Galileo.

Где купить противоударный планшет

Купить защищенный планшет можно начиная с 18 сентября. Продажи HOTWAV R6 Ultra стартуют на AliExpress, где в рамках акции для первых покупателей за новинку просят всего $169 или ~ 17 000 ₽. Это отличное предложение, ведь стандартная цена в 2 раза выше.

Купить HOTWAV R6 Ultra

Для получения максимальной выгоды не забывайте брать купоны продавца, размещенные на странице товара, и помните, что стоимость в рублях постоянно меняется в зависимости от текущего курса валют.

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