У этого защищенного планшета аккумулятор на 15600 мАч и 256 Гб памяти. Странно, что он такой дешевый

Возможно, вы не знали, но защищенными бывают не только смартфоны, но и планшеты. Как и младшие братья, они имеют противоударный корпус и не боятся воды, позволяя взаимодействовать с устройством в любых обстоятельствах. Однако противоударных планшетов до сих пор очень мало, а потому любая новинка в этой категории воспринимается как диковинка, к которую хочется рассмотреть со всех сторон. Сегодняшний герой — HOTWAV R6 Ultra, чьи продажи стартуют в сентябре 2023 года. На его примере разберемся, зачем нужны защищенные планшеты, и чем они лучше обычных моделей.
Содержание
Кому нужен защищенный планшет
Что собой представляет защищенный планшет? Это устройство, предназначенное для работы в экстремальных условиях. И планшет HOTWAV R6 Ultra полностью соответствует предъявляемым требованиям. Его корпус защищен от влаги и пыли сразу по двум стандартам:
- IP68 (пыленепроницаемость и погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут);
- IP69K (пыленепроницаемость и защита от воздействия мощной струи воды высокой температуры).
Также корпус противоударного планшета не боится падений, ведь он защищен по армейскому стандарту MIL-STD-810H. Это значит, что устройство прошло более десятков тестов на устойчивость к разного рода внешним факторам. В частности, планшет HOTWAV способен работать при температуре от -30°C до 60°C. То есть и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит.
Чем еще интересен HOTWAV R6 Ultra
А теперь давайте подумаем, кому нужна такая продвинутая защита? Прежде всего она будет полезна людям, которые работают в промышленной сфере. Кроме того, защищенный планшет прекрасно подходит для использования на открытом воздухе, а еще является лучшим устройством для тех, кого сложно назвать аккуратным человеком.
Почему планшеты быстро разряжаются
Одна из главных проблем планшетов — автономность. Как правило, они работают меньше смартфонов из-за большого дисплея. Диагональ экрана HOTWAV R6 Ultra составляет 10,4 дюйма, и при 2K-разрешении любая другая модель могла бы обеспечить 5-6 часов непрерывного просмотра видео. Но в случае с защищенным планшетом этот показатель достигает 18 часов!
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Внутри устройства прячется здоровенный аккумулятор на 15600 мАч. Для понимания: его батарея почти в 2,5 раза больше, чем у 90% 10-дюймовых планшетов. Поэтому в режиме ожидания HOTWAV R6 Ultra проработает 30-35 дней, а в играх протянет 18 часов. Также планшет может использоваться в качестве повербанка, заряжающего другие устройства, будь то Bluetooth-наушники или смартфон.
Конечно, противоударный корпус и огромная батарея сказываются на размерах. HOTWAV R6 Ultra весит 980 граммов, что довольно много. Но производитель к этому был готов и сделал так, чтобы готовы были и вы. В коробке с недорогим планшетом лежит специальный держатель, который крепится на спинку устройства, и снижает тяжесть при использовании.
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Характеристики HOTWAV R6 Ultra
Какой бы защищенной и автономной ни была эта модель, ее преимущества нельзя рассматривать в отрыве от других характеристик. Мы же покупаем планшеты не для краш-тестов и зарядки смартфонов повербанка, правда? Так что давайте внимательно присмотримся к начинке HOTWAV R6 Ultra.
|Характеристики
|HOTWAV R6 Ultra
|Экран
|10,4 дюйма, IPS (1200х2000), 60 Гц
|Основная камера
|16 Мп
|Фронтальная камера
|16 Мп
|Процессор
|Helio P60
|Операционная система
|Android 13
|Память
|8/256 Гб
|Аккумулятор
|15600 мАч
|Зарядка
|20 Вт
Все характеристики HOTWAV R6 Ultra
Помимо 10-дюймового экрана с хорошим разрешением обращает на себя внимание программное обеспечение. HOTWAV R6 Ultra — это планшет на Андроид 13, и ОС новее сейчас нет. Под требования свежего ПО подстроены все остальные характеристики. Планшет имеет 8 Гб оперативной памяти (+8 Гб за счет файла подкачки), а также совсем не новый, однако проверенный временем процессор Helio P60. Если не планируете запускать 3D-игры, производительность вас полностью устроит.
Устроит вас и количество встроенной памяти. 256 Гб — отличный показатель для недорого планшета на Андроид, но у HOTWAV R6 Ultra есть еще один козырь в рукаве: поддержка MicroSD-карт объемом до 2 Тб. Только представьте, сколько фильмов сюда можно закачать (если что, более 250 кинокартин в разрешении FullHD).
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Вишенкой на торте становится слот для SIM-карт. Вы можете установить сразу две симки с поддержкой 4G, чтобы общаться посредством сотовой связи или пользоваться мобильным интернетом вдали от Wi-Fi. Наконец, планшет HOTWAV поддерживает все самые популярные системы геопозиционирования от GPS и ГЛОНАСС до BeiDou и Galileo.
Где купить противоударный планшет
Купить защищенный планшет можно начиная с 18 сентября. Продажи HOTWAV R6 Ultra стартуют на AliExpress, где в рамках акции для первых покупателей за новинку просят всего $169 или ~ 17 000 ₽. Это отличное предложение, ведь стандартная цена в 2 раза выше.
Для получения максимальной выгоды не забывайте брать купоны продавца, размещенные на странице товара, и помните, что стоимость в рублях постоянно меняется в зависимости от текущего курса валют.