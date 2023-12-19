В Россию привезли классные и недорогие планшеты. На них уже началась охота

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Герман Вологжанин

Одним из главных итогов 2023 года для российского рынка планшетов стало появление нового игрока — компании Teclast. Ее устройства активно продаются в онлайн-рознице, и производитель не планирует останавливаться. Так, под конец года компания выпустила новые планшеты Teclast T60 и T45HD. Это недорогие модели, имеющие целый ряд отличительных особенностей, которые заставляют обратить на них внимание. Особенно в контексте финальной распродажи 2023.

В Россию привезли классные и недорогие планшеты. На них уже началась охота. Началась охота на новые планшеты Teclast. Фото.

Началась охота на новые планшеты Teclast

Teclast T60 — планшет с большим экраном

Модель для тех, кому нужен планшет с большим дисплеем. Диагональ его экрана составляет 12 дюймов, в то время как у обычной модели — 10. Если разница кажется вам несущественной, просто сравните площадь матриц. 2 дюйма диагонали дают фактический прирост 40%.

ХарактеристикиTeclast T60
Экран12 дюймов, IPS (2000х1200), 60 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорUnisoc T616
Операционная системаAndroid 13
Память8/256 ГБ
Аккумулятор8000 мАч
Зарядка18 Вт

Купить Teclast T60

Средце планшета Teclast T60 — процессор Unisoc T616. Это довольно производительный чип, набирающий под 300 тысяч баллов в AnTuTu. С учетом 8 ГБ оперативной памяти такой показатель является достаточным для комфортной работы в режиме многозадачности, да и гейминг на средних настройках графики не станет для него препятствием.

Teclast T60 — планшет с большим экраном. У Teclast T60 действительно большой экран. Фото.

У Teclast T60 действительно большой экран

Помимо солидного объема оперативной Teclast T60 предлагает большой запас постоянной памяти. Здесь ее аж 256 ГБ. Причем хранилище можно дополнительно расширить за счет MicroSD-карты вплоть до 1 ТБ. Кроме того, у планшета Teclast есть несколько дополнительных особенностей:

  • поддержка мобильного интернета за счет установки SIM-карты;
  • наличие NFC для использования планшета в качестве навигатора;
  • 4 мощных динамика, обеспечивающих объемное звучание.

Сейчас купить Teclast T60 можно на OZON. Там за него просят 20 699 ₽, что является хорошей ценой для планшета с большим экраном, который понравится каждому, кто любит смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и видео в YouTube.

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Недорогой планшет Teclast T45HD

Teclast T45HD — более простой, но менее интересный планшет. Здесь производитель установил экран на 10.5 дюйма, дополнив картину сбалансированными характеристиками, почти не уступающими старшей модели.

ХарактеристикиTeclast T45HD
Экран10.5 дюйма, IPS (2000х1200), 60 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорUnisoc T606
Операционная системаAndroid 13
Память8/128 ГБ
Аккумулятор7200 мАч
Зарядка10 Вт

Купить Teclast T45HD

Планшет Teclast T45HD имеет тот же набор камер, а снизившаяся емкость аккумулятора никак не сказывается на автономности, ведь уменьшился и экран. Аппарат способен работать 10 часов в режиме непрерывного просмотра онлайн-видео или 14 часов при веб-серфинге. Вполне достаточно на рабочий день.

Недорогой планшет Teclast T45HD. Сбалансированная модель для решения самых разных задач. Фото.

Сбалансированная модель для решения самых разных задач

Работает Teclast T45HD на процессоре Unisoc T606. Он набирает в AnTuTu почти 250 тысяч баллов. Чуть меньше, чем Unisoc T616 из Teclast T60, но все равно неплохо. Ведь T45HD тоже имеет 8 ГБ оперативной памяти для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно.

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Как и старшая модель, Teclast T45HD поддерживает установку SIM-карт, расширение хранилища через MicroSD, а также работу в режиме навигатора. Цена Teclast T45HD при этом составляет всего 12 990 ₽. Именно столько за планшет просят в Ситилинке, что является просто замечательным предложением.

Розыгрыш бесплатного планшета Teclast

Несмотря на то, что цена Teclast и без того демократичная, компания проводит розыгрыш планшета Teclast T60 в своем сообществе VK. Поэтому обязательно подпишитесь и следите за обновлениями.

Розыгрыш планшета в VK

Если выиграть не получится, ответственно подойдите к выбору планшета на Android. В техническом плане Teclast T45HD и Teclast T60 — две очень похожие модели. Принципиальным отличием является только диагональ экрана, однако с точки зрения производительности мощность старшей модели ненамного выше, а все остальные характеристики у планшетов почти идентичные. Разве что памяти Teclast T45HD предлагает меньше.

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