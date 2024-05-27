Бесплатный ChatGPT оказался лучшим переводчиком, чем Google Translate. Пользуйтесь!

Несмотря на стремительное развитие и расширение функциональности, нейросети в целом, да и ChatGPT в частности все еще не выглядят как инструмент для рядового пользователя. Люди либо не видят в чат-ботах никакой пользы, либо откровенно не понимают их предназначения. Все-таки рисование картинок и правка программного кода, которые почему-то пиарят в первую очередь, абсолютному большинству неинтересны принципиально. Однако это не значит, что ChatGPT в повседневной жизни действительно бесполезен. Его можно вполне успешно применять, например, в путешествиях.

Переводчик в ChatGPT

ChatGPT может оказаться даже более предпочтительным средством перевода, чем Google Translate. Переводчик Гугл тоже использует нейросети, но все еще не идеально распознает контекст. Например, он чаще всего не может понять, переводит он меню в ресторане или литературное произведение, что зачастую играет с ним злую шутку. Особенно в языках с обильным использованием диакритических знаков, то есть над-, под- и внутристрочных элементов в виде черточек, подчеркиваний или хвостиков, служащих для уточнения отдельных звуков.

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Как оказалось, Google воспринимает их довольно неоднозначно либо время от времени не воспринимает вообще. Но для языков типа вьетнамского это может быть критично, кардинальным образом меняя смысл сказанного. Например, cơm cháy во вьетнамском означает подгоревший рис, а cơm chay — рис с овощами. Всего одна черточка, а как сильно влияет на восприятие. Понятное дело, что при ручном вбивании ошибки Google не допустит. Но, если вы используете перевод с фото, такие нюансы можно и не уловить.

Что лучше: ChatGPT или Google Переводчик

Именно это и происходит при прямом переводе с вьетнамского и других похожих языков. Поэтому вы нередко можете получить либо ошибочный перевод вроде «химических бобов» или «перхоти», либо его отсутствие. С ChatGPT такое, что удивительно, почти не случается. Чат-бот не только не пропускает символы, влияющие на перевод, даже если предложить ему перевод с картинки, но еще и понимает, что именно вы переводите. Он способен определять, что меню — это меню, а роман — это роман, а потому применяет специфические нормы перевода для тех или иных текстов.

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Кроме того, ChatGPT очень хорош в пояснениях чего-либо. Сколько раз вам приходилось наобум покупать какие-то странные упаковки с местной пищей в азиатских магазинах на отдыхе, совершенно не отдавая себе отчет, что будет внутри? С нейросетью вы наверняка будете знать, что берете, даже если на пачке нет никаких изображений. Помимо названия ChatGPT определит еще и вид продукта, объяснит, как и из чего он готовится, а также что примерно представляет из себя на вкус. Отличное, надо сказать, решение.

Как использовать ChatGPT в качестве переводчика

Кроме того, ChatGPT — по крайней мере, его нативное приложение — может работать в качестве синхронного переводчика. Вы можете попросить его переводить ваш диалог с иностранцем, скажем, с вьетнамского на русский и наоборот. В результате, когда нейросеть будет слышать вьетнамскую речь, она будет давать перевод на русский, а когда русскую — на вьетнамский. Это очень практично и удобно, поскольку все происходит в автоматическом режиме, и нет нужды каждый раз включать диктовку, не говоря уже о том, чтобы переключаться на новый язык.

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На самом деле все действительно очень просто даже на практике. Дело в том, что ChatGPT-4o умеет воспринимать очень длинные диалоги. Максимальная продолжительность одной беседы может достигать 20-25 минут в зависимости от сложности. Поэтому у вас будет возможность непринужденно поболтать с иностранцем. А, если чат-бот сообщит о том, что достигнут лимит, вы всегда сможете запустить новую беседу. Главное — чтобы было подключение к интернету.

Скачать приложение ChatGPT

Как пользоваться ChatGPT-4o бесплатно

Да-да, без интернета, к сожалению, ChatGPT не работает. Ему нужна непрерывная связь с серверами, на которых обрабатывается информация. Поэтому в отсутствие сотового сигнала воспользоваться чат-ботом для перевода и выполнения других задач не получится. В этом он пока что проигрывает Google Translate, который умеет работать в разных режимах вне зависимости от наличия соединения. Так что там, где не будет интернета, заменить Переводчик поискового гиганта все еще не выйдет.

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Впрочем, найти такие места, кроме лесов Амазонки, будет довольно непросто. Разве что вы окажетесь в ситуации, когда нет желания или средств покупать сим-карту в стране временного пребывания, а бесплатный Wi-Fi отсутствует. Но, учитывая, что ChatGPT-4o теперь предоставляется бесплатно (в ограниченном режиме), можете потратить сэкономленные деньги на подключение местного тарифа с интернетом. Токенов при этом у вас будет не очень много, но 30-50 запросов в день, за которые не нужно платить, для перевода меню и всяких вывесок вам точно должно хватить.