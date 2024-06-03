Чем смартфон отличается от обычного телефона

Изобретение телефона в XIX веке совершило настоящую революцию в области коммуникации. Если раньше людям приходилось использовать горны для передачи сигнала или переговорные трубы, чтобы слышать голос другого человека на расстоянии, то после появления специального прибора для передачи звука подобные атрибуты заняли свое место на полках музеев. Сейчас все мы в том или ином виде пользуемся телефонами, а кто-то даже смартфонами. Но существуют ли принципиальные отличия между телефонами и смартфонами, и стоит ли покупать смарт-устройство, если до этого никогда им не пользовался?

Чем смартфон отличается от телефона

Изобретенное в XIX веке устройство для приема и передачи звука назвали телефоном, объединив два греческих слова:

«теле» — далеко;

«фон» — голос, звук.

В XIX и большей части XX века не могло идти и речи о мобильности подобных устройств. Почти все они были стационарными. Поэтому, когда в продаже появились первые телефоны на станции с ограниченной небольшим радиусом беспроводной связью, их назвали радиотелефонами. А полностью беспроводные устройства, для работы которых не нужна базовая станция, стали называть мобильными телефонами.

Следующий и пока финальный этап развития устройств для приема и передачи звука — появление смартфонов. Само слово объединяет в себе уже упомянутое греческое «фон» и английское «смарт» (умный). А изначально смартфоном свое устройство назвала шведская компания Ericsson, выпустившая в 2000 году новый кнопочный телефон R380s. Тогда слово не прижилось, поскольку Ericsson R380s не предлагал ничего революционного, а к началу XXI века почти все мобилки обзавелись памятью для хранения контактов, функцией коротких сообщений SMS и прикладными инструментами вроде будильника.

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Возрождение слова произошло с появлением в начале 00-x первых коммуникаторов, которые параллельно называли смартфонами, — устройств, помогавших не только общаться, но и работать почти как на компьютере за счет больших для того времени экранов, наличия доступа к интернету и мощного железа, позволявшего выполнять огромное количество операций одновременно.

Какие функции есть у смартфона

Сейчас телефонами называют все кнопочные модели вне зависимости от дополнительных функций, а смартфон — это телефон с большим сенсорным экраном. Но наличие дисплея с покрытием, способным распознавать нажатия пальцев, — лишь верхушка айсберга.

В отличие от большинства кнопочных телефонов, смартфон имеет унифицированную операционную систему (как правило, Android или iOS), главной особенностью которой является возможность устанавливать сторонние приложения, то есть неограниченно расширять функциональность устройства за счет программ от разработчиков со всего света. Ничем подобным кнопочная звонилка за исключением нескольких моделей на Android похвастать не может.

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Перечислить все функции смартфона невозможно. Их уже тысячи, если не миллионы, и каждый день количество предлагаемых опций только растет. Поэтому мы выделим лишь несколько основных преимуществ смартфона в сравнении с кнопочным телефоном, которые ощутит человек, впервые взявший подобное устройство в руки:

хорошая камера;

большой объем памяти;

здоровенный экран, на котором удобно смотреть видео и переписываться;

карты со справочником организаций и навигатором;

управление банковскими и другими услугами в любое время и в любом месте, где есть доступ к интернету;

наличие мессенджеров (приложений для бесплатных звонков, аудио и видеосообщений через интернет);

инструменты для работы с документами и даже для видеомонтажа;

огромное количество интересных игр и многое другое.

Есть ли в таком случае хоть какое-то преимущество телефона на фоне смартфона? Да, и это — автономность. Если телефон при нечастом общении работает больше недели на одном заряде, то смартфон — день-два. Впрочем, умные устройства поддерживают значительно более быструю зарядку, которой нужно от 15 минут на продвинутых и до 2 часов на простых моделях для полного восстановления энергии.

Что купить в качестве первого смартфона

Если вы или кто-то из ваших родственников до сих пор пользуется кнопочным устройством для связи, есть смысл перейти с телефона на смартфон. Ведь за счет этого можно получить доступ к неограниченному количеству по-настоящему полезных в быту функций.

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В качестве первого смартфона стоит купить недорогую модель, которая отличается невысокой ценой, но при этом хорошим уровнем надежности и неплохим запасом производительности для комфортной работы на протяжении нескольких лет. Например:

Купить более дешевую модель можно, но отнюдь не целесообразно из-за слишком низкой скорости, не позволяющей комфортно пользоваться устройством. А покупка смартфона подороже — всегда пожалуйста. Но, переплатив 10, а то и 100 тысяч рублей вы получите только 3 преимущества, касающихся экрана, камеры и производительности процессора.