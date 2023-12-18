Что будет, если полностью разрядить Android-смартфон

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Герман Вологжанин

Зарядка смартфона — процедура, к которой мы обращаемся едва ли не каждый день. Оттого она вызывает много споров. В частности, бытует мнение, что телефон нужно заряжать строго от 0% до 100%. Подавляющее большинство из нас пренебрегает этим советом. Но все-таки интересно узнать, что будет, если полностью разрядить телефон. Опасно ли это или, быть может, в таком подходе есть определенная польза. Сейчас разберемся.

Что будет, если полностью разрядить Android-смартфон. Полная зарядка бывает опасной, но иногда она даже помогает. Фото.

Полная зарядка бывает опасной, но иногда она даже помогает

Нужно ли полностью разряжать телефон

В повседневной жизни нет никакой необходимости полностью разряжать смартфон так же, как нет нужды восстанавливать его энергию строго до 100%. Напротив, оптимальный диапазон работы — от 20% до 80% или 90%. Именно в его пределах нужно держать заряд смартфона, чтобы снизить риск деградации аккумулятора, ведь при эксплуатации в течение долгого времени реальная емкость АКБ снижается, и через пару-тройку лет мы фактически получаем 4000 мАч вместо заявленных 5000 мАч.

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Ошибочное в настоящее время суждение, что нужно полностью разряжать новый телефон появилось, когда в ходу были аккумуляторы с эффектом памяти. Нынешние АКБ литий-ионного и литий-полимерного типа ему не подвержены, а потому не важно, со скольки и до скольки процентов вы восстанавливаете энергию устройства. Однако зарядка с «низкого старта» может привести к возникновению неприятностей.

Что случится, если разрядить телефон в ноль

Логично, что полностью разряженный телефон выключается. Его аккумулятор больше не имеет возможности подпитывать аппаратные компоненты, отвечающие за работу устройства. В целом, здесь нет ничего страшного. Главное, чтобы это не произошло с неподходящий момент, и вы могли своевременно поставить телефон на зарядку.

Что случится, если разрядить телефон в ноль. Главное — сразу поставить отключившийся смартфон на зарядку. Фото.

Главное — сразу поставить отключившийся смартфон на зарядку

Хотя обычно при достижении отметки 0% ничего страшного помимо прекращения работы устройства до начала восстановления энергии не происходит, иногда это приводит к серьезной проблеме. У многих людей телефон разряжается и не включается даже после подключения к источнику питания. Но почему?

Телефон разрядился и не включается — что делать

Как ни странно, смартфон выключается в момент, когда его аккумулятор еще немного наполнен энергией (примерно на 1%). И делается это отнюдь не для того, чтобы, например, владелец услышал утром будильник, а с целью защиты аккумулятора. Ведь при полном опустошении он начинает быстро деградировать.

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Если разряженное устройство будет долго лежать без дела, произойдет глубокая разрядка телефона, когда напряжение в батарейке снижается до критических значений, а электрическая цепь внутри элемента питания блокируется.

Телефон разрядился и не включается — что делать. После глубокой разрядки смартфон оживает не сразу. Фото.

После глубокой разрядки смартфон оживает не сразу

Вывести телефон из глубокой разрядки можно, но сделать это проблематично. Прежде всего нужно подключить устройство к источнику питания и набраться терпения. Порой аккумулятор оживает через час, хотя, если бы вы сразу поставили смартфон на зарядку, он начал бы набирать энергию уже через пару секунд. Иногда даже длительное ожидание пробуждения не приводит к желаемому результату, и АКБ приходит в негодность.

Зачем полностью разряжать телефон

Если так опасно полностью разряжать телефон, то зачем это делать? Ранее мы уже выяснили, что подобное никак не связано с эффектом памяти. Однако полная разрядка телефона пригодится в случае, если Андроид показывает неправильный заряд или не заряжается до 100%.

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Такое может произойти даже с устройством, имеющим под капотом литий-ионную или литий-полимерную АКБ. Решается проблема калибровкой аккумулятора, а полная разрядка смартфона — один из этапов этого процесса.

Зачем полностью разряжать телефон. Полная разрядка помогает выполнить калибровку аккумулятора. Фото.

Полная разрядка помогает выполнить калибровку аккумулятора

Обычно для калибровки достаточно единожды разрядить телефон в ноль, а затем — зарядить до 100%. Но порой процедуры приходится повторять несколько раз. Главное — не оставлять долгое время разряженный телефон без подключения к источнику питания. Как только он сядет, старайтесь сразу ставить его на зарядку.

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