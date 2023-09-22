Как быстро разрядить Android-смартфон и для чего это нужно

Каждый обладатель смартфона хочет, чтобы его устройство работало как можно дольше от одного заряда. Поэтому мы постоянно выпускаем материалы с советами, помогающими улучшить автономность. Но есть и противоположный сценарий, когда владельцу устройства необходимо как можно быстрее разрядить смартфон. Подобная затея кажется вам странной? Тогда давайте разберемся, кому и зачем это нужно.

Первым делом ответим на вопрос, нужно ли разряжать новый телефон? Нет, в этом нет никакой необходимости, ведь аккумуляторам современных моделей не свойственен эффект памяти. Однако потребность узнать, как разрядить телефон, может появиться по следующим причинам:

разряд в ноль помогает откалибровать аккумулятор , если смартфон показывает неправильные данные относительно заряда;

, если смартфон показывает неправильные данные относительно заряда; также опустошение аккумулятора помогает решить проблему, когда телефон отключается до достижения отметки в 0%;

только через полную разрядку можно оценить реальную емкость аккумулятора;

кроме того, так вам удастся определить скорость зарядки вашего смартфона.

Откровенно говоря, сценарий не самый распространенный. Однако понимание того, как быстро разрядить телефон на Android, поможет не только желающим истощить энергию АКБ, но и людям, которые хотят улучшить автономность своего устройства.

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Реверсивная зарядка смартфоном

Сегодня почти каждый современный смартфон поддерживает реверсивную зарядку. Это значит, что с его помощью можно восстановить энергию любого мобильного устройства от смарт-часов и Bluetooth-наушников до другого смартфона. Но сначала нужно приобрести переходник OTG.

Купить OTG-переходник

Если у вас под рукой есть устройство, которому требуется энергия, реверсивная зарядка поможет быстрее обнулить аккумулятор смартфона, если выполнить несколько простых шагов:

Вставить OTG-переходник в телефон, который нужно разрядить. Подключить к адаптеру USB-кабель. Вставить обратную часть кабеля к принимающему устройству.

Реверсивная зарядка работает довольно неторопливо, обеспечивая подачу тока мощностью в районе 5 Вт. Это не позволит быстро разрядить аккумулятор раздающего устройства в ноль, но можно прибегнуть к дополнительным хитростям.

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Разряжаем аккумулятор через камеру телефона

Многие люди даже не догадываются, что телефон быстро разряжается при использовании камеры. Однако именно во время съемки наше устройство задействует максимальные вычислительные мощности. Чтобы быстро разрядить Андроид, его нужно как следует нагрузить:

Запустите приложение «Камера». Откройте режим видеосъемки. Выберите максимальное разрешение видео. Для усиления эффекта активируйте вспышку. Нажмите кнопку записи.

Во время съемки телефон желательно расположить таким образом, чтобы в объектив попадал свет. Ведь чем выше насыщенность кадра, тем больше ресурсов требуется устройству для обработки изображения. При этом не забывайте, что некоторые модели могут ограничить запись. Если такое произойдет, вам придется снова нажать кнопку «Rec».

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Приложение, разряжающее батарею

Наиболее удобным вариантом, как быстро разрядить аккумулятор телефона, является обращение к помощи специального приложения Battery Drainer. Это универсальное средство, позволяющее активировать сразу все ресурсоемкие процессы для создания максимальной нагрузки на устройство.

Интерфейс приложения состоит из двух вкладок. В первой вам предлагается активировать функции, разряжающие телефон, а во второй – отследить скорость опустошения АКБ. При использовании этой программы вкупе с реверсивной зарядкой на выполнение поставленной цели уйдет не более полутора часов.

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Как еще разрядить телефон

Чтобы как можно быстрее разрядить смартфон, рекомендуется комбинировать сразу несколько способов. Наряду с обратной зарядкой, фонариком и специальным приложением вы можете включить:

все беспроводные интерфейсы, доступные в шторке уведомлений (в Центре управления);

тест AnTuTu или другой бенчмарк;

производительный режим;

музыку и еще несколько параллельных процессов.

Также не забудьте настроить спящий режим на Андроид, отключив его или выбрав максимально доступный промежуток времени до блокировки экрана. В противном случае дисплей погаснет, и процесс разрядки смартфона задержится.