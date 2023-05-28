Гаснет экран при прослушивании голосовых сообщений. Как отключить датчик приближения и перестать мучаться

Одна из самых частых проблем мессенджеров на Android заключается в том, что при голосовом сообщении тухнет экран, как только вы пытаетесь его воспроизвести. Встречается подобное и в WhatsApp, и в Telegram, поэтому возлагать вину за появление неполадок на разработчиков приложения нельзя. Но почему появляется ошибка? Давайте ответим на этот вопрос и разберемся, как сделать, чтобы экран не гаснул.

Почему гаснет экран при прослушивании голосовых

На каждом смартфоне при звонке гаснет экран, и это — норма. Данная функция позволяет избежать случайных нажатий во время разговора, а потому является очень полезной. За ее работу отвечает датчик приближения на Андроид. С его помощью телефон понимает, что вы подносите устройство к уху, а затем переводит дисплей в режим бездействия.

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Как ни странно, при голосовом сообщении тухнет экран ровно по той же причине. Устройство полагает, будто вы разговариваете по телефону, хотя это не так. Почему разработчики до сих пор не научили Android отличать войсы от звонков — непонятно. Однако с уверенностью можно сказать, что исправить ошибку помогает отключение датчика приближения на телефоне.

Как сделать, чтобы экран не гаснул при звонке

Хотя во время звонков датчик приближения довольно полезен, многие люди не хотят, чтобы при вызове гаснул экран. Если вы входите в их число, сделайте следующее:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Системные приложения». Выберите «Вызовы». Во вкладке «Входящие звонки» отключите опцию «Датчик приближения», которая также может называться «Отключать экран во время вызова».

Увы, подобный переключатель есть не на всех смартфонах. Странно, что некоторые производители не дают возможность отключить датчик приближения на Андроид, однако это ограничение получается обойти при помощи стороннего софта.

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Как отключить датчик приближения

За исключением способа, описанного выше, отключить датчик приближения стандартными средствами нельзя. Поэтому нам придется обратиться к помощи стороннего софта. Одно из немногих приложений, помогающих сделать так, чтобы экран телефона не гаснул, — Sanity. К сожалению, программы нет в Google Play, но ее можно скачать в виде APK-файла.

Скачать Sanity

Если вы не знаете, как установить приложение через APK, прочитайте наш материал, посвященный этой теме. Далее обратитесь к инструкции, как отключить датчик приближения:

Запустите Sanity. Выдайте программе все запрашиваемые разрешения. Перейдите в раздел «Proximity». Установите галочку напротив пункта «Turn off in proximity».

После этого больше не должно возникнуть ситуации, когда при прослушивании голосового сообщения гаснет экран. Если отключение датчика не поможет, воспользуйтесь следующим способом, который с высокой долей вероятности решит проблему.

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Калибровка датчика приближения

Иногда можно обойтись и без отключения аппаратного компонента, просто исправив неполадки в его работе. В этом поможет приложение Proximity Sensor Fix. Программа доступна в Google Play, откуда вы и скачаете ее на свой смартфон.

Proximity Sensor Fix

А теперь о том, как откалибровать датчик приближения. Справиться вы можете и без лишней помощи, но на всякий случай оставлю инструкцию:

Протрите экран. Запустите приложение. Нажмите большую кнопку «Fix It». Выполните необходимые действия для калибровки, описание которых появится на экране (программа попросит несколько раз поводить рукой над датчиком). Как только все будет сделано, нажмите «OK» для сохранения настроек.

Если ничего из сказанного выше не поможет, то в мессенджерах вроде Ватсап гаснет экран не по причине некорректной работы датчика, а из-за сбоя в работе приложения. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь исправить ошибку:

перезагрузка смартфона;

очистка кэша приложения;

переустановка программы.

Крайняя мера — сброс настроек Андроид. Прибегайте к ее помощи только в том случае, если проблема дала о себе знать не сразу после начала эксплуатации смартфона, а со временем. Также позаботьтесь о создании резервной копии, ведь в процессе сброса с устройства удаляются все данные.