Как, почему и когда надо чистить кэш на Android

Кэш приложений может быть спорной темой на Android. Многие люди постоянно чистят кэш приложений, веря в то, что это позволит смартфону работать быстрей. Другие говорят, что это, в первую очередь, сводит на нет всю цель кэширования и просто увеличивает время запуска приложений и выполняемых действий. Истина, как обычно, где-то посередине. Некоторые приложения могут не использовать кэширование эффективно, из-за чего используются излишне большие объемы памяти. Иногда кэш может вызывать проблемы после выхода обновления и надо его сбрасывать. А еще некоторые приложения могут начинать работать медленнее, когда их кэш становится очень большим. Сказать однозначно, надо ли его удалять, нельзя. Но сейчас рассмотрим эту тему подробнее, чтобы вы понимали, когда это делать и как?

Что такое кэш

Кэширование в компьютерном мире это то, что позволяет приложениям, таким, как браузеры, игры и потоковые сервисы хранить временные файлы, которые считаются актуальными для уменьшения времени загрузки и увеличения скорости работы. YouTube, Карты, музыкальные сервисы и множество других приложений сохраняют информацию в виде данных кэша. Это могут быть миниатюры видео, история поиска или временно сохраненные фрагменты видео. Кэширование может сэкономить много времени, так как качество и скорость Интернета не везде одинаковы. Но по иронии судьбы, когда приложения выгружают много данных на ваш телефон, это в конечном итоге замедляет его работу, особенно, когда остается мало места на встроенной памяти.

Наш Иван Кузнецов не так давно писал о том, что никогда не чистит кэш и считает это не нужным. Многие из вас, возможно, с ним не согласны. Да я и сам переодически провожу эту процедуру. Тем не менее, для полноты картины можете ознакомиться с его мнением.

Очистка кэша и данных на Android

Хотя мы часто упоминаем очистку кэша и данных в одном ключе, на Android это два совершенно разных действия. Например, музыкальные сервисы часто сохраняют в кэш информацию, относящуюся к исполнителям, которых вы слушали, но которые не входят в вашу библиотеку. Когда кэш приложения очищается, все упомянутые данные стираются.

Более существенные данные включают в себя пользовательские настройки, базы данных и данные для входа в систему. Когда вы очистите кэш, это все удалится и будет не очень приятно. Если говорить грубо, можно сказать, что очистка кэша придает приложению тот вид, который был сразу после его установки, но у вас останутся данные, которые вы сами осознанно сохранили (загруженные песни, видео в оффлайн, карты и так далее). Если вы удалите и эти данные, то приложение будет вообще нулевым. Если чистите и кэш, и данные, проще тогда и приложение переустановить, чтобы вообще все красиво было.

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Когда надо чистить кэш

В чем-то я согласен с Иваном и с его мнением, которое я приводил в начале статьи. Нет смысла чистить кэш часто. После того, как вы его очистили, приложение все равно его создаст заново. Только в это время оно будет работать еще медленнее.

Тут важно найти баланс и понять, действительно ли ваш смартфон тормозит из-за кэша или, например, он просто старый и уже не тянет. Если не вникать в это, то можно посоветовать чистить кэш один раз в 3-6 месяцев, но быть готовым, что первые несколько дней скорость работы будет чуть ниже. В итоге, вы как бы освежите приложение, удалив лишний мусор и заново собрав только то, что нужно.

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Как очистить кэш и данные на Android

Точную инструкцию для каждого смартфона дать не получится, так как все зависит от производителя и версии ОС, но общие правила будут следующими.

Шаг 1: Запустите «Настройки» и перейдите в раздел «Хранилище» (или найдите его поиском). Так вы сможете узнать, сколько памяти вашего смартфона занято и чем.

Шаг 2. В разделе «Хранилище» найдите «Приложения» (или «Другие приложения») и выберите его. В нем будут перечислены все приложения, а также то, сколько места каждое из них занимает. В некоторых версиях ОС можно найти сортировку приложений по алфавиту или размеру.

Шаг 3: Зайдите внутрь приложения и удалите кэш или данные. Только надо понимать, что это действие необратимо.

В отношении специальных приложений для очистки я очень категоричен и не рекомендую ими пользоваться. Несмотря на их обещания ускорить систему чуть ли не в разы, в лучшем случае они просто сделают то же, что я только что описал. Так почему бы не сделать это самому без установки сомнительных приложений, которые еще и будут собирать ваши данные? Единственное приложение-оптимизатор, которому я доверяю, это Google Файлы, но работает оно именно с хранилищем и чистит в первую очередь мусор. Хотя, на него тоже нельзя слепо полагаться, но оно сделано Google, а к ней доверия куда больше, чем к каким-то левым разработчикам.

А вы знали, что ваш Android-смартфон принадлежит не только вам?

Если вы все еще хотите установить подобное приложение, просто помните о том, что они работают в фоновом режиме и используют системные ресурсы. Даже если они что-то ускорят, то сразу замедлят обратно.

Надо ли чистить кэш Android-приложений

Возможность очистки данных — это действительно полезная функция для решения многих проблем, уникальная для Android. Но как и любой полезной вещью злоупотреблять ей не стоит. Не надо чистить кэш и память каждый день. Делайте это периодически и только по мере надобности. Начал телефон работать медленно — пробегитесь по хранилищу. Если увидели, что какое-то из приложений занимает слишком много места, хотя не должно, очистите кэш.

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Еще раз: очистка кэша не испортит ваш смартфон, но приложение потеряет часть сохраненных данных и оптимизированных под вас настроек. Некоторое время придется накапливать их заново, зато так можно убрать действительно лишнее. Раньше можно было одной кнопкой очистить кэш всех приложений, теперь только по одному, но, наверное, это к лучшему.

Чего точно не стоит делать с кэшем, так это чистить его каждый день или каждую неделю. Так вы точно не сделаете лучше никому.