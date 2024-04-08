Как красиво сфотографировать Луну на камеру смартфона

Наверное, многие из вас видели красивые фотографии Луны в интернете. Естественный спутник Земли на таких снимках завораживает и заставляет попробовать самостоятельно запечатлеть полнолуние. Но как фотографировать Луну на Андроид? Что для этого нужно, и каждый ли смартфон позволяет сделать подобный снимок? Сегодня мы расскажем обо всех нюансах лунной съемки, а также раскроем ее главный секрет.

Как смартфоны фотографируют Луну

Одна из главных проблем Луны для любого фотографа — ее размеры. Она слишком мала, из-за чего при съемке на смартфон в большинстве случаев выглядит как светящаяся точка на небосклоне даже в безоблачную погоду. Но откуда появляются красивые снимки Луны в интернете?

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Их делают профессиональные фотографы, которые используют продвинутую фототехнику с длинным фокусным расстоянием объектива. Оно помогает максимально приблизить объект съемки, а дополнительная настройка ISO и других параметров позволяет сделать видимой ее поверхность.

Из-за своих компактных размеров относительно профессиональной техники смартфоны на Андроид подобным похвастать не могут, но они тоже способны делать красивые снимки Луны, которые нередко показывают на презентация своих новинок. Делаются подобные фотографии с определенной хитростью.

Когда пользователь приближает земной спутник, и смартфон определяет его как Луну, искусственный интеллект в прямом смысле дорисовывает объект. Он накладывает на настоящий снимок изображение поверхности спутника, благодаря чему получается вполне себе художественная фотография. Произойти это может как в меню видоискателя, так уже и после создания фото, когда оно появляется в галерее.

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Можно ли обойтись без искусственного интеллекта на Андроид? Да, однако для получения естественных фото необходимо вручную выставлять настройки съемки, а слабые оптические возможности камеры смартфона не позволят приблизить спутник Земли, сохранив при этом высокое качество изображения.

Смартфоны для съемки Луны

Чтобы сделать красивое фото Луны на Андроид, необходим смартфон с мощным зумом. Устройство должно быть оснащено перископической камерой, которая умеет приближать изображение с кратностью до 100-120x. Именно такие модели оснащают лунным режимом с искусственным интеллектом. Вот несколько подходящих устройств:

Как правило, смартфоны для съемки Луны довольно дорогие. Но, во-первых, вы должны понимать, что их разработчикам пришлось вложить немало денег для установки мощного процессора и хорошей камеры. Во-вторых, снимок земного спутника получится сделать и на более дешевое устройство. Правда, качество таких снимков будет существенно ниже.

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Как сфотографировать Луну на Андроид

В телефонах с лунным режимом все сделано для того, чтобы вам не пришлось долго настраивать камеру и комбинировать различные сценарии съемки. Главное условие — активация ИИ. Переключатель искусственного интеллекта обычно можно найти в верхней части интерфейса приложения камеры.

Именно ИИ поможет распознать Луну на фото и при необходимости ее дорисовать. А сам процесс съемки не отличается сложностью. Просто постепенно приближайте земной спутник до тех пор, пока искусственный интеллект не дорисует его поверхность. Как только изображение в видоискателе будет соответствовать вашим ожиданиям, нажмите на кнопку спуска затвора, чтобы сделать несколько снимков.

Если вам не понравится фото Луны с искусственным интеллектом, или смартфон вообще не поддерживает такой режим съемки, попробуйте запечатлеть земной спутник вручную, используя профессиональный режим камеры.

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Профессиональный режим на Андроид

Мы уже подробно рассказывали о профессиональном режиме камеры. Познакомьтесь с тематическим материалом, чтобы понимать, какое влияние на итоговый снимок оказывает та или иная настройка. Если вы уже знакомы с теорией, переходите к практике:

Включите профессиональный режим в приложении камеры. Сделайте максимальное приближение Луны при помощи цифрового зума или переключения на телеобъектив. Снизьте ISO таким образом, чтобы от земного спутника не исходил лишний свет. Уменьшите выдержку. Наведите фокус на Луну. Сделайте фото.

Во всех деталях процесс съемки Луны на телефон проиллюстрирован на видео, которое вы можете посмотреть, чтобы прояснить для себя непонятные шаги инструкции.

Но в любом случае помните: на смартфон нельзя сделать фото Луны, сопоставимое по качеству со снимком на профессиональную технику. Поэтому не стоит рассчитывать на получение шедевра.