Нашел способ проверить безопасность VPN на Android. Узнай, не опасен ли твой

В 2022-м Россия вышла на второе место по числу скачиваний VPN в мире, а по итогам 2023 года количество загрузок сервисов маскировки в нашей стране увеличилось еще на 40%. Несмотря на бешенную популярность технологии, многие люди совершенно не задумываются об угрозах, которые таят в себе приложения, работающие на базе виртуальной частной сети. А те, кто переживает об этом, принимают решение раз и навсегда отказаться от нее. Однако неправы обе категории пользователей, ведь теперь Google Play предлагает простой способ поиска безопасных VPN на Android.

Чем опасен ВПН на телефоне

Опасен ли ВПН? Теоретически — да. Когда мы включаем ВПН на Андроид, наш трафик проходит через удаленный сервер, и все выглядит более-менее безопасно. Вместе с тем у нас нет полного представления о том, насколько защищенный протокол передачи данных использует скачанное нами приложение с ВПН.

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Кроме того, некоторые VPN для телефона неоднократно были уличены в перехвате трафика. Например, Hotspot Shield, о чем свидетельствует исследование Центра демократии и технологий. Сервис собирал данные о предпочтениях пользователя, а затем перепродавал их третьим лицам с целью получения дополнительного дохода.

Подобной информации о слежке через VPN — тьма. В то же время не стоит думать, что каждый сервис, предоставляющий доступ к виртуальной частной сети, опасен. Это не так. Есть вполне добросовестные разработчики, но найти их среди десятков и сотен однотипных приложений очень сложно, ведь информация о слежке, как правило, появляется постфактум и далеко не всегда. К счастью, с недавних пор в магазине Google Play появилась независимая проверка VPN-сервисов, по итогам которой они получают или не получают отметку о безопасности.

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Как определить, безопасен ли ВПН

Бытует мнение, что все бесплатные VPN опасны, ведь их разработчики вынуждены зарабатывать на перепродаже пользовательских данных, а потому нужно обращаться исключительно к сервисам по подписке. Но на самом деле есть куда более простые способы получения дохода. Например, от показа рекламы при включении виртуальной частной сети. Главное, чтобы у приложения была отметка о прохождении проверки.

Этот значок нужно искать на странице программы в Google Play. Обратите внимание на раздел «Безопасность данных». Увидели сообщение о том, что проверка безопасности выполнена — можете смело скачивать приложение.

Проверка VPN для Android, размещенных в Google Play, проводится организацией App Defense Alliance в рамках сотрудничества Google и группы экспертов в области кибербезопасности. При этом ее прохождение не является обязательным. То есть разработчик софта должен сам обратиться к App Defense Alliance, если хочет получить отметку о полной безопасности. Так что считать однозначно опасным VPN без соответствующего значка все-таки нельзя.

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Список безопасных VPN для Android

На данный момент проверку App Defense Alliance успешно прошли лишь 13 сервисов. А полностью безопасными VPN на Android, по мнению экспертов Google, сегодня являются следующие приложения:

Обратите внимание, что прохождение проверки безопасности Google еще ничего не говорит о работоспособности указанных сервисов. Некоторые из них, включая X-VPN и Surfshark, заблокированы на территории России. С высокой долей вероятности они не будут работать на вашем смартфоне, однако альтернативы до сих пор есть.