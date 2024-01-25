Нашел способ проверить безопасность VPN на Android. Узнай, не опасен ли твой

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Герман Вологжанин

В 2022-м Россия вышла на второе место по числу скачиваний VPN в мире, а по итогам 2023 года количество загрузок сервисов маскировки в нашей стране увеличилось еще на 40%. Несмотря на бешенную популярность технологии, многие люди совершенно не задумываются об угрозах, которые таят в себе приложения, работающие на базе виртуальной частной сети. А те, кто переживает об этом, принимают решение раз и навсегда отказаться от нее. Однако неправы обе категории пользователей, ведь теперь Google Play предлагает простой способ поиска безопасных VPN на Android.

Нашел способ проверить безопасность VPN на Android. Узнай, не опасен ли твой. Фото.

Чем опасен ВПН на телефоне

Опасен ли ВПН? Теоретически — да. Когда мы включаем ВПН на Андроид, наш трафик проходит через удаленный сервер, и все выглядит более-менее безопасно. Вместе с тем у нас нет полного представления о том, насколько защищенный протокол передачи данных использует скачанное нами приложение с ВПН.

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Кроме того, некоторые VPN для телефона неоднократно были уличены в перехвате трафика. Например, Hotspot Shield, о чем свидетельствует исследование Центра демократии и технологий. Сервис собирал данные о предпочтениях пользователя, а затем перепродавал их третьим лицам с целью получения дополнительного дохода.

Чем опасен ВПН на телефоне. Независимые эксперты признали Hotspot Shield и другие VPN-сервисы опасными. Фото.

Независимые эксперты признали Hotspot Shield и другие VPN-сервисы опасными

Подобной информации о слежке через VPN — тьма. В то же время не стоит думать, что каждый сервис, предоставляющий доступ к виртуальной частной сети, опасен. Это не так. Есть вполне добросовестные разработчики, но найти их среди десятков и сотен однотипных приложений очень сложно, ведь информация о слежке, как правило, появляется постфактум и далеко не всегда. К счастью, с недавних пор в магазине Google Play появилась независимая проверка VPN-сервисов, по итогам которой они получают или не получают отметку о безопасности.

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Как определить, безопасен ли ВПН

Бытует мнение, что все бесплатные VPN опасны, ведь их разработчики вынуждены зарабатывать на перепродаже пользовательских данных, а потому нужно обращаться исключительно к сервисам по подписке. Но на самом деле есть куда более простые способы получения дохода. Например, от показа рекламы при включении виртуальной частной сети. Главное, чтобы у приложения была отметка о прохождении проверки.

Как определить, безопасен ли ВПН. Ищите такой значок. Фото.

Ищите такой значок

Этот значок нужно искать на странице программы в Google Play. Обратите внимание на раздел «Безопасность данных». Увидели сообщение о том, что проверка безопасности выполнена — можете смело скачивать приложение.

Как определить, безопасен ли ВПН. При желании вы можете изучить подробности о прохождении проверки. Фото.

При желании вы можете изучить подробности о прохождении проверки

Проверка VPN для Android, размещенных в Google Play, проводится организацией App Defense Alliance в рамках сотрудничества Google и группы экспертов в области кибербезопасности. При этом ее прохождение не является обязательным. То есть разработчик софта должен сам обратиться к App Defense Alliance, если хочет получить отметку о полной безопасности. Так что считать однозначно опасным VPN без соответствующего значка все-таки нельзя.

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Список безопасных VPN для Android

На данный момент проверку App Defense Alliance успешно прошли лишь 13 сервисов. А полностью безопасными VPN на Android, по мнению экспертов Google, сегодня являются следующие приложения:

Обратите внимание, что прохождение проверки безопасности Google еще ничего не говорит о работоспособности указанных сервисов. Некоторые из них, включая X-VPN и Surfshark, заблокированы на территории России. С высокой долей вероятности они не будут работать на вашем смартфоне, однако альтернативы до сих пор есть.

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