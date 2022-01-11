Как обойти аккаунт Гугл после сброса настроек. 3 способа

Об этом мало кто знает, но по части базовых функций безопасности Android-смартфоны почти не уступают Айфонам. Они поддерживают механизм поиска на случай пропажи, а от посторонних их защищает аккаунт Google. Вообще, привязка к учётной записи — это обязательное требование для большинства аппаратов на Андроид. Она препятствует несанкционированной активации устройства, блокируя сами устройства на системном уровне. Поэтому забыть пароль от аккаунта Google означает едва ли не лишиться контроля над своим смартфоном. К счастью, выход есть даже из такой ситуации.

FRP на телефоне. Что это

FRP (Factory Reset Protection) — это особый защитный механизм Android, который блокирует несанкционированное использование устройства посторонними людьми. Он нужен на случай, если его украдут или найдут. Благодаря FRP случайный владелец не сможет получить доступ к данным бывшего пользователя, а также получить полны контроль над устройством. Мало того, что он не сможет восстановить резервную копию, он ещё и не сможет пользоваться Google Play и другими сервисами.

Factory Reset Protection - это аналог блокировки активации на iOS. Благодаря ему рациональность кражи смартфонов практически сводится на нет, потому что без пароля от аккаунта Google его будет не активировать.

Несмотря на это, отключить FRP на Android всё равно можно. Причём сразу несколькими способами. А вот сложность разблокировки будет зависеть от версии Android. Чем она выше, тем сложнее будет снять блокировку, потому что с каждой новой версией своей ОС Google всё больше и больше совершенствовала защиту от несанкционированного доступа. Впрочем, на большинстве современных Android-устройств отключить FRP Lock всё-таки можно. Осталось только разобраться, как именно это нужно делать.

Как обойти Гугл-аккаунт на Самсунге

Вопреки высокому уровню защиты смартфонов Samsung, почему-то именно на них обойти аккаунт Google проще всего. Правда, следует помнить золотое правило — чем ниже версия Android, тем проще процесс разблокировки. Например, на ранних версиях Android вы можете снять блокировку FRP на Samsung при помощи штатных инструментов самого смартфона. Главное — следуйте положениям инструкции, приведённой ниже:

Сбросьте настройки своего смартфона до заводских;

Начните активацию, выберите язык и подключитесь к Wi-Fi;

После появления экрана ввода данных учётной записи нажмите и удерживайте символ @ на клавиатуре;

Выберите «Настройки клавиатуры Google»;

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Помощь»;

Выберите «Использование клавиатуры Google», выделите любой фрагмент текста и нажмите «Поиск в интернете»;

Введите «Настройки» в строке поиска и перейдите в раздел «Об устройстве»;

Нажмите 10 раз на номер сборки для активации меню разработчика;

Вернитесь в настройки и перейдите в «Для разработчика», а затем активируйте «Разблокировка, предусм. произв. ОЕМ» и нажмите «Назад»;

Перезагрузите устройство, подключитесь к Wi-Fi и завершите активацию.

Как сбросить аккаунт Google

Поскольку предыдущий метод разблокировки FRP требует, чтобы ваш смартфон работал на одной из старых версий Android, и зачастую это условие оказывается невыполнимым, есть альтернативный способ. Это утилита Tenorshare 4uKey for Android. Она имеет минимум ограничений и работает с Android вплоть до 10-й итерации. Таким образом снять блокировку гугл становится возможным применительно к большинству смартфонов.

Скачайте Tenorshare 4uKey for Android себе на компьютер;

Подключите смартфон к компьютеру с помощью кабеля;

На главном экране 4uKey выберите «Удалить блокировку Google»;

Выберите версию ОС своего смартфона и нажмите «Начать»;

Убедитесь, что смартфон подключен к Wi-Fi и отправьте с компьютера уведомление от 4uKey;

Следуйте инструкции, представленной на экране, а затем установите пин-код;

Перезагрузите устройство и введите пин-код, который вы установили на предыдущем этапе;

Отключите устройство и активируйте его заново с новым аккаунтом Google.

Скачать 4uKey for Android

Как видите, ничего сложного в том, чтобы обойти Гугл-аккаунт после сброса настроек, нет. Достаточно просто следовать инструкции, представленной выше. Другое дело, что важно, чтобы смартфон работал на одной из предыдущих версий ОС. Если это будет Android 11 или тем более Android 12, обойти блокировку FRP будет уже нельзя. Поэтому всё-таки в ваших интересах не забывать пароль от своей учётной записи Google.

Как обойти аккаунт Гугл без компьютера

Впрочем, это не единственный способ снять блокировку FRP на Android. Получить тот же результат можно с утилитой Pangu FRP Bypass Unlocker. Это разработка тех же людей, которые сделали джейлбрейк для iPhone. Однако для обхода Гугл-аккаунта используется другая программа, принцип действия которой довольно ощутимо отличается от взлома iOS, хоть результат и тут, и там будет примерно одинаковый.

Скачайте на смартфон утилиту Pangu FRP Bypass Unlocker;

Затем скачайте себе на смартфон утилиту Apex Launcher;

Запустите Apex Launcher и перейдите в «Настройки»;

Откройте «Безопасность» — «Другие настройки безопасности»;

Отключите Find My Device и вернитесь во вкладку «Приложения»;

Отключите Google Play Services и добавьте Google-аккаунт;

Включите все отключённые сервисы во вкладках «Приложения» и «Безопасность»;

Перезагрузите смартфон и завершите процедуру активации.

Этот способ хорош всем, кроме того, что подходит далеко не всем. По неизвестной причине ряд смартфонов просто не поддерживает сброс Гугл-аккаунта таким способом. Например, аппараты Huawei и Honor наотрез отказываются разблокироваться таким способом. Но, если вам нужно отвязать от FRP смартфон Samsung, который будет работать на базе Android 10 и ниже, скорее всего, у вас всё получится.