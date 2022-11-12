Как обрезать музыку на телефоне и сделать рингтон

Каждый владелец смартфона может установить мелодию на звонок Андроид. Причем ему доступен выбор из нескольких вариантов. Это может быть как стандартный набор звуков, так и любой трек, загруженный на мобильное устройство. И, если с первым вариантом все ясно, то со вторым возникают проблемы. В частности, из-за того, что песня имеет длительное вступление, а своего пика она достигает только во время припева. Но из этой ситуации можно выйти, разобравшись, как обрезать музыку на Андроид. Все, что вам понадобится — скачать одно из 5-ти приложений, о которых я вам сегодня расскажу.

Ringtone Maker (InShot Inc) — сделать рингтон из песни

Все приложения для рингтонов работают схожим образом, поэтому цельную инструкцию предлагаю рассматривать на примере первой утилиты в нашем списке, а далее вы разберетесь и без меня. Итак, сначала поговорим о программе Ringtone Maker от студии InShot Inc. В первую очередь она известна своим видеоредактором, но среди ее продуктов есть и приложение для создания рингтонов. Вот, как обрезать музыку на телефоне при помощи Ringtone Maker:

Запустите приложение. Выдайте ему разрешение на доступ к файлам. Откройте вкладку «MP3 вырезать». Выберите нужную песню. Выделите интересующий вас отрезок при помощи ползунков.

Скачать Ringtone Maker (InShot inc)

Помимо того, чтобы обрезать музыку в MP3, вы можете применить к рингтону дополнительный эффект. Например, увеличить громкость или настроить затухание. Как только все это будет сделано, нажмите кнопку «Обрезать», а затем — «Сохранить».

О том, как поставить мелодию на звонок, вы узнаете в отдельном материале. А я сосредоточусь на нескольких особенностях Ringtone Maker от студии InShot Inc. Программа показалась мне одной из самых удобных в своем классе. Внутри приложения есть несколько других полезных инструментов помимо обрезки. И, что самое важное, все функции доступны в бесплатной версии. Оформлять премиум-доступ нужно только в том случае, если вы хотите избавиться от ненавязчивой рекламы.

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Super Sound — обрезать музыку бесплатно

Скачать Super Sound

Следующее приложение, позволяющее обрезать и соединить музыку, имеет схожий дизайн с Ringtone Maker от InShot Inc. Меню выглядит красочно, а внутри доступно огромное количество функций. Помимо обрезки вам доступна опция изменения тональности и громкости, а также конвертер видео в аудио. Эти функции предоставляются бесплатно и не вынуждают пользователя оплачивать премиум-аккаунт.

Создание рингтона осуществляется через вкладку «Обрезать аудио». Здесь нет никаких расширенных инструментов. Можно лишь выбрать понравившийся отрезок музыкальной композиции. Все дальнейшее редактирование (добавление эффекта затухания или повышение громкости) осуществляется через другие вкладки Super Sound с уже готовым файлом.

Ringtone Maker (MeiHillMan) — сделать рингтон на Андроид

Скачать Ringtone Maker (MeiHillMan)

При выборе приложений для обрезки музыки большим открытием для меня стала программа Ringtone Maker от разработчика MeiHillMan. Несмотря на откровенно устаревший внешний вид, она набрала более 10 миллионов скачиваний в Google Play со средней оценкой 4,7 балла. Но причина такой востребованности объясняется тем, что софт вышел еще в 2015 году.

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Сегодня это приложение для рингтонов уступает конкурентам как с визуальной, так и с функциональной точки зрения. Здесь нет дополнительных инструментов для увеличения громкости или добавления эффектов. Зато есть простой редактор, позволяющий без лишних заморочек обрезать песню на звонок. С учетом отсутствия рекламы это не самое плохое приложение, которое можно скачать на телефон. Тем более, что через Ringtone Maker от MeiHillMan удается сразу поставить мелодию на будильник или контакт, не прибегая к помощи настроек мобильного устройства.

Ringtone Maker (recorder & smart apps) — обрезать музыку в MP3

Скачать Ringtone Maker (recorder & smart apps)

Следующее приложение для тех, кто хочет сделать рингтон из песни, тоже выглядит немного устаревшим. Но програ имеет пару дополнительных инструментов вроде диктофона или редактирования аудио. Со своей задачей Ringtone Maker от студии recorder & smart apps справляется хорошо, пускай и не позволяет настроить громкость или добавить эффект во время обрезки.

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Определенное неудобство вызывает сам редактор с не очень понятным расположением ползунков и принципом взаимодействия с ними. Впрочем, через минуту вы уже разберетесь в особенностях интерфейса приложения и сможете без особого труда обрезать музыку на смартфоне.

Audio Editor & Music Editor — обрезать музыку на телефоне

Скачать Audio Editor & Music Editor

Завершает мой список многофункциональное и очень яркое приложение Audio Editor & Music Editor. Первое, к чему можно придраться — перевод. Он здесь довольно кривой, поэтому людям, желающим создать рингтон, нужно открыть очень странную вкладку «Отделка», которая вызывает у меня ассоциации с ремонтом.

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Если отбросить в сторону все трудности перевода, Audio Editor & Music Editor можно назвать удачной программой. Да, отдельные инструменты и функции доступны здесь после оформления премиум-доступа. Но обрезать песню или увеличить громкость вы сможете без дополнительных трат, а реклама не вызовет у вас такого раздражения, как в некоторых других более популярных приложениях из Google Play.