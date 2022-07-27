Как очистить оперативную память на Xiaomi

Андроид всегда отличался от iOS своими возможностями в части многозадачности. Пользователи Айфонов до сих пор не могут открыть одновременно на экране своего смартфона больше одного приложения. На дворе 2022 год, а iPhone все еще не умеет в полноценную многозадачность. Просмотр видео в режиме «картинка-в-картинке» не в счет. Плюс ко всему, объем оперативной памяти даже в Android устройствах средней цены больше, чем в топовых Айфонах. Тем не менее периодически и на аппаратах с большим объемом оперативки могут наблюдаться небольшие глюки и подлагивания, вызванные ее нехваткой.

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Связано это с тем, что Android работает с фоновыми процессами не так агрессивно, как iOS, стремящаяся выгрузить все, чем не пользуются больше десяти секунд. Чтобы не столкнуться с нехваткой оперативной памяти на устройствах под управлением Андроид, необходимо периодически ее очищать. Давайте разберемся, как можно почистить оперативку, на примере смартфонов Xiaomi.

Xiaomi — сколько оперативной памяти

Всего существует несколько способов, чтобы быстро освободить оперативную память на смартфонах Xiaomi. Все эти варианты актуальны также и для устройств Redmi и Poco. На смартфонах других производителей действия будут плюс-минус те же самые, только придется использовать приложения разработанные специально для них.

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Первое, что необходимо сделать, — это отобразить на экране свободную на текущий момент оперативную память. Для этого необходимо:

Зайти в настройки.

Перейти в раздел «Рабочий стол».

Пролистать в самый низ и активировать переключатель «Показывать состояние памяти».

После этих действий в панели многозадачности станет отображаться, сколько оперативки свободно на текущий момент. Это нам потребуется, чтобы понимать, когда необходимо произвести ее очистку. В моем смартфоне установлено 8 Гб оперативной памяти. У меня еще ни разу не получалось снизить объем свободной меньше 1,5 Гб. Даже при таком уровне глюков и подлагиваний не наблюдалось, но расход аккумулятора увеличивался в разы. В основном из-за этого я и занимаюсь регулярной очисткой оперативки. Самый простой, но не самый эффективный способ выгрузить из нее все приложения — это воспользоваться панелью многозадачности. Для этого потребуется:

Если вы используете навигацию с помощью жестов, то проведите пальцем от низа экрана к его середине для запуска панели многозадачности.

Если вы используете наэкранные кнопки, то нажмите на квадрат.

Нажмите на кружок с крестиком.

После этих действий вы сразу можете наблюдать, как изменился объем свободной оперативной памяти. К сожалению, это действие зачастую просто очищает недавно запущенные приложения, но не выгружает их из памяти. Именно поэтому надеяться только на него не стоит.

Приложение «Безопасность» — Xiaomi

Но надо постараться максимально освободить оперативку. Для этого нам поможет приложение «Безопасность». Чтобы воспользоваться этим способом, сделайте следующее:

Откройте приложение «Безопасность».

Перейдите в раздел «Ускорение».

Дождитесь, пока программа произведет подсчет занятого места.

После окончания подсчета нажмите кнопку «Ускорить».

Если по каким-то причинам или просто по убеждениям вы не хотите использовать «Безопасность» то есть еще один способ достаточно качественно очистить оперативку.

Как закрыть приложения на Xiaomi

В этом нам поможет встроенная утилита «Батарея».

Откройте настройки.

Перейдите в раздел «Батарея».

Дождитесь, пока приложение предложит исправить проблемы энергопотребления.

Нажмите на это уведомление.

Оставьте отметку на пункте «Закрыть приложения, закрывающие батарею». Остальные по желанию можете снять.

Нажмите кнопку «Добавить N минут к автономности».

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Все активно расходующие аккумулятор программы будут закрыты, а оперативная память сразу же освободится.

Как ускорить Redmi

Но если регулярно производить очистку в ручном режиме вам не хочется или просто не нравится, то на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco есть возможность настроить автоматическую очистку оперативной памяти. В такой ситуации производить все вышеперечисленные действия не придется. Система будет сама выгружать все приложения через заданное количество времени. Чтобы настроить автоматическую очистку оперативной памяти, потребуется:

Открыть приложение «Безопасность».

Перейдите в раздел «Ускорение».

В правом верхнем углу откройте настройки.

В пункте «Очищать память» задайте необходимый временной интервал, по истечении которого система сама будет выгружать программы из памяти.

Главное, настроив автоматическую очистку, не забудьте про это. В противном случае может произойти такая ситуация, когда вы оставите в фоне, например, загружаться какой-то документ, а система возьмет и выгрузит это приложение. Мало того, что вы останетесь без необходимого файла, так еще и может потребоваться догружать его по сотовой сети и расходовать на это трафик.

Как перезагрузить Сяоми

Помните еще и том, что самым простым способом очистки оперативной памяти является перезагрузка смартфона. Для перезагрузки сделайте следующее:

Зажмите кнопку блокировки до появления переключателей «Режим полета», «Без звука», «Перезагрузка» и «Выключение».

Зажмите кнопку «Перезагрузка» и дождитесь, пока на экране отобразится экран блокировки.

После этих действий оперативная память гарантированно будет очищена, а смартфон перестанет подтормаживать из-за ее нехватки.