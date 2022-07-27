Как очистить оперативную память на Xiaomi

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Кирилл Пироженко 0

Андроид всегда отличался от iOS своими возможностями в части многозадачности. Пользователи Айфонов до сих пор не могут открыть одновременно на экране своего смартфона больше одного приложения. На дворе 2022 год, а iPhone все еще не умеет в полноценную многозадачность. Просмотр видео в режиме «картинка-в-картинке» не в счет. Плюс ко всему, объем оперативной памяти даже в Android устройствах средней цены больше, чем в топовых Айфонах. Тем не менее периодически и на аппаратах с большим объемом оперативки могут наблюдаться небольшие глюки и подлагивания, вызванные ее нехваткой.

Радует, что существует не один способ для очистки оперативки и можно выбрать тот, который наиболее удобен.

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Связано это с тем, что Android работает с фоновыми процессами не так агрессивно, как iOS, стремящаяся выгрузить все, чем не пользуются больше десяти секунд. Чтобы не столкнуться с нехваткой оперативной памяти на устройствах под управлением Андроид, необходимо периодически ее очищать. Давайте разберемся, как можно почистить оперативку, на примере смартфонов Xiaomi.

Xiaomi — сколько оперативной памяти

Некоторые современные смартфоны на Android имеют на борту уже 12 Гб оперативной памяти. Но очистка требуется даже им.

Всего существует несколько способов, чтобы быстро освободить оперативную память на смартфонах Xiaomi. Все эти варианты актуальны также и для устройств Redmi и Poco. На смартфонах других производителей действия будут плюс-минус те же самые, только придется использовать приложения разработанные специально для них.

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Первое, что необходимо сделать, — это отобразить на экране свободную на текущий момент оперативную память. Для этого необходимо:

Количество свободной оперативки очень аккуратно отображается в углу экрана.

  • Зайти в настройки.
  • Перейти в раздел «Рабочий стол».
  • Пролистать в самый низ и активировать переключатель «Показывать состояние памяти».

После этих действий в панели многозадачности станет отображаться, сколько оперативки свободно на текущий момент. Это нам потребуется, чтобы понимать, когда необходимо произвести ее очистку. В моем смартфоне установлено 8 Гб оперативной памяти. У меня еще ни разу не получалось снизить объем свободной меньше 1,5 Гб. Даже при таком уровне глюков и подлагиваний не наблюдалось, но расход аккумулятора увеличивался в разы. В основном из-за этого я и занимаюсь регулярной очисткой оперативки. Самый простой, но не самый эффективный способ выгрузить из нее все приложения — это воспользоваться панелью многозадачности. Для этого потребуется:

Как видите, закрытие программ освобождает память, но не в желаемом объеме.

  • Если вы используете навигацию с помощью жестов, то проведите пальцем от низа экрана к его середине для запуска панели многозадачности.
  • Если вы используете наэкранные кнопки, то нажмите на квадрат.
  • Нажмите на кружок с крестиком.

После этих действий вы сразу можете наблюдать, как изменился объем свободной оперативной памяти. К сожалению, это действие зачастую просто очищает недавно запущенные приложения, но не выгружает их из памяти. Именно поэтому надеяться только на него не стоит.

Приложение «Безопасность» — Xiaomi

«Ускорение» освобождает больше памяти, чем многозадачность.

Но надо постараться максимально освободить оперативку. Для этого нам поможет приложение «Безопасность». Чтобы воспользоваться этим способом, сделайте следующее:

  • Откройте приложение «Безопасность».
  • Перейдите в раздел «Ускорение».
  • Дождитесь, пока программа произведет подсчет занятого места.
  • После окончания подсчета нажмите кнопку «Ускорить».

Если по каким-то причинам или просто по убеждениям вы не хотите использовать «Безопасность» то есть еще один способ достаточно качественно очистить оперативку.

Как закрыть приложения на Xiaomi

Помимо улучшения быстродействия очистка оперативки позволяет сэкономить заряд аккумулятора.

В этом нам поможет встроенная утилита «Батарея».

  • Откройте настройки.
  • Перейдите в раздел «Батарея».
  • Дождитесь, пока приложение предложит исправить проблемы энергопотребления.
  • Нажмите на это уведомление.
  • Оставьте отметку на пункте «Закрыть приложения, закрывающие батарею». Остальные по желанию можете снять.
  • Нажмите кнопку «Добавить N минут к автономности».

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Все активно расходующие аккумулятор программы будут закрыты, а оперативная память сразу же освободится.

Как ускорить Redmi

Автоматическую очистку оперативки следует включать «из коробки».

Но если регулярно производить очистку в ручном режиме вам не хочется или просто не нравится, то на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco есть возможность настроить автоматическую очистку оперативной памяти. В такой ситуации производить все вышеперечисленные действия не придется. Система будет сама выгружать все приложения через заданное количество времени. Чтобы настроить автоматическую очистку оперативной памяти, потребуется:

  • Открыть приложение «Безопасность».
  • Перейдите в раздел «Ускорение».
  • В правом верхнем углу откройте настройки.
  • В пункте «Очищать память» задайте необходимый временной интервал, по истечении которого система сама будет выгружать программы из памяти.

Главное, настроив автоматическую очистку, не забудьте про это. В противном случае может произойти такая ситуация, когда вы оставите в фоне, например, загружаться какой-то документ, а система возьмет и выгрузит это приложение. Мало того, что вы останетесь без необходимого файла, так еще и может потребоваться догружать его по сотовой сети и расходовать на это трафик.

Как перезагрузить Сяоми

Помните еще и том, что самым простым способом очистки оперативной памяти является перезагрузка смартфона. Для перезагрузки сделайте следующее:

  • Зажмите кнопку блокировки до появления переключателей «Режим полета», «Без звука», «Перезагрузка» и «Выключение».
  • Зажмите кнопку «Перезагрузка» и дождитесь, пока на экране отобразится экран блокировки.

После этих действий оперативная память гарантированно будет очищена, а смартфон перестанет подтормаживать из-за ее нехватки.

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