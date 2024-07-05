Как отключить геолокацию на Android

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Герман Вологжанин

Определение местоположения телефона — довольно полезная функция, позволяющая нам не только отыскать потерянное устройство, но и, в частности, воспользоваться навигатором. Вместе с тем GPS ухудшает автономность, а еще может использоваться приложениями для слежки. Поэтому, даже если вы считаете функцию очень полезной, нужно держать в голове, как отключить геолокацию на Андроиде.

Как отключить геолокацию на Android. Пошаговая инструкция, как запретить геолокацию на телефоне. Фото.

Пошаговая инструкция, как запретить геолокацию на телефоне

Как отключить геолокацию на телефоне

Отключить местоположение на Андроид можно двумя способами. Первый подразумевает обращение к настройкам телефона:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Местоположение».
  3. Деактивируйте переключатель «Определять местоположение».
Как отключить геолокацию на телефоне. Параметры геолокации есть в настройках каждого смартфона. Фото.

Параметры геолокации есть в настройках каждого смартфона

Также существует более простой и быстрый способ отключить GPS на телефоне. Для его реализации достаточно опустить шторку уведомлений (центр управления) свайпом от верхнего края экрана и нажать кнопку «Местоположение» (может называться «Геолокация» или «GPS»), чтобы она стала серой.

Как отключить геолокацию на телефоне. Еще более простой способ отключения местоположения. Фото.

Еще более простой способ отключения местоположения

Если на вашем телефоне нет геолокации в шторке, вы можете добавить переключатель следующим образом:

  1. Откройте шторку.
  2. Нажмите кнопку «Изменить».
  3. Пролистайте вниз и найдите значок «Местоположение».
  4. Переместите его к основным значкам шторки.
Как отключить геолокацию на телефоне. Если значка нет в списке, добавьте его самостоятельно. Фото.

Если значка нет в списке, добавьте его самостоятельно

После отключения геолокации на телефоне система прекратит определять местоположение, даже если соответствующее разрешение было выдано отдельным приложениям. Чтобы воспользоваться навигатором или другим сервисом, придется заново активировать функцию. Если вы не хотите тратить на это время, отключите геолокацию в приложениях, которые считаете лишними.

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Как запретить приложению доступ к геолокации

Вы можете отключить местоположение в браузере и любом другом отдельно взятом приложении, если воспользуетесь следующей инструкцией:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Разрешения приложений».
  3. Выберите интересующую программу.
  4. Установите маркер на параметре «Запретить».
Как запретить приложению доступ к геолокации. Android позволяет запрещать доступ к геолокации для отдельных приложений. Фото.

Android позволяет запрещать доступ к геолокации для отдельных приложений

Обратите внимание, что настройки предлагают и другие варианты. В частности, можно сделать так, чтобы приложение всегда запрашивало разрешение на доступ к геолокации и не вело скрытую слежку. Возможно, данный вариант будет для вас оптимальным.

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Как отключить геолокацию на фото

Информацию о местоположении устройства также получает камера, которая использует ее для создания тегов. Поэтому, если вы откроете свойства фото, то наверняка обнаружите там геолокацию.

Как отключить геолокацию на фото. Сохранение вашего адреса можно отключить. Фото.

Сохранение вашего адреса можно отключить

Чтобы убрать местоположение фото, достаточно запретить приложению камеры доступ к геолокации. Но при желании можно поступить иначе:

  1. Откройте настройки камеры.
  2. Пролистайте список вниз и найдите в нем переключатель «Сохранять место съемки».
  3. Деактивируйте переключатель.
Как отключить геолокацию на фото. После этого камера не будет сохранять геолокацию, даже если включен GPS. Фото.

После этого камера не будет сохранять геолокацию, даже если включен GPS

Теперь камера больше не будет сохранять геолокацию фото и видео. Кроме того, местоположение автоматически перестанет определяться, если вы полностью отключите GPS на Андроиде.

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