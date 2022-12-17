Как отключить подписку Яндекс Плюс на телефоне и вернуть деньги

Осенью этого года вы наверняка заметили, что Яндекс Плюс подорожал. До последнего пересмотра ценообразования пользователям было доступно два типа подписки: Плюс за 199 р/мес и Плюс Мульти за 299 р/мес. Но в сентябре Яндекс отменил базовый вариант, принудительно переведя всех клиентов на Мульти. Теперь платить придется на 50% больше. Этот факт заставил многих людей задаться вопросом, как отключить Яндекс Плюс, и присмотреться к другим площадкам. Cегодня я дам вам исчерпывающий ответ, попутно рассказав обо всех нюансах процедуры отмены.

Что будет, если отключить подписку Яндекс

Прежде чем ответить на вопрос, как отключить подписку Плюс с телефона, на пару абзацев побуду в шкуре сотрудника Яндекса и попробую переубедить вас. Если решите отменить подписку, то лишитесь следующих преимуществ:

фильмы, сериалы и ТВ-каналы на КиноПоиске;

любимые песни и подкасты в Яндекс Музыке;

бесплатная доставка в Яндекс Маркете при заказе на сумму от 1 499 ₽;

телефонный ассистент с Алисой;

повышенный кэшбек баллами при покупке товаров и услуг в фирменных сервисах Яндекса;

оплата определенной части стоимости товаров и услуг баллами;

возможность накопить баллы Яндекса в игре Плюс Сити.

Отменив подписку, вы сможете продолжать пользоваться ее преимуществами до окончания оплаченного периода. Как только он закончится, Яндекс сохранит ваши рекомендации в Музыке и КиноПоиске, а также оставит честно заработанные баллы Плюса. Правда, последние будут храниться всего 30 дней. Так что успевайте их потратить.

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Как заморозить подписку Яндекс Плюс

Если причиной вашего отказа от преимуществ подписки является, например, временный отъезд, попробуйте заморозить Яндекс Плюс. Что это значит? На определенный промежуток времени действие Плюс Мульти остановится, а неизрасходованный период впоследствии будет компенсирован. Здорово? Тогда посмотрите, как приостановить подписку Яндекс:

Откройте настройки профиля в любом приложении Яндекса или посетите специальную страницу. Авторизуйтесь, если не сделали это раньше. Нажмите кнопку «Управлять» во вкладке «Плюс активен», а затем — «Приостановить подписку». Подтвердите свое действие.

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В моем случае Яндекс предлагает остановить действие подписки на 1 месяц без возможности выбора другого срока. Возможно, у вас будут варианты. Но, как бы то ни было, перед заморозкой ознакомьтесь с важными нюансами этой процедуры:

заморозка Яндекс Плюс не распространяется на дополнительные опции (Амедиатека, МТС Premium и другие), поэтому их нужно предварительно отключить;

приостановить Плюс нельзя, если у вас действует пробный период, при оформлении использовался промокод, или приобреталась Яндекс Станция по подписке;

после заморозки повторно приостановить Яндекс Плюс можно будет только через 6 месяцев.

Критично ли это? Нет, но будьте внимательны. Яндекс не заинтересован в том, чтобы клиенты тратили меньше денег, а потому старается всеми силами удержать вас даже при заморозке подписки.

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Как отключить Яндекс Плюс на телефоне

Теперь-то вы точно решили, что нужно отменить подписку Яндекс плюс с телефона? Тогда не смею вас задерживать и предлагаю универсальную инструкцию:

Откройте настройки учетной записи в одном из приложений Яндекса или перейдите на страницу Плюса. После прохождения авторизации нажмите кнопку «Управлять» во вкладке «Плюс активен». Пролистайте страницу в самый низ. Нажмите кнопку «Отменить подписку». Не поддавайтесь на провокации Яндекса и еще раз пролистайте страницу вниз, повторно нажав «Отменить подписку». Если нужно — нажмите кнопку еще раз на следующей странице.

В чем заключаются провокации Яндекса? Компания старается сохранить подписку самыми изощренными методами. Среди них есть различные плюшки в виде бонусов или предоставления бесплатного периода, а также попытка сыграть на вашей невнимательности (на первой странице кнопка «Отменить» темного цвета, а на второй — светлого, из-за чего некоторые пользователи по ошибке нажимают «Остаться в Плюсе»).

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Как вернуть деньги за Яндекс Плюс

Важной особенностью отмены подписки Яндекса является тот факт, что она продолжает действовать после отключения ровно до тех пор, пока не закончится оплаченный период. С одной стороны, это здорово. С другой — как бы не дает вам морального права вернуть деньги за Яндекс Плюс.

Но всегда есть исключения, для которых создана служба поддержки. Откройте справку Яндекс Плюс, пролистайте страницу вниз, отметьте галочкой пункт «Другая проблема» и нажмите кнопку «Написать в службу поддержки». Далее подробно опишите свою ситуацию и причину, почему вы хотите вернуть деньги за подписку Яндекс. Если таковой является, например, ошибочное списание, то в 100% случаев вас ждет успех. Все остальное — индивидуально.