Как отследить ребенка при помощи Android-смартфона

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Герман Вологжанин

Каждый родитель переживает, когда его маленький ребенок выходит один из дома. Конечно, с ним можно поддерживать связь, периодически созваниваясь, но это далеко не лучший способ родительского контроля сразу по нескольким причинам. Во-первых, постоянные звонки будут надоедать ребенку. Во-вторых, не факт, что он возьмет трубку и честно расскажет о своем местоположении. Если вам надоело нервничать, и вы хотите постоянно быть в курсе, где сейчас находится ребенок, познакомьтесь с вариантами отслеживания детей через телефон.

Как отследить ребенка при помощи Android-смартфона. С помощью смартфона можно отследить ребенка в режиме реального времени. Фото.

С помощью смартфона можно отследить ребенка в режиме реального времени

Как установить геолокацию на телефон ребенка

Чтобы отследить местонахождение ребенка, потребуется два смартфона на базе операционной системы Android. Один будет у вас, а второй — у него. Также нам понадобится специальное приложение для отслеживания ребенка. Лучше всего использовать Google Family Link. Установите его на свой смартфон.

Скачать Google Family Link

Следующий шаг — создание детского аккаунта Google. Его можно сделать через Family Link, а также при первом включении смартфона ребенка, о чем мы рассказывали в отдельном материале. Если на его устройстве нет собственной учетной записи, при запуске приложения нажмите кнопку «Нет», если есть — жмите «Да».

Как установить геолокацию на телефон ребенка. Приложение поможет создать детский аккаунт или привязать существующий. Фото.

Приложение поможет создать детский аккаунт или привязать существующий

После создания аккаунта Гугл для ребенка возьмите его смартфон и выполните несколько простых шагов:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Google», а затем — «Родительский контроль».
  3. Нажмите кнопку «Начать» и действуйте в соответствии с инструкцией, которая появится на экране.
Как установить геолокацию на телефон ребенка. Не забудьте включить родительский контроль на смартфоне ребенка. Фото.

Не забудьте включить родительский контроль на смартфоне ребенка

Чтобы бесплатно отслеживать ребенка, при настройке родительского контроля необходимо разрешить доступ к геолокации. Если вы это сделали, то все готово. Ребенок не сможет отключить определение местоположения, благодаря чему вы будете всегда знать, где он находится.

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Как отследить телефон ребенка

С настройкой закончили, а теперь поговорим о том, как отследить ребенка через телефон. Для этого вам нужно запустить приложение Google Family Link на своем устройстве и открыть вкладку «Местоположение». Здесь в режиме реального времени будет обновляться геолокация ребенка.

Как отследить телефон ребенка. Через приложение можно отследить геолокацию ребенка, а также настроить уведомления. Фото.

Через приложение можно отследить геолокацию ребенка, а также настроить уведомления

Дополнительно вы можете добавить метки (например, дом или школу), чтобы постоянно быть в курсе, когда ребенок приходит в указанное место или покидает его. Это очень удобно, однако работа функции сказывается на автономности обоих смартфонов.

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Другие приложения для отслеживания ребенка

Google Family Link — не единственная программа для отслеживания ребенка, пускай она и является самой удобной. Вы в праве воспользоваться и другими приложениями родительского контроля, установив их на оба смартфона:

Каждое приложение содержит в себе инструкцию, поэтому вы быстро и без нашей помощи разберетесь, как отследить местоположение ребенка. Но помните, что ни одна из сторонних программ по своему удобству не сравнится с Google Family Link.

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Часы для отслеживания ребенка

Часы для отслеживания ребенка. Еще один способ отслеживания детей. Фото.

Еще один способ отслеживания детей

Еще один вариант, как найти ребенка по геолокации, — купить ему детские смарт-часы с GPS. Подобные устройства заточены под родительский контроль и выступают в качестве альтернативного средства слежки. Ведь не исключено, что ребенок потеряет телефон, или он разрядится в неподходящий момент, правда? Поэтому на всякий случай можете взять одни из следующих часов с отслеживанием и прослушкой:

Как правило, у всех детских часов есть собственное приложение. Название программы и QR-код для ее скачивания обычно наносятся на упаковку или указываются в инструкции, которая поставляется вместе с устройством. Приложение нужно установить на смартфон родителя, и после недолгой настройки вы сможете отследить часы ребенка.

Часы для отслеживания ребенка. Отслеживание часов через приложение HUAWEI FamCare. Источник: mobile-review.com. Фото.

Отслеживание часов через приложение HUAWEI FamCare. Источник: mobile-review.com

Обратите внимание, что для определения геолокации детских часов необходима отдельная SIM-карта с интернетом. Без нее функции родительского контроля окажутся недоступны, а устройство будет играть роль бесполезного аксессуара.

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