Как отследить ребенка при помощи Android-смартфона

Каждый родитель переживает, когда его маленький ребенок выходит один из дома. Конечно, с ним можно поддерживать связь, периодически созваниваясь, но это далеко не лучший способ родительского контроля сразу по нескольким причинам. Во-первых, постоянные звонки будут надоедать ребенку. Во-вторых, не факт, что он возьмет трубку и честно расскажет о своем местоположении. Если вам надоело нервничать, и вы хотите постоянно быть в курсе, где сейчас находится ребенок, познакомьтесь с вариантами отслеживания детей через телефон.

Как установить геолокацию на телефон ребенка

Чтобы отследить местонахождение ребенка, потребуется два смартфона на базе операционной системы Android. Один будет у вас, а второй — у него. Также нам понадобится специальное приложение для отслеживания ребенка. Лучше всего использовать Google Family Link. Установите его на свой смартфон.

Скачать Google Family Link

Следующий шаг — создание детского аккаунта Google. Его можно сделать через Family Link, а также при первом включении смартфона ребенка, о чем мы рассказывали в отдельном материале. Если на его устройстве нет собственной учетной записи, при запуске приложения нажмите кнопку «Нет», если есть — жмите «Да».

После создания аккаунта Гугл для ребенка возьмите его смартфон и выполните несколько простых шагов:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Google», а затем — «Родительский контроль». Нажмите кнопку «Начать» и действуйте в соответствии с инструкцией, которая появится на экране.

Чтобы бесплатно отслеживать ребенка, при настройке родительского контроля необходимо разрешить доступ к геолокации. Если вы это сделали, то все готово. Ребенок не сможет отключить определение местоположения, благодаря чему вы будете всегда знать, где он находится.

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Как отследить телефон ребенка

С настройкой закончили, а теперь поговорим о том, как отследить ребенка через телефон. Для этого вам нужно запустить приложение Google Family Link на своем устройстве и открыть вкладку «Местоположение». Здесь в режиме реального времени будет обновляться геолокация ребенка.

Дополнительно вы можете добавить метки (например, дом или школу), чтобы постоянно быть в курсе, когда ребенок приходит в указанное место или покидает его. Это очень удобно, однако работа функции сказывается на автономности обоих смартфонов.

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Другие приложения для отслеживания ребенка

Google Family Link — не единственная программа для отслеживания ребенка, пускай она и является самой удобной. Вы в праве воспользоваться и другими приложениями родительского контроля, установив их на оба смартфона:

Каждое приложение содержит в себе инструкцию, поэтому вы быстро и без нашей помощи разберетесь, как отследить местоположение ребенка. Но помните, что ни одна из сторонних программ по своему удобству не сравнится с Google Family Link.

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Часы для отслеживания ребенка

Еще один вариант, как найти ребенка по геолокации, — купить ему детские смарт-часы с GPS. Подобные устройства заточены под родительский контроль и выступают в качестве альтернативного средства слежки. Ведь не исключено, что ребенок потеряет телефон, или он разрядится в неподходящий момент, правда? Поэтому на всякий случай можете взять одни из следующих часов с отслеживанием и прослушкой:

Как правило, у всех детских часов есть собственное приложение. Название программы и QR-код для ее скачивания обычно наносятся на упаковку или указываются в инструкции, которая поставляется вместе с устройством. Приложение нужно установить на смартфон родителя, и после недолгой настройки вы сможете отследить часы ребенка.

Обратите внимание, что для определения геолокации детских часов необходима отдельная SIM-карта с интернетом. Без нее функции родительского контроля окажутся недоступны, а устройство будет играть роль бесполезного аксессуара.