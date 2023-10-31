Лучшие смарт-часы для детей с GPS и родительским контролем

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Герман Вологжанин

В последнее время люди все чаще покупают умные часы, отказываясь от механических моделей. А одной из групп обладателей подобных устройств становятся дети. Смарт-часы для ребенка — это не просто аксессуар или гаджет для тренировок, а инструмент родительского контроля. Ведь в них заложен целый ряд дополнительных функций, которые не встретишь в обычных моделях. Поэтому, если вы собираетесь купить такое устройство своему ребенку, взгляните на специальные смарт-часы для детей.

Лучшие смарт-часы для детей с GPS и родительским контролем. Для детей разработаны специальные часы, которые не похожи на модели для взрослых. Фото.

Для детей разработаны специальные часы, которые не похожи на модели для взрослых

Недорогие часы для детей Leef Pulsar

Leef Pulsar — это детские часы с СИМ-картой. Они оснащены специальным слотом, куда можно установить симку, чтобы реализовать функции родительского контроля. В данном случае речь идет об отслеживании геолокации ребенка, программировании разрешенных номеров и контроля геозоны.

Недорогие часы для детей Leef Pulsar. Недорогая модель с поддержкой SIM-карт. Фото.

Недорогая модель с поддержкой SIM-карт

Цена: от 1 100 ₽

Купить Leef Pulsar

При этом Leef Pulsar не являются в полной мере смарт-часами с GPS. Они лишены подобного датчика, а потому определяют геолокацию через LBS, то есть по вышкам сотовой связи, из-за чего точность местоположения скачет в пределах 300 метров. Зато в остальном Leef Pulsar — просто идеальные детские смарт-часы. Здесь есть выделенные кнопки вызова и SOS, а также фронтальная камера для фотофиксации происходящего вокруг ребенка.

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GEOZON DUNE — детские часы с прослушкой

Еще одни хорошие часы для детей — GEOZON DUNE. В отличие от предыдущей модели, эта использует специальный датчик геолокации для определения местоположения ребенка по спутникам GPS и ГЛОНАСС, так что к точности не придраться. Также GEOZON DUNE позволяют установить SIM-карту для реализации целой россыпи полезных опций.

GEOZON DUNE — детские часы с прослушкой. Часы с точным датчиком геолоцирования. Фото.

Часы с точным датчиком геолоцирования

Цена: от 1 400 ₽

Купить GEOZON DUNE

Через приложение GEOZON CARE родитель может осуществлять аудиомониторинг пространства, получать доступ к камере устройства, а еще управлять контактами. Наконец, важно заметить, что GEOZON DUNE представляют собой детские часы с играми, которые развивают мышление.

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Aimoto Concept — детские Apple Watch

Если вам или вашему ребенку не нравится оформление обычных смарт-часов для детей, присмотритесь к Aimoto Concept. Эта модель почти в точности копирует дизайн Apple Watch и является очень привлекательной с визуальной точки зрения. В то же время Aimoto Concept предлагают все самое необходимое, что только может потребоваться ребенку и его родителям.

Aimoto Concept — детские Apple Watch. Копия Apple Watch, разработанная специально для детей. Фото.

Копия Apple Watch, разработанная специально для детей

Цена: от 4 300 ₽

Купить черные Aimoto Concept

Купить розовые Aimoto Concept

Помимо GPS и слота для SIM-карт детские смарт-часы Aimoto готовы предложить высокоскоростное подключение к мобильному интернету через 4G, благодаря чему можно совершать видеозвонки. Кроме того, модель порадует своей надежностью за счет влагозащиты корпуса по стандарту IP65.

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Aimoto IQ — детские часы с голосовым помощником

На очереди еще одно устройство Aimoto, но теперь перед нами смарт-часы с Марусей — российским голосовым ассистентом из экосистемы VK. Виртуальный друг будет играть с ребенком, отвечать на вопросы по учебе, а также выполнять прочие команды, которые намного удобнее давать голосом, чем нажимать на небольшой экран часов.

Aimoto IQ — детские часы с голосовым помощником. По-настоящему умные детские часы. Фото.

По-настоящему умные детские часы

Цена: от 4 500 ₽

Купить Aimoto IQ

Все остальное тоже на месте. Безотносительно голосового помощника Aimoto IQ — отличные смарт-часы для ребенка с GPS, помогающим отслеживать местоположение, и поддержкой 4G для видеозвонков. Дополнительные функции, включая управление камерой и скрытый звонок, ищите в приложении Aimoto Smart.

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Круглые смарт-часы Leef Vega с Марусей

Если вашему ребенку по душе круглые смарт-часы, то ни в коем случае нельзя проходить мимо Leef Vega. Это еще одна модель с голосовым помощником, готовым ответить на любой вопрос ребенка. В остальном перед нами просто хорошие смарт-часы для детей.

Круглые смарт-часы Leef Vega с Марусей. Продвинутая модель для любителей круглых циферблатов. Фото.

Продвинутая модель для любителей круглых циферблатов

Цена: от 5 400 ₽

Купить Leef Vega

Leef Vega поддерживают скоростной 4G-интернет, оснащены камерой для видеозвонков и датчиком GPS для точного определения геолокации. Но еще важнее тот факт, что это детские часы для плавания. Они защищены от попадания влаги по стандарту IP67, а потому могут использоваться даже под водой.

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