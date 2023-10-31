Лучшие смарт-часы для детей с GPS и родительским контролем

В последнее время люди все чаще покупают умные часы, отказываясь от механических моделей. А одной из групп обладателей подобных устройств становятся дети. Смарт-часы для ребенка — это не просто аксессуар или гаджет для тренировок, а инструмент родительского контроля. Ведь в них заложен целый ряд дополнительных функций, которые не встретишь в обычных моделях. Поэтому, если вы собираетесь купить такое устройство своему ребенку, взгляните на специальные смарт-часы для детей.

Недорогие часы для детей Leef Pulsar

Leef Pulsar — это детские часы с СИМ-картой. Они оснащены специальным слотом, куда можно установить симку, чтобы реализовать функции родительского контроля. В данном случае речь идет об отслеживании геолокации ребенка, программировании разрешенных номеров и контроля геозоны.

Цена: от 1 100 ₽

Купить Leef Pulsar

При этом Leef Pulsar не являются в полной мере смарт-часами с GPS. Они лишены подобного датчика, а потому определяют геолокацию через LBS, то есть по вышкам сотовой связи, из-за чего точность местоположения скачет в пределах 300 метров. Зато в остальном Leef Pulsar — просто идеальные детские смарт-часы. Здесь есть выделенные кнопки вызова и SOS, а также фронтальная камера для фотофиксации происходящего вокруг ребенка.

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GEOZON DUNE — детские часы с прослушкой

Еще одни хорошие часы для детей — GEOZON DUNE. В отличие от предыдущей модели, эта использует специальный датчик геолокации для определения местоположения ребенка по спутникам GPS и ГЛОНАСС, так что к точности не придраться. Также GEOZON DUNE позволяют установить SIM-карту для реализации целой россыпи полезных опций.

Цена: от 1 400 ₽

Купить GEOZON DUNE

Через приложение GEOZON CARE родитель может осуществлять аудиомониторинг пространства, получать доступ к камере устройства, а еще управлять контактами. Наконец, важно заметить, что GEOZON DUNE представляют собой детские часы с играми, которые развивают мышление.

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Aimoto Concept — детские Apple Watch

Если вам или вашему ребенку не нравится оформление обычных смарт-часов для детей, присмотритесь к Aimoto Concept. Эта модель почти в точности копирует дизайн Apple Watch и является очень привлекательной с визуальной точки зрения. В то же время Aimoto Concept предлагают все самое необходимое, что только может потребоваться ребенку и его родителям.

Цена: от 4 300 ₽

Купить черные Aimoto Concept

Купить розовые Aimoto Concept

Помимо GPS и слота для SIM-карт детские смарт-часы Aimoto готовы предложить высокоскоростное подключение к мобильному интернету через 4G, благодаря чему можно совершать видеозвонки. Кроме того, модель порадует своей надежностью за счет влагозащиты корпуса по стандарту IP65.

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Aimoto IQ — детские часы с голосовым помощником

На очереди еще одно устройство Aimoto, но теперь перед нами смарт-часы с Марусей — российским голосовым ассистентом из экосистемы VK. Виртуальный друг будет играть с ребенком, отвечать на вопросы по учебе, а также выполнять прочие команды, которые намного удобнее давать голосом, чем нажимать на небольшой экран часов.

Цена: от 4 500 ₽

Купить Aimoto IQ

Все остальное тоже на месте. Безотносительно голосового помощника Aimoto IQ — отличные смарт-часы для ребенка с GPS, помогающим отслеживать местоположение, и поддержкой 4G для видеозвонков. Дополнительные функции, включая управление камерой и скрытый звонок, ищите в приложении Aimoto Smart.

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Круглые смарт-часы Leef Vega с Марусей

Если вашему ребенку по душе круглые смарт-часы, то ни в коем случае нельзя проходить мимо Leef Vega. Это еще одна модель с голосовым помощником, готовым ответить на любой вопрос ребенка. В остальном перед нами просто хорошие смарт-часы для детей.

Цена: от 5 400 ₽

Купить Leef Vega

Leef Vega поддерживают скоростной 4G-интернет, оснащены камерой для видеозвонков и датчиком GPS для точного определения геолокации. Но еще важнее тот факт, что это детские часы для плавания. Они защищены от попадания влаги по стандарту IP67, а потому могут использоваться даже под водой.