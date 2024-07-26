Как перевернуть фото и видео, снятые на телефон

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Герман Вологжанин

Снимать фото и видео можно как горизонтально, так и вертикально. Обычно при помощи акселерометра смартфон сам понимает, в каком положении был сделан кадр. Но порой датчик сбоит, из-за чего мы получаем перевернутые фото и видео на телефоне. С одной стороны, это никак не влияет на качество картинки. С другой — просматривать такие медиафайлы становится, мягко говоря, неудобно. Впрочем, проблема решаемая, и мы в любой момент можем перевернуть фото и видео на Андроид.

Как перевернуть фото и видео, снятые на телефон. Функция поворота фото и видео есть почти на каждом смартфоне. Фото: LoFi Alpaca. Фото.

Функция поворота фото и видео есть почти на каждом смартфоне. Фото: LoFi Alpaca

Как повернуть фото в галерее

На многих смартфонах в стандартном приложении для просмотра снимков и видеороликов можно перевернуть фото в галерее, то есть без использования специальных редакторов. Для этого достаточно задержать два пальца на изображении и сделать круговое движение вправо или влево, чтобы изменить положение кадра.

Как повернуть фото в галерее. Перевернуть фото можно во время просмотра. Фото.

Перевернуть фото можно во время просмотра

Легко и удобно, но есть несколько нюансов. Во-первых, функция поворота фото в галерее доступна не на всех смартфонах. Во-вторых, с видео такой трюк не прокатит. Наконец, даже после переворота фото на Андроид смартфон не сохраняет положение кадра и автоматически возвращает его в исходное состояние после выполнения действия «Назад». И что же делать?

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Как перевернуть фото на телефоне

Чтобы перевернуть фото на Андроид и сохранить изменения, нужно воспользоваться редактором. Причем можно обойтись без сторонних программ и приложений из Google Play, поскольку почти на всех устройствах весь инструментарий есть в галерее. В качестве примера рассмотрим, как перевернуть фото на Xiaomi:

  1. Откройте снимок.
  2. Нажмите кнопку редактирования.
  3. Перейдите в раздел «Обрезка».
  4. Нажмите кнопку поворота фото.
  5. Сохраните изменения, а затем — сам снимок.
Как перевернуть фото на телефоне. Сохранить изменения получится только через редактор. Фото.

Сохранить изменения получится только через редактор

Если вы являетесь владельцем смартфона другой марки, и в вашей галерее нет подобной функции, воспользуйтесь приложением Google Фото. Как правило, оно предустановлено на всех Android-устройствах за исключением HUAWEI и тоже позволяет повернуть фото на телефоне:

  1. Откройте фотографию.
  2. Нажмите кнопку «Изменить».
  3. Перейдите в раздел «Кадрировать».
  4. Нажмите кнопку поворота.
  5. Сохраните снимок.
Как перевернуть фото на телефоне. В Google Photo тоже есть функция поворота. Фото.

В Google Photo тоже есть функция поворота

В обоих случаях (что в галерее, что в Google Фото) сохраняется копия снимка. То есть на телефоне будет две фотографии с разным положением кадра. Лишнюю вы можете удалить.

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Как перевернуть видео на телефоне

По аналогии с фото мы можем перевернуть видео на Андроид при помощи встроенного редактора галереи и приложения Google Photo:

  1. Открываем видеоролик.
  2. Жмем кнопку «Изменить», а затем — «Кадрировать».
  3. Делаем поворот и сохраняем изменения.
Как перевернуть видео на телефоне. Видео тоже можно повернуть. Фото.

Видео тоже можно повернуть

Повернуть видео на 90 градусов через стандартную галерею бывает сложнее. В частности, вот как это делается на Xiaomi:

  1. Открываем видео.
  2. Нажимаем кнопку редактирования.
  3. Переходим в раздел «Соотношение сторон».
  4. Выбираем «16:9» (если исходное видео снято с соотношением сторон 9:16) и вручную переворачиваем кадр.
  5. Сохраняем видеоролик.
Как перевернуть видео на телефоне. В некоторых редакторах кадрировать видео приходится вручную. Фото.

В некоторых редакторах кадрировать видео приходится вручную

Если вам не удастся найти функцию поворота в галерее своего смартфона, установите один из видеоредакторов на Андроид. Почти в каждом из них есть необходимая опция, позволяющая перевернуть видео на телефоне.

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Как отзеркалить фото на Андроиде

Еще одна тема, о которой стоит поговорить — зеркальные фото на телефоне. По умолчанию почти все Android-устройства отзеркаливают снимки, сделанные на фронталку. Опцию можно отключить в настройках камеры, но как отзеркалить фото в галерее, если оно уже сделано? А все очень просто:

  1. Откройте фотографию.
  2. Нажмите кнопку редактирования.
  3. Перейдите в раздел «Обрезка».
  4. Нажмите кнопку отзеркаливания.
  5. Сохраните получившуюся картинку.
Как отзеркалить фото на Андроиде. Отзеркаливание тоже бывает доступно в стандартном редакторе. Фото.

Отзеркаливание тоже бывает доступно в стандартном редакторе

Если в вашей галерее нет подобной опции, воспользуйтесь приложением Snapseed. Как и стандартная программа, оно позволяет отзеркалить фото бесплатно без потери качества. Ну а более подробную инструкцию вы найдете в отдельном материале, где мы рассказывали, почему телефон переворачивает селфи.

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