Как перевернуть фото и видео, снятые на телефон

Снимать фото и видео можно как горизонтально, так и вертикально. Обычно при помощи акселерометра смартфон сам понимает, в каком положении был сделан кадр. Но порой датчик сбоит, из-за чего мы получаем перевернутые фото и видео на телефоне. С одной стороны, это никак не влияет на качество картинки. С другой — просматривать такие медиафайлы становится, мягко говоря, неудобно. Впрочем, проблема решаемая, и мы в любой момент можем перевернуть фото и видео на Андроид.

Как повернуть фото в галерее

На многих смартфонах в стандартном приложении для просмотра снимков и видеороликов можно перевернуть фото в галерее, то есть без использования специальных редакторов. Для этого достаточно задержать два пальца на изображении и сделать круговое движение вправо или влево, чтобы изменить положение кадра.

Легко и удобно, но есть несколько нюансов. Во-первых, функция поворота фото в галерее доступна не на всех смартфонах. Во-вторых, с видео такой трюк не прокатит. Наконец, даже после переворота фото на Андроид смартфон не сохраняет положение кадра и автоматически возвращает его в исходное состояние после выполнения действия «Назад». И что же делать?

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Как перевернуть фото на телефоне

Чтобы перевернуть фото на Андроид и сохранить изменения, нужно воспользоваться редактором. Причем можно обойтись без сторонних программ и приложений из Google Play, поскольку почти на всех устройствах весь инструментарий есть в галерее. В качестве примера рассмотрим, как перевернуть фото на Xiaomi:

Откройте снимок. Нажмите кнопку редактирования. Перейдите в раздел «Обрезка». Нажмите кнопку поворота фото. Сохраните изменения, а затем — сам снимок.

Если вы являетесь владельцем смартфона другой марки, и в вашей галерее нет подобной функции, воспользуйтесь приложением Google Фото. Как правило, оно предустановлено на всех Android-устройствах за исключением HUAWEI и тоже позволяет повернуть фото на телефоне:

Откройте фотографию. Нажмите кнопку «Изменить». Перейдите в раздел «Кадрировать». Нажмите кнопку поворота. Сохраните снимок.

В обоих случаях (что в галерее, что в Google Фото) сохраняется копия снимка. То есть на телефоне будет две фотографии с разным положением кадра. Лишнюю вы можете удалить.

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Как перевернуть видео на телефоне

По аналогии с фото мы можем перевернуть видео на Андроид при помощи встроенного редактора галереи и приложения Google Photo:

Открываем видеоролик. Жмем кнопку «Изменить», а затем — «Кадрировать». Делаем поворот и сохраняем изменения.

Повернуть видео на 90 градусов через стандартную галерею бывает сложнее. В частности, вот как это делается на Xiaomi:

Открываем видео. Нажимаем кнопку редактирования. Переходим в раздел «Соотношение сторон». Выбираем «16:9» (если исходное видео снято с соотношением сторон 9:16) и вручную переворачиваем кадр. Сохраняем видеоролик.

Если вам не удастся найти функцию поворота в галерее своего смартфона, установите один из видеоредакторов на Андроид. Почти в каждом из них есть необходимая опция, позволяющая перевернуть видео на телефоне.

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Как отзеркалить фото на Андроиде

Еще одна тема, о которой стоит поговорить — зеркальные фото на телефоне. По умолчанию почти все Android-устройства отзеркаливают снимки, сделанные на фронталку. Опцию можно отключить в настройках камеры, но как отзеркалить фото в галерее, если оно уже сделано? А все очень просто:

Откройте фотографию. Нажмите кнопку редактирования. Перейдите в раздел «Обрезка». Нажмите кнопку отзеркаливания. Сохраните получившуюся картинку.

Если в вашей галерее нет подобной опции, воспользуйтесь приложением Snapseed. Как и стандартная программа, оно позволяет отзеркалить фото бесплатно без потери качества. Ну а более подробную инструкцию вы найдете в отдельном материале, где мы рассказывали, почему телефон переворачивает селфи.