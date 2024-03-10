Как правильно настроить вибрацию на Android-смартфоне

Неотъемлемой частью любого смартфона является вибромотор. Он установлен во всех моделях без исключения, и его задача крайне важна для пользователя. Вибрация на телефоне обеспечивает тактильный отклик, который применяется отнюдь не только в качестве дополнительного средства, оповещающего владельца о звонке. Функций у маленького моторчика намного больше. Поэтому нам стоит разобраться, как включить вибрацию на Андроид, а точнее — правильно ее настроить.

Как сделать вибрацию при звонке

Самый распространенный сценарий применения тактильного эффекта — вибрация на звонок. В таком случае она служит как дополнительное оповещение в случае, если владелец устройства находится в шумном месте и не может услышать рингтон. Чтобы включить вибрацию при звонке, нужно:

Открыть настройки Android. Перейти в раздел «Звук и вибрация». Активировать переключатель «Вибрация для вызовов».

Названия некоторых пунктов меню могут отличаться в зависимости от смартфона, но принцип всегда один и тот же: ищем раздел с настройками вибрации и активируем необходимую нам опцию.

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Вибрация в режиме без звука

Также вибрация бывает полезная в беззвучном режиме на телефоне, когда мы не хотим тревожить окружающих громким рингтоном, но в то же время не желаем пропустить важный звонок. В таком случае алгоритм будет идентичен предыдущей инструкции за исключением последнего пункта. Чтобы включить вибрацию в беззвучном режиме, понадобится:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Звук и вибрация». Активировать переключатель «В бесшумном режиме».

По аналогии с предыдущей инструкцией важно понимать, что название функции нередко отличается от смартфона к смартфону. Главное — помнить о синонимичности понятий «Без звука», «Беззвучный режим» и «Бесшумный режим». Это одно и то же.

Почему я никогда не отключаю вибрацию на телефоне

Как сделать вибрацию на уведомления

Обычно вибрация на уведомлениях работает, если она включена на звонки. Но при желании вы можете отключить ее для вызовов, но активировать для оповещений. С этой целью разделе настроек «Звук и вибрация» предусматривается отдельный пункт. Впрочем, он может отсутствовать, как на моем смартфоне. Тогда для включения вибрации на уведомления нужно действовать немного иначе:

Открываем настройки смартфона. Переходим в раздел «Уведомления и строка состояния», а затем — «Уведомления приложений». Выбираем нужную программу и проверяем, активирована ли для нее вибрация.

Также не забывайте о поисковой строке в настройках телефона. Она поможет найти нужную функцию, когда у вас нет даже примерного представления о ее расположении.

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Вибрация при ответе на звонок

В частности, поиск в настройках поможет нам активировать еще одну интересную опцию — вибрацию при ответе на звонок. В таком сценарии тактильный отклик даст понять, что абонент на обратном конце провода взял трубку и готов с вами разговаривать. И, чтобы включить вибрацию при ответе на звонок, нужно:

Открыть настройки. Нажать на поисковую строку. Ввести запрос «Вибрация при ответе» и открыть одноименный раздел. Во вкладке «Вибрация при ответе собеседника» выбрать силу отклика.

Теперь у вас заработает вибрация при ответе на Андроид. Но это далеко не последняя функция, которую готов предложить маленький моторчик смартфона.

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Как включить вибрацию на клавиатуре

Еще один популярный сценарий применения моторчика — вибрация на клавиатуре. Она создает отклик при нажатии, позволяющий чувствовать каждую кнопку, как приближая виртуальное средство ввода по своим свойствам к физическому. Чтобы сделать вибрацию на клавиатуре, нужно выполнить несколько простых шагов:

Открыть клавиатуру, нажав на строку ввода в любом приложении. Нажать на кнопку с шестеренкой и открыть настройки. Активировать переключатель «Виброотклик на нажатие клавиш».

Также допускается настройка силы вибрации. Это поможет сделать отклик ощутимым, но в то же время комфортным. Поиграйтесь с параметрами для поиска оптимального варианта.

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Что такое тактильный отклик

Наконец, существует тактильный отклик на уровне системы, когда виброэффектами сопровождаются самые разные действия от зума в камере до удаления приложения с рабочего стола. Присутствует эта опция только на моделях с хорошим вибромоторчиком. Но вне зависимости от модели смартфона стоит попробовать включить тактильный отклик:

Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел «Звук и вибрация». Активируйте переключатель «Тактильный отклик». При желании настройте уровень отклика, изменив силу вибрации на телефоне.

На некоторых смартфонах, включая Samsung, можно отдельно настроить вибрацию на каждое действие (зарядка, жесты навигации и так далее). Если ее нет — не расстраивайтесь. Все-таки с хорошим вибромоторчиком тактильный отклик приятен и полезен везде.