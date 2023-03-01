Почему я никогда не отключаю вибрацию на телефоне

Меня искренне удивляет тот факт, что многие люди после первого запуска смартфона стараются сразу же отключить вибрацию на Андроид. Или, если она по умолчанию деактивирована, даже не пытаются ее вернуть. Хотя сегодня вибрация на телефоне — это не просто фича, позволяющая не пропустить звонок при нахождении в шумном месте, но и целый набор тактильных эффектов, которые полностью меняют опыт взаимодействия с устройством. Может, все-таки включите вибро?

Зачем нужна тактильная отдача

Помимо вибрации при звонке распространена виброотдача клавиатуры, помогающая сделать набор текста более комфортным. Если ее отключить, то ты перестаешь чувствовать кнопки, которые нажимаешь. А с вибрацией на клавиатуре ощущения от виртуального средства ввода становятся похожи на то, что мы чувствуем при наборе текста на ноутбуке. Кроме повышения уровня комфорта эта функция позволяет минимизировать ошибки в процессе ввода.

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Тактильный отклик клавиатуры — эффект, безусловно, полезный, но далеко не единственный. Современные смартфоны умеют воспроизводить несколько десятков, а то и сотен типов вибрации, применяемых в самых разных сценариях:

удаление приложений;

выгрузка программ из оперативной памяти;

настройка времени будильника;

переключение между пунктами меню камеры;

переход в конец страницы и так далее.

Напомню, во всех случаях вибрация проявляется по-разному, что позволяет чувствовать буквально каждое действие, выполняемое на мобильном устройстве. На смартфонах некоторых производителей есть даже демо-запись для тех, кто хочет почувствовать всю палитру эффектов.

Подобное разнообразие вариантов тактильной отдачи проявляется не только в системе, но и в сторонних приложениях. Например, вы можете чувствовать переход из одного канала в другой, листая ленту Telegram. А уж как преображаются игры в телефоне от дополнительных эффектов — вообще отдельный разговор.

Игры с вибрацией на Андроид

Мобильный гейминг отличается от прочих вариантов тем, что смартфон одновременно выступает и как вычислительное устройство, и как экран, и как геймпад. До последнего времени функции джойстика уделялось мало внимания. Хотя во время игры на консоли вибрация геймпада позволяет чувствовать смену дорожного покрытия в гонках, а также удары в файтингах.

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В Google Play вы можете найти игры на Андроид с вибрацией, и они чувствуются совершенно иначе, нежели похожие проекты, но без дополнительных эффектов. Например, в игре Brawl Stars можно чувствовать каждый выстрел.

К сожалению, игры с виброотдачей пока являются редкостью. Да, наметился определенный слом, однако ситуация не поменялась кардинальным образом. Плюс ко всему в описании обычно не говорится ни слова о наличии дополнительных эффектов. Поэтому искать игры с вибрацией приходится опытным путем, тестируя каждый проект.

Виды вибромоторов телефона

Расширенные эффекты вибрации доступны далеко не на каждом смартфоне. На их наличие или отсутствие влияет как софт, так и тип вибромотора, используемый в вашем устройстве:

вибромотор с эксцентриком (ERM — Eccentric Rotating Mass);

линейный вибромотор (LRA — Linear Resonant Actuator).

Первый является самым простым и, как правило, встречается в дешевых смартфонах (Redmi 10C). ERM-вибромотор представляет из себя таблетку, внутри которой вращается эксцентрик. Подобная вибрация очень сильная, но неприятная. Звонок вы точно не пропустите, но удовольствия от набора текста на клавиатуре или от дополнительных эффектов не получите. Ведь эксцентрик буквально качает ваш смартфон, да и реагирует с запозданием.

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В отличие от ERM, в линейном вибромоторе грузило не вращается, а двигается в одной из осей пространства: Z (вверх-вниз) или X (вперед-назад). По сравнению с дешевыми вибро у Z-осевых аналогов вроде того, что установлен в смартфоне Redmi Note 10 Pro, в 4 раза более быстрая реакция, благодаря чему отклик получается более точным.

Но лучше всего себя показывают X-осевые вибромоторы, которые обычно устанавливаются во флагманские смартфоны, будь то OnePlus 11 или Xiaomi 13. У их грузила более выраженная амплитуда движений в сравнении с Z-осевыми конкурентами, что дает еще большую отдачу, а также позволяет реализовать огромное количество дополнительных эффектов.

Несмотря на то, что каждому классу смартфонов привычен свой тип вибромотора, производители подходят к выбору этого аппаратного компонента по-разному. Хуже всех к вибрации относятся компании Samsung и vivo, устанавливающие ERM-моторчики даже в устройства за 30-50 тысяч рублей. А вот Xiaomi и realme можно похвалить, так как они ставят X-осевые вибромоторы даже в недорогие модели наподобие Redmi Note 11 Pro+ 5G и realme 9 Pro+.

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Как сделать вибрацию на телефоне

Если вы никогда не задумывались над тем, какими эффектами может сопровождаться ваше взаимодействие со смартфоном, то нужно обязательно включить вибрацию на Андроид:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Звук и вибрация». Активируйте вибро и настройте уровень тактильной отдачи.

Если качество вибромотора вас не устроит, то вы всегда можете отключить вибрацию на телефоне. Но впредь старайтесь выбирать устройства с X-осевыми моторчиками, чтобы получить неподдельное удовольствие от взаимодействия с гаджетом.