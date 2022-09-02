Как сделать свой emoji в Telegram

Все знают, что эмодзи — это гораздо лучше визуализированный аналог смайликов, который, впрочем, к улыбающимся мордашкам из точек и скобок имеет довольно посредственное отношение. Несмотря на это, люди по-прежнему продолжают отождествлять их, а потому искренне удивляются, что им не дозволено придумывать свои собственные эмодзи, как было со смайликами. Да, Apple и Google планомерно расширяют количество доступных улыбочек, давно выйдя за рамки здравого смысла. Однако возможности делать самостоятельные эмодзи пользователям никто не давал. Но теперь это в прошлом.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Наверное, вы даже не обратили внимания, что в Telegram уже несколько недель есть возможность создавать свои собственные эмодзи. Да, применять их можно будет только в самом Телеграме без возможности экспортировать в другие мессенджеры. Однако это нельзя назвать большой потерей, особенно, если учесть, что для многих именно Telegram является основным и единственным инструментом общения с близкими и коллегами по работе.

Как создать свои эмодзи в Телеграме

Важное уточнение: сделать свои эмодзи в Телеграме может кто угодно, а вот воспользоваться ими можно, только если оформить платную подписку Telegram Premium. Вам откроются возможности для создания как статичных, так и анимированных эмодзи без каких-либо ограничений по их содержимому.

Добавьте себе бота @Stickers по этой ссылке (это официальны бот Телеграма для создания эмодзи);

Откройте беседу с ботом и отправьте в чат команду /newemojipack;

Выберите желаемый тип эмодзи: статичные, анимированные или видео-эмодзи;

Назовите набор любым удобным вам именем;

Если вы выбрали статичные эмодзи, вам понадобится картинка с прозрачным фоном формата PNG или WEBP;

Обрежьте или уменьшите картинку до 100×100 пикселей и залейте в чат без сжатия (уберите галочку сжатия);

Выберите существующую эмодзи для обозначения вашей (её будут слать те, у кого нет премиум-аккаунта);

Повторите процедуру для всех картинок, которые вы хотите превратить в эмодзи;

Подтвердите публикацию и создайте ссылку на свой эмодзи-пак (его можно будет сохранить и отправлять всем друзьям).

По сути, эмодзи, которые вы создаёте, являются скорее стикерами. Это становится понятно по базовому эмодзи, который используется для замены свежесозданного. Просто разработчики Телеграма придумали сделать стикеры маленькими, чтобы они выглядели как эмодзи. Однако технически это суть стикеры. Впрочем, какое нам дело до этих подробностей? Ведь главное, что визуально это именно эмодзи.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Тем не менее, если вы возлагаете большие надежды на эмодзи, которые создадите сами, то не стоит. Основная причина заключается в том, что довольно непросто найти картинку, которая будет выглядеть одинаково хорошо в большом размере и в маленьком. Дизайнеры Apple вручную рисуют эмодзи такими, чтобы они были легко различимы, несмотря на размеры. У меня же не получилось подобрать изображение таким образом, чтобы по эмодзи, которую я из него сделал, можно было без труда понять, что это такое.

Важное уточнение: для вашего же удобства рекомендуется создавать стикеры (которые эмодзи), используя десктопный компьютер. В принципе, вы, конечно, можете всё сделать со смартфона. Однако мой личный опыт показал, что это недостаточно удобно. Во-первых, обрезать изображения под нужный формат комфортнее всё-таки на десктопе и с мышкой. А, во-вторых, если вдруг будет нужно изменить расширение файла, на телефоне это займёт больше времени и отнимет больше сил.

Как подписаться на Телеграм Премиум

Впрочем, если вы всё-таки решились и твёрдо понимаете, что вам жизненно необходимо создать свои собственные эмодзи, вам необходимо оформить подписку на Telegram Premium. Вот как это делается:

Перейдите по этой ссылке в премиум-бот;

В открывшемся окне выберите “Заплатить 299 рублей”;

На следующем этапе введите данные своей банковской карты;

Подтвердите платёж кодом, который придёт в SMS или в пуш-уведомлении из приложения вашего банка.

⚡️У НАС ЕСТЬ КЛАССНЫЙ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ, ГДЕ МЫ ОТВЕЧАЕМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

С этого момента вы сможете пользоваться не только кастомными эмодзи, которые создаёте сами, но и рядом других привилегий, доступных платным подписчикам. А их, несмотря на кажущуюся бесполезность абонемента, довольно много: