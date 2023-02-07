Как скрыть номер телефона на Android

Когда мы звоним человеку, который нас даже не знает, на экране его смартфона отображается номер. Но происходит это не всегда. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда не отображается номер звонящего, а вместо него появляется надпись «Неизвестно». При желании каждый из вас может сделать так же, чтобы никто не мог понять, кто звонит. Просто нужно скрыть номер телефона, и сегодня я расскажу обо всех способах, позволяющих это сделать.

Как скрыть номер телефона при звонке

К сожалению, скрывать номер бесплатно нельзя. Во всяком случае моя компания, предоставляющая услуги связи, блокирует активацию инкогнито в настройках смартфона. Чтобы снять ограничение, необходимо подключить опцию скрытый номер, в чем вам поможет приложение оператора:

Запустите приложение. Откройте вкладку «Услуги». При помощи поиска найдите услугу «Антиопределитель номера» или «АнтиАОН». Передвиньте ползунок вправо и подтвердите подключение опции.

Это не единственный способ, как скрыть номер на Андроид. Также можно воспользоваться звонком или USSD-запросом. Рассмотрим варианты для разных операторов:

АнтиАОН МТС. Оператор предлагает постоянный антиопределитель (3,95 ₽/день), а также позволяет скрыть номер один раз (2 ₽). В первом случае для подключения услуги используйте USSD-запрос *111*46#, а во втором — введите префикс «*31#» перед номером абонента, который начинается с «+7».

Оператор предлагает постоянный антиопределитель (3,95 ₽/день), а также позволяет скрыть номер один раз (2 ₽). В первом случае для подключения услуги используйте USSD-запрос *111*46#, а во втором — введите префикс «*31#» перед номером абонента, который начинается с «+7». Скрытый номер МегаФон. Постоянный АнтиАОН подключается по запросу *221#, а размер абонентской платы составляет 5 ₽/день. Разовый определитель работает с префиксом «*31#» и стоит 7 ₽.

Постоянный АнтиАОН подключается по запросу *221#, а размер абонентской платы составляет 5 ₽/день. Разовый определитель работает с префиксом «*31#» и стоит 7 ₽. Антиопределитель билайн. Услуга предоставляется на постоянной основе, а для активации нужно воспользоваться USSD-запросом *110*071# или позвонить по номеру 067409071. Цена — 3,83 ₽/день.

Услуга предоставляется на постоянной основе, а для активации нужно воспользоваться USSD-запросом *110*071# или позвонить по номеру 067409071. Цена — 3,83 ₽/день. Скрытый номер Теле2. Этот оператор также предоставляет услугу на постоянной основе по запросу *117*1#. Стоимость — 3,1 ₽/день.

Указанные выше цены актуальны для Москвы. В других регионах стоимость услуги отличается, поэтому во избежание лишних трат уточняйте информацию на сайте оператора или подключайте опцию через приложение.

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Скрыть номер в настройках телефона

Некоторые смартфоны позволяют скрыть номер в настройках. Это помогает управлять подключенной услугой или вовсе пользоваться режимом инкогнито бесплатно:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Системные приложение». Поочередно откройте «Вызовы», «Расширенные настройки» и «Скрытие номера». Включите опцию.

Не исключено, что на вашем смартфоне получится сделать скрытый номер напрямую через приложение для совершения звонков. Проверьте его настройки и попытайтесь найти нужную опцию.

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Приложения, скрывающие номер телефона

В Google Play есть специальные приложения, чтобы скрыть номер. Вот лишь несколько программ, которые я смог протестировать лично:

Все программы работают похожим образом и требуют от пользователя:

Запустить приложение. Дать все разрешения. Ввести нужный номер. Нажать кнопку вызова («Скрытый звонок»).

Увы, приложения — это тоже не тот способ, чтобы скрывать номера бесплатно. Программа просто подставляет префикс «*31#», который используется у некоторых операторов для АнтиАОН на один раз.

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Как скрыть номер в Телеграм

Без дополнительных трат вы можете сделать скрытый номер в Телеграме. Ваши данные не увидят посторонние люди и не смогут вас отыскать в мессенджере. Посмотрите, как скрыть номер телефона в Telegram:

Запустите мессенджер. Откройте настройки аккаунта через «три полоски» в левом верхнем углу. Перейдите в раздел «Конфиденциальность». Во вкладке «Номер телефона» укажите, кто может его видеть (все, контакты или никто).

Опция работает только внутри мессенджера и распространяется не на всех. Если упростить, номер будут знать только люди, сохранившие его на своем устройстве, а во время вызова даже незнакомый абонент на обратном конце провода увидит ваши имя и аватар.

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Как узнать скрытый номер

Несмотря на то, что АнтиАОН прячет номер во время звонка, вы можете определить скрытый номер. Разумеется, для этого нужно подключить услугу от оператора:

СуперАОН МегаФон. Стоимость услуги составляет 1 500 ₽/мес, а подключается опция в приложении или по запросу *502#.

Стоимость услуги составляет 1 500 ₽/мес, а подключается опция в приложении или по запросу *502#. СуперАОН МТС. Подключение услуги стоит 990 ₽, а размер абонентской платы — 6,5 ₽/день. Для активации используйте приложение или команду *111*007*1#.

Подключение услуги стоит 990 ₽, а размер абонентской платы — 6,5 ₽/день. Для активации используйте приложение или команду *111*007*1#. Определитель скрытых номеров билайн. Помимо приложения в активации СуперАОН помогает запрос *110*4161# или звонок на 06744161. Цена — 50,84 ₽/день.

Помимо приложения в активации СуперАОН помогает запрос *110*4161# или звонок на 06744161. Цена — 50,84 ₽/день. Определитель умышленно скрытых номеров Теле2. Подключается по команде *210*1# и в приложении. Размер абонентской платы — 6 ₽/день. Первое подключение бесплатное, а каждое последующее стоит 100 ₽.

Как и в случае с услугой АнтиАОН, стоимость определителя скрытых номеров отличается в зависимости от региона подключения. Выше представлены цены для Москвы и Московской области.