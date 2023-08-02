Как создать свой VPN для Android и добавить его на любой смартфон

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Кирилл Пироженко

В прошлом году многие зарубежные сервисы ушли из России и ограничили доступ из нашей страны. Поэтому большинство владельцев смартфонов научились пользоваться VPN и продолжают заходить на сайты и в приложения, которые за многие годы стали привычными. Но иногда скорости в бесплатных VPN не хватает для загрузки контента в хорошем качестве. Приходится либо постоянно перебирать разные VPN, либо смириться и смотреть, как есть. Однако даже замена не всегда помогает. Ведь как только он набирает популярность, часто начинает тормозить и подтупливать. Оформлять платную подписку тоже рискованно, так как в любой момент выбранное приложение может просто перестать работать в России.

Как создать свой VPN для Android и добавить его на любой смартфон. Если устали искать хороший VPN, то самое время сделать его самостоятельно. Фото.

Если устали искать хороший VPN, то самое время сделать его самостоятельно

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Кажется, что положение безвыходное, но это не так. Предлагаем создать собственный VPN по цене двух чашек кофе, который может выдавать скорость до 100 Мбит/с. С таким подключением вы без проблем сможете смотреть любой контент в отличном качестве. Рассказываем, как сделать свой VPN на Андроиде и добавить его на смартфон.

Как создать свой ВПН

Чтобы запустить собственный VPN сервер на Андроиде, мы воспользуемся чат-ботом Codembo VPN в Телеграме. За 250 рублей в месяц он дает возможность развернуть сервер в Финляндии, Германии, Казахстане или России. Последнее может пригодиться в зарубежных поездках. Некоторые отечественные сайты открываются только из нашей страны, и подобная возможность не будет лишней. У Codembo VPN есть одно важное ограничение, о котором лучше знать заранее. С помощью созданной конфигурации подключиться к серверу можно только на одном устройстве. Установить ее можно на несколько, но вот подсоединяться придется по очереди.

Чтобы использовать конфигурацию одновременно на нескольких разных смартфонах и планшетах, нужно заплатить 125 рублей за каждый. Я добавил VPN на Айфон, Андроид-смартфон и iPad и просто отключаю его на одном и включаю на другом по мере необходимости. Смысла доплачивать 125 рублей совершенно не вижу, ведь VPN мне нужен только на том гаджете, которым я пользуюсь в настоящий момент. Но давайте все же создадим собственный VPN на Android:

Как создать свой ВПН. Оплата проходит практически мгновенно. Фото.

Оплата проходит практически мгновенно

  • Откройте Телеграм и перейдите в чат-бот Codembo VPN;
  • Введите команду /start;
  • Нажмите кнопку “Пополнить” и введите команду /pay 250. Этой суммы как раз хватит на месяц использования;
  • В ответном сообщении вам придет ссылка на оплату через сервис ЮMoney. Нажмите “Ссылка на оплату 250 рублей” и совершите платеж любой российской банковской картой;
  • Как только вы завершите оплату, вернитесь в Телеграм и выберите “Проверить поступление средств”;
  • После того как платеж будет зачислен, нажмите “Ключи VPN”, выберите страну, которая вас интересует, и стандартный тариф для одного устройства.
Как создать свой ВПН. В ответном сообщении будет несколько способов для добавления конфигурации в WireGuard. Фото.

В ответном сообщении будет несколько способов для добавления конфигурации в WireGuard

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Ответным сообщением вы получите файл конфигурации для WireGuard и QR-код для ее быстрого добавления в приложение. К сожалению, Codembo VPN не позволяет привязать карту для автоматического пополнения счета, поэтому делать это придется вручную ежемесячно либо сразу закинуть нужную сумму.

Как добавить ВПН на Андроид

Как только ваш сервер будет запущен, можно переходить к добавлению его на Android. Делается это через приложение WireGuard:

  • Загрузите из Google Play программу WireGuard или скачайте ее с APKPure;
    • Как добавить ВПН на Андроид. Добавить конфигурацию в WireGuard можно несколькими способами. Фото.

    Добавить конфигурацию в WireGuard можно несколькими способами

  • Нажмите на “+” в правом нижнем углу и выберите “Сканировать QR-код”;
  • Отсканируйте код, который пришел в сообщении чат-бота, и конфигурация автоматически добавится на ваш смартфон;
    • Как добавить ВПН на Андроид. При необходимости просто загрузите файл на ваш смартфон. Фото.

    При необходимости просто загрузите файл на ваш смартфон

  • Если нет возможности добавить сервер с помощью QR-кода, то вернитесь в Телеграм и скачайте файл конфигурации;
  • В WireGuard нажмите на “+” и выберите “Импорт из файла или архива”;
  • Укажите путь к ранее загруженному файлу, и VPN автоматически появится на вашем смартфоне.

Скачать WireGuard

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Теперь достаточно просто активировать переключатель и согласиться с добавлением VPN на смартфон. Подключение будет устанавливаться практически мгновенно, и ждать соединения с сервером не придется.

Скорость интернета с VPN

Скорость интернета с VPN. Скорость интернета по сотовой сети. С использованием VPN справа на скриншоте. Фото.

Скорость интернета по сотовой сети. С использованием VPN справа на скриншоте

Самое интересное здесь — это, конечно же, скорость. При полной антенне 4G+ в центре Новосибирска у меня получилось выжать из соединения 60,1 Мбит/с на скачивание и 27,5 на загрузку. При этом без VPN скорость составила 100 и 22,9 соответственно. На домашнем Wi-Fi цифры получились намного интереснее:

Скорость интернета с VPN. Скорость интернета через Wi-Fi. С использованием VPN справа на скриншоте. Фото.

Скорость интернета через Wi-Fi. С использованием VPN справа на скриншоте

  • Без VPN: скачивание — 95,2 Мбит/с, загрузка — 92,8 Мбит/с;
  • С VPN: скачивание — 89,9 Мбит/с, загрузка 73,8 Мбит/с.

Ни один бесплатный VPN не выдаст вам подобные цифры. При таком раскладе можно рассчитывать даже на онлайн игры. Рекомендую всем попробовать создать свой VPN для Android. Просто посмотрите на скорость, и сразу станет понятно, что вы не пожалеете. Да и плата 250 рублей в месяц за собственный комфорт не такая большая.

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