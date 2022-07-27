Как уменьшить вес Геншин Импакт на Андроид. Собрали все способы

Геншин Импакт — это супер-популярная игра, которая, кажется, превосходит по степени распространённости даже знаменитый Fortnite. Если проанализировать запросы в Яндексе, то выяснится, что в русскоязычном сегменте интернета Genshin Impact ищут примерно в 4 раза чаще, а это о чём-то, да говорит. В принципе, удивляться тут нечему. Геншин — это реально классная и интересная игра с открытым миром и кросс-платформенностью, за счёт чего играть в неё можно и с компьютера, и со смартфона. Но мало просто научиться играть. Нужно ещё и адаптировать её так, чтобы она не занимала слишком много места.

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Открытость, крутая графика и кросс-платформенность Genshim Impact просто не оставили ей шансов весить как классическим играм «три в ряд». В лучшем случае Геншин Импакт займёт 20 ГБ пространства на вашем смартфоне, что довольно немало. Ведь даже для устройств с 64 ГБ накопителя — это изрядный расход, учитывая, что по умолчанию пользователю доступно в лучшем случае 50-55 ГБ. Впрочем, у вас есть возможность немного сократить вес игры.

Как очистить кэш Геншин Импакт

Первым делом попробуем очистить кэш Genshin Impact. Это действие может показаться примитивным, но оно действительно работает. Причём его эффективность будет зависеть от того, как часто вы играете и как много кэша успела накопить игра. Зачастую кэшированные файлы могут занимать до нескольких гигабайт сами по себе.

Перейдите в «Настройки» на своём смартфоне;

Выберите раздел «Приложения» и найдите Genshin Impact;

Откройте вкладку с игрой и перейдите в раздел «Память»;

В открывшемся окне нажмите «Очистить кэш» и подтвердите действие.

Как показывает практика, в большинстве случаев кэш игры занимает много места. Если чистить его реже чем раз в неделю, могут набегать сотни мегабайт и даже целые гигабайты, отъедая драгоценное хранилище. Поэтому рекомендуется время от времени проверять кэш и, если его становится слишком много, удалять без каких-либо сожалений. На игре это никак не отразится.

Как сбросить Genshin Impact

Помимо файлов кэша, которые смартфон накапливает в процессе игры, есть ещё и так называемые данные приложения. Эта категория хранит в себе широкий спектр сведений, которые не являются временными, как кэш. Это могут быть данные обновлений, дозагруженные файлы и т.п., и их тоже можно удалить, чтобы сэкономить пространство на диске. Ведь зачастую они могут занимать сотни и даже тысячи мегабайт.

Вот как их удалить:

Перейдите в «Настройки» на своём смартфоне;

Выберите раздел «Приложения» и найдите Genshin Impact;

Откройте вкладку с игрой и перейдите в раздел «Память»;

В открывшемся окне нажмите «Сброс» и подтвердите действие.

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В отличие от кэша, данные приложения — это постоянные данные. Поэтому не удивляйтесь, если после их сброса Геншин Импакт начнёт что-то скачивать заново. Не бойтесь: это не бесполезное занятие. Просто теперь вместо 2-3 установочных файлов, которые вы скачивали по отдельности, может скачаться только 1, в котором все данные упорядочены более эффективно, из-за чего он занимает меньше места.

Геншин Импакт — сделать меньше вес

Genshin Impact — это кросс-платформенная игра с поддержкой широкого спектра языков. Языки в игру добавляются языковыми пакетами. Для испанского, английского, китайского, корейского и многих других предусмотрены свои пакеты, которые, как ни странно, занимают довольно много места. Как правило, это 2-3 ГБ. Такой большой вес связан с озвучкой, которая вшита в пакет, и, если удалить ненужные, то игра будет весить меньше.

Сделать это можно уже не в настройках смартфона, а в самой игре:

Запустите Геншин Импакт на своём Android-смартфоне;

Дождитесь загрузки и нажмите на иконку шестерёнки;

Перейдите в настройки, прокрутите вниз и выберите языковое меню;

Затем перейдите во вкладку Voice-over-Language;

Выберите ненужный языковой пакет и удалите его.

По умолчанию вместе с игрой устанавливается несколько языковых пакетов. Чаще всего как минимум два: один родной (например, русский) и второй — английский. Допустим, вы предпочитаете не менять языки, а значит, во втором пакете для вас смысле не очень много. Поэтому можете удалить его и освободить пару-тройку гигабайт пространства.

Как удалить Геншин Импакт

Бывает и такое, что эффективно освободить пространство, которое Геншин Импакт, не получается. Почему — дело десятое. То ли кэш не удаляется, как это нередко бывает, то ли обновления накладываются друг на друга и образуют «нарост» весом нескольких гигабайт. Но в любом случае сделать их меньше своими руками не получится. Поэтому единственный способ — переустановить Геншин Импакт заново.

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Сделать это проще простого. Достаточно только нажать на иконку игры на рабочем столе вашего смартфона и задержать на пару секунд. Затем требуется нажать на крестик, который появится над пиктограммой, и подтвердить удаление. После этого само приложение и накопленный им кэш, а также обновления и дозагруженные файлы удалятся, освободив пространство, а вы сможете установить игру заново.