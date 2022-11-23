Как установить приложение Kinopub на Android, чтобы смотреть фильмы и сериалы

Пользователи Android всегда с некоторым скепсисом относились к лицензионному контенту, предпочитая скачивать ломанный софт на стороне. В конце концов, если есть такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться, особенно, если на этом можно неплохо сэкономить? Поэтому уход мировых стриминговых сервисов из России многие из них восприняли достаточно ровно. Но ведь вместе с Netflix наш рынок покинули и крупные студии-производители контента вроде Universal и Warner Bros, из-за чего у нас в стране не вышел ни новый Бэтмен, ни Фантастические твари, ни Морбиус. Но это не значит, что смотреть фильмы и сериалы на Android нельзя совсем.

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Можно. Просто не все представляют, где это можно сделать. Ведь не будешь же как в старые-добрые времена искать в интернете сайт с признаками онлайн-кинотеатра и горами рекламы. Это и неудобно, и попросту неэстетично, когда воспроизведение прерывается чьим-то сумасшедшим возгласом «Ставки на споооооорт!». Значит, нам нужен такой сервис, который и от рекламы не страдает, и ассортиментом располагает довольно широким, и по возможности ещё и имеет собственное приложение.

Где смотреть фильмы и сериалы

На эту роль отлично подходит сервис Kinopub, у которого недавно появилось собственный клиент для мобильных устройств. О том, где его взять и как установить на iOS, мы уже рассказывали — обязательно почитайте, если у вас iPhone. Несмотря на то что в Google Play приложение Кинопаб отсутствует, установить его на Android не составит никаких проблем.

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Для начала рекомендую зарегистрироваться на Кинопабе. Сделать это проще простого, однако вам может понадобиться VPN, если вдруг веб-версия сервиса не окажется доступна. На самом деле можно воспользоваться любым ВПН из нашего списка. Но мне нравится Planet VPN — я пользуюсь им и на iOS, и на Android, потому что он а) бесплатный, б) безлимитный и в) почти не режет скорость, позволяя смотреть Full HD-видео без предварительной загрузки.

Как установить приложение Кинопаб

После регистрации переходим непосредственно к установке приложения Kinopub:

Перейдите со смартфона по адресу kpapp.link;

Нажмите на кнопку контекстного меню браузера;

В выпадающем окне выберите «Установить приложение»;

Подтвердите добавление иконки Kinopub на рабочий стол;

Вернитесь на рабочий стол и запустите приложение Кинопаб (на экране появится код авторизации);

Откройте сайт kino.pub/device, авторизуйтесь и введите код авторихации для привязки смартфона к аккаунту.

Установить Кинопаб

Несмотря на то что сайт Кинопаб может быть недоступен без VPN, у меня получилось пользоваться приложением просто так. Я отключил прокси-функцию, запустил мобильный клиент сервиса и нашёл нужный мне фильм без каких-либо проблем. Не обещаю, что у вас будет так же, поэтому лучше всё-таки подготовиться и скачать себе безлимитный VPN, который позволит вам в полной мере насладиться контентом.

Фильмы и сериалы без рекламы — Кинопаб

Поскольку Кинопаб — платный сервис, начать смотреть фильмы и сериалы без ограничений сразу у вас не получится. Для этого необходимо оплатить подписку. Она стоит 250 рублей за один месяц, 700 рублей — за три месяца и 1300 рублей за полгода. То есть чем дольше срок, на который вы оформляете абонемент, тем ниже будет стоимость каждого оплаченного месяца.

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Купить подписку на Кинопаб можно по этой ссылке. Сервис предлагает множество способов оплаты — от карт Visa, MasterCard и Мир до криптовалюты. У меня как раз на счету завалялось немного USDT, и я отправил их в счёт оплаты, оплатив подписку на месяц. Всё произошло практически моментально. Правда, учитывайте, что при использовании банковской карты может взиматься комиссия. Я не понял, от чего зависит её размер, но от одного способа оплаты к другому она может меняться.

Подписка на Кинопаб

Впрочем, заплатить в любом случае действительно есть за что. Кинопаб предлагает широчайший ассортимент фильмов, сериалов и документалок. Тут есть ну практически всё. Вот вам лишь несколько примеров того, что можно посмотреть на платформе:

Бэтмен (2022)

Ведьмак

Звук 007

Оби-Ван Кеноби

Тегеран

Дом с прислугой

Бенджамин Франклин

Чернобыль — Утраченные ленты

Шоу Чашека

Берег москитов

Вышка

Дом дракона

Установить Кинопаб

Все фильмы и сериалы доступны в многоголосом закадровом переводе или дубляже от известных студий вроде LostFilm или ColdFilm. Ну, и самое главное — на Кинопабе вообще нет рекламы: ни на самом сайте, ни в видеоплеере. Поэтому воспроизведение не прерывается на интеграции, а сам контент не испещрён рекламными баннерами и подписями.