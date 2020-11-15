Как вернуть старый поиск Google в браузере Chrome

За последние годы поиск Google претерпел массу изменений. Компания доработала поисковые алгоритмы, повысив их эффективность, усовершенствовала интерфейс, сделав его более дружелюбным, и, конечно, довольно ощутимо преобразовала методику формирования поисковой выдачи. Это может быть незаметно на первый взгляд, но поисковик Google стал работать совершенно не так, как раньше, зачастую пропихивая в релевантной выдаче совершенно нерелевантные результаты, за продвижение которых компании просто-напросто заплатили. Рассказываю, как вернуть всё назад и не видеть назойливую рекламу.

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Прежде, чем мы перейдём к инструкции по активации старой модели работы Google Search, предлагаю разобраться, что всё-таки изменилось и почему Google изменила методику формирования поисковой выдачи.

Теперь вы можете увидеть, помимо ссылок, карточки, маркированные списки и выдержки с геоточками на картах. Несмотря на то что далеко не все из них предоплачены (кое-что Google форсит сам по себе, потому что «любит» конкретные ресурсы за информировность), но очень часто попадаются геоточки магазинов и карточки сайтов, подключённых к рекламной сети AdWords.

Она принадлежит самой Google и, соответственно, продвигая популярные ресурсы с рекламой, получает больше денег. Из-за этого конкурирующие с компанией веб-сайты и сервисы в выдачу не попадают, как, например, наш канал в Яндекс.Дзен (обязательно подпишись). Просто Google считает Яндекс основным конкурентом и не видит нужды в том, чтобы продвигать его платформу. Расширение Simple Search устраняет эту подоплёку.

Как включить старый интерфейс Google

Поскольку расширение, активирующее старую поисковую модель, существует только в версии для Chrome и Firefox, то и пользоваться вам придётся именно этими браузерами. Я же объясню принцип его работы на примере Chrome:

Перейдите по этой ссылке через Google Chrome;

В открывшемся окне нажмите «Установить»;

Подтвердите установку и дождитесь её окончания;

Забейте в Google любой поисковый запрос (ничего включать дополнительно не придётся) и оцените результат.

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После установки расширения поверх оригинальной выдачи вы увидите большое окно с альтернативными результатами поиска, которые основаны на старых алгоритмах Google и которые Google реально бы предложил вам несколько лет назад, когда функция продвижения не была интегрирована настолько глубоко.

Это окно не перекрывает основную выдачу целиком, поэтому вы можете сравнивать её с тем, как в целом изменилась методика расположения сайтов, какие из них больше не демонстрируются в топе в принципе, а также какие элементы вроде глоточек и карточек теперь занимают пространство в окне выдачи.

С одной стороны, интерфейс становится чище. Старый тип выдачи не демонстрирует больше подсайтов вроде форумов и специальных разделов основных веб-ресурсов, не говоря уже о карточках и разного рода вставках. Из-за этого на одну страницу помещается больше релевантных результатов поиска.

Чем старый Google лучше

Сравните сами. Если раньше по запросу «продукты» в Google вылезало 8-9 ссылок, то теперь только 3, потому что большую часть экрана занимает карточка с геоточками офлайновых магазинов.

Не скажу, что стало совсем плохо. В конце концов, многие из нас предпочитают закупаться продуктами в гипермаркетах или супермаркетах, и точка на карте кажется полезным элементом поисковой выдачи. Но, во-первых, советует Google какие-то уж совсем местечковые магазины, в которые я точно не пойду, а не, скажем, Ленту или Магнит. А, во-вторых, раз уж поиск Google настолько умён, он мог бы сам понять, что, находясь у себя дома, я вряд ли нуждаюсь в подсказках такого рода.

На мой взгляд, было бы логичнее советовать магазины на карте только в том случае, если я нахожусь в другом городе. Поэтому в данном случае считаю старую поисковую выдачу более релевантной, чем новую.

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Особенно круто, что Simple Search предлагает возможность напрямую сравнивать оба типа выдачи и определять, что подходит вам больше всего. Если старая выдача вас не устраивает, просто закрываете её и пользуетесь новой, ради которой Google даже не придётся перезагружать страницу. А если старая окажется для вас более предпочтительной, так тому и быть. Мне, по крайней мере, она показалась очень полезной.