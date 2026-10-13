Представьте: вам в чате прислали ссылку, вы нажимаете, а MAX вместо сайта выставляет стоп. Или вы весь день ждёте звонка от курьера, а он до вас не может дозвониться, хотя телефон в руке и интернет работает. Это не сбой и не взлом. Это MAX решил, что лучше вас знает, куда вам переходить и с кем разговаривать. Новая защита заработала 13 октября, и выглядит она полезно, но у меня к ней остался один неудобный вопрос. Рассказываю, когда мессенджер начинает вас блокировать, как это снять и от чего такая забота вас точно не спасёт.

Что именно включили в мессенджере

В пресс-службе мессенджера назвали новинку двойной системой защиты. Первая часть следит за ссылками, вторая отсекает входящие звонки и приглашения в чаты, если на вас уже вышли мошенники. Спрашивать разрешения MAX не будет: обе функции срабатывают сами, ничего включать не нужно.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Против мошенников MAX вооружается не первый раз. Раньше в нём появилась Семейная защита для пожилых родственников, а в январе звонки от незнакомых номеров начали помечать отдельно. Но пометка — это просто подсказка, решение всё равно оставалось за вами. Теперь мессенджер готов решать сам.

Почему ссылка в чате может не открыться

Каждую ссылку, по которой вы переходите в MAX, теперь в реальном времени проверяют автоматические системы. Если ссылку сочтут опасной, вместо сайта вы увидите всплывающее предупреждение. То есть мессенджер буквально встаёт между вами и страницей и говорит: «Туда не надо».

И это как раз тот случай, когда вмешательство оправдано. Именно ссылка — главный инструмент мошенников в мессенджерах. Поддельная страница Госуслуг, «голосование за племянницу», «компенсация за сбой» — почти все схемы, которые мы разбирали в материале о том, как обманывают в MAX, начинаются с одного нажатия.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Но есть оговорка. Можно ли после предупреждения всё-таки открыть сайт, в MAX не уточнили. А главное, система ловит только то, что уже известно как опасное. Свежий фишинговый сайт, зарегистрированный час назад, вполне может проскочить, так что смотреть на адрес перед нажатием всё равно придётся самому.

Почему вам вдруг перестали звонить

Вторая часть защиты куда заметнее. Если MAX решит, что с вами пытались связаться мошенники, он сам включит Безопасный режим на 24 часа. Пока он работает, мессенджер блокирует всех, кого нет в ваших контактах:

звонить вам могут только люди из вашей телефонной книги;

добавлять вас в групповые чаты тоже могут только сохранённые контакты.

Звучит строго, но логика понятная. Мошенники редко ограничиваются одним сообщением: за ним обычно следуют звонок «из службы безопасности банка» и приглашение в «рабочий чат». Безопасный режим рвёт эту цепочку на первом же звене. Обратная сторона в том, что вместе с мошенниками до вас не дозвонятся и курьер, и врач из новой клиники, и коллега, которого вы не успели сохранить. Как именно MAX вычисляет, что вам писал мошенник, в компании не раскрывают.

Снимаем блокировку раньше времени

О включении режима вам напишет бот MAX, а через сутки блокировка снимется сама. Но если важный звонок с незнакомого номера нужен прямо сейчас, ждать не обязательно:

Откройте MAX и перейдите в настройки. Выберите раздел «Безопасность». Найдите Безопасный режим и выключите его.

Названия пунктов в разных версиях приложения могут немного отличаться. Но я бы не спешил: если режим включился, значит, кто-то уже пытался до вас добраться. А если вы всё-таки успели перейти по ссылке и ввести код, вот что делать, когда аккаунт MAX взломали.

Звонки блокирует, а утечку данных?

Защита от мошенников — это хорошо, и я рад, что MAX ею занялся. Но есть забавный момент. Мессенджер, который так решительно блокирует вам ссылки и звонки от чужих людей, сам довольно спокойно относится к вашим данным. Сквозного шифрования, при котором переписку не может прочитать даже сервер, в MAX как не было, так и нет.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

А в политике конфиденциальности ещё летом 2025 года прямо прописали, что данные пользователей, включая контакты, могут передать госорганам по закону. Вот тут никакой блокировки не сработает: Безопасный режим не включится, и всплывающего «Туда не надо» вы не увидите.

Поэтому мой совет простой. Новой защите стоит радоваться: заблокированная ссылка или звонок вполне могут спасти от мошенников, особенно ваших родителей. Но считать MAX местом для по-настоящему личной переписки она не повод. А если мессенджер уже заблокировал вам ссылку или звонок, расскажите, как это было, в чате AndroidInsider.ru в MAX.