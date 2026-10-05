Если в вашем городе хоть раз отключали мобильный интернет, вы знаете это чувство: смартфон есть, связь есть, а половина приложений не открывается. Спасают только сайты и сервисы из белого списка, но какие именно туда попадают и почему, до сих пор было загадкой. Каково прожить день на белых списках, я уже проверял на себе. Теперь Минцифры решило навести в них порядок. Рассказываю, что изменится, почему некоторых популярных приложений там до сих пор нет и на что можно рассчитывать при следующем отключении.

Как работает белый список

Когда в регионе ограничивают мобильный интернет, смартфон продолжает ловить сеть, но открывает только сервисы из специального перечня. Это и есть белый список. Важно, что он работает только при сигнале сотовой сети 3G или 4G: если связи нет совсем, не откроется ничего.

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Единого официального документа со всеми сервисами нет. Минцифры добавляет их в перечень частями и публикует обновления на своём сайте, а операторы ведут собственные списки. Поэтому один и тот же сервис у разных операторов может работать по-разному. Как это выглядело на старте, мы разбирали в статье о том, какие приложения работают, если отключат мобильный интернет.

Что решили изменить в Минцифры

Минцифры начало разрабатывать единые правила, по которым сайты и приложения будут попадать в белый список, сообщает CNews со ссылкой на РБК. Сейчас понятных критериев нет: одни сервисы попадают в список, другие ждут месяцами, и никто толком не знает почему.

Есть и обратная проблема. Операторы связи могут сами добавлять в свои списки сервисы партнёров, и из-за этого при ограничениях иногда открывались даже VPN. Новые правила должны это прекратить. Главная цель, по данным издания, — чтобы при любых ограничениях стабильно работали Госуслуги и банковские приложения. Сроков пока не называют.

Почему Сбера и Т-Банка нет в белом списке

Это самый частый вопрос при отключениях. По последним данным, приложения Сбербанка и Т-Банка в белый список не входят. Причина в требованиях ФСБ: в перечень не включают банки, которые не установили системы хранения переписки пользователей, писал «Эксперт» со ссылкой на РБК.

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Центробанк добивается, чтобы в белый список попали все банки с лицензией. Новые единые правила с упором на банковские приложения дают шанс, что это случится. Но пока это не так, и на отключение лучше иметь запасной вариант для оплаты.

Как подготовиться к отключению мобильного интернета

Ограничения касаются именно мобильного интернета, а домашний Wi-Fi от провайдера, как правило, работает как обычно. Поэтому всё, что может понадобиться в дороге, лучше подготовить заранее, пока интернет есть. Перед возможным отключением я бы сделал так:

Обновил приложения банков, маркетплейсов и такси, которые входят в белый список. Завёл карту банка из списка или держал при себе немного наличных. Скачал офлайн-карты и музыку для дороги. Сохранил важные документы и билеты на смартфон, а не только в облаке.

Всё это занимает несколько минут, но избавляет от ситуации, когда нужно срочно заплатить или вызвать такси, а нужное приложение не открывается.

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Так какие приложения будут работать без мобильного интернета

Пока новые правила не приняты (хотя активно готовятся к принятию), действует нынешний белый список. По данным «Ленты.ру», при ограничениях мобильного интернета продолжают работать:

госсервисы : Госуслуги, сайты МВД, МЧС, ФНС и других ведомств;

: Госуслуги, сайты МВД, МЧС, ФНС и других ведомств; мессенджеры и соцсети : MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru;

: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru; банки : ВТБ, ПСБ, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк;

: ВТБ, ПСБ, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк; маркетплейсы : Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет;

: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет; транспорт : Яндекс Go, такси «Максим», РЖД, «Аэрофлот» и S7;

: Яндекс Go, такси «Максим», РЖД, «Аэрофлот» и S7; доставка : Самокат, Купер, СДЭК, ВкусВилл, «Пятёрочка»;

: Самокат, Купер, СДЭК, ВкусВилл, «Пятёрочка»; СМИ: крупные новостные сайты и телеканалы.

Список регулярно пополняется, а с новыми правилами в нём может появиться больше банков и станет меньше случайных сервисов. Если в вашем регионе часто отключают интернет, заранее проверьте, есть ли нужные вам приложения в перечне, и держите под рукой запасной способ оплаты. Обсудить, что у вас работает при отключениях, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.