Пока в России обсуждают полный запрет VPN, интернет в стране тихо перестает работать совсем другим способом. В четверг вечером, 21 мая, у меня во всем в микрорайоне вырубило свет. Штатная ситуация: раньше я просто раздавал мобильный интернет с телефона и продолжал работать. На этот раз это не сработало. Расскажу по порядку — что произошло, что не работало и к какому выводу я пришел к концу дня.

Почему отключают интернет в России

Начну с предыстории, без которой дальнейшее непонятно. В России существуют так называемые белые списки интернета — инструмент ограничения доступа к сети, который изначально вводился как мера безопасности в периоды беспилотной угрозы. Логика простая: во время опасности мобильный интернет ограничивается до минимального набора разрешенных ресурсов, чтобы нарушить возможное управление дронами через сеть.

Раньше это работало так: прилетало SMS-предупреждение, потом на несколько часов отключался мобильный интернет или переходил в режим белых списков, потом все возвращалось. Неприятно, но временно. Теперь в Свердловской области, где я живу, белый список мобильного интернета работает на постоянной основе.

Не по тревоге, не по SMS — просто всегда. О том, как операторы блокируют сайты в России технически, я уже говорил. Но это не блокировка в привычном смысле, а фильтрация на уровне сети оператора.

Для чего нужны белые списки интернета

Белые списки в России — это не то же самое, что блокировка отдельных сайтов. Принципиальная разница: при обычной блокировке интернет работает, недоступны конкретные ресурсы. При белых списках все наоборот: интернет де-факто выключен, работают только заранее одобренные сервисы.

Вечером 21 мая свет пропал во всем микрорайоне. Я привычно потянулся к телефону, чтобы раздать мобильный интернет на рабочий ноутбук. И вот тут все пошло не так. Мобильный интернет работал. Но открывалось буквально несколько сайтов (часть сервисов Яндекса и VK). AndroidInsider.ru — не открывается. Рабочие инструменты — не работают. Большинство привычных сайтов — недоступны. Wi-Fi не работал, так как в отсутствие электричества не было возможности запитать роутер.

Пришлось писать главреду через MAX, что не могу работать из-за белых списков. Заодно выяснил, работает ли мессенджер MAX без обычного интернета. Национальный мессенджер входит в белый список, поэтому связь через него оставалась. Своеобразное преимущество государственного мессенджера.

Официальный белый список сайтов в 2026 году

Что реально работает при белом списке интернета в России через мобильного оператора:

Яндекс: поисковик, почта, карты, такси, музыка, новости;

VK: социальная сеть, почта Mail.ru, Одноклассники;

мессенджер MAX работает полноценно;

Госуслуги и государственные сервисы;

банковские приложения (частично);

Mir Pay — работает, SberPay и Яндекс Пэй — нет;

RUTUBE (видеохостинг доступен).

Про банки в белом списке стоит сказать отдельно. Приложения работают: можно проверить баланс, совершить перевод. Но бесконтактная оплата через SberPay и Яндекс Пэй не функционирует. В белых списках оказался только Mir Pay. Это означает: расплатиться в магазине можно физической картой, наличными или Mir Pay. Привычный способ оплаты смартфоном через другие сервисы недоступен.

И вот что меня особенно позабавило с Яндексом в белом списке: поисковик работает, выдача отображается. Но сами сайты из выдачи не открываются, ведь они не в белом списке. То есть поиск превращается в витрину недоступного: видишь результаты, но перейти некуда. Поисковик стал бесполезным инструментом. Про то, как вызвать Яндекс Такси без интернета, можете прочитать отдельно, но этот сценарий 21 мая я не проверял.

Можно ли обойти белые списки интернета

Это был первый вопрос, который я задал себе, осознав ситуацию. Ответ короткий: нет. И вот почему.

Обычная блокировка сайтов — это запрет на конкретные адреса. Такая блокировка не является проблемой для технически подкованного человека. Обход белых списков требует решения принципиально другой задачи: здесь не заблокированы отдельные сайты, здесь разрешен только конкретный трафик. Все остальное, включая VPN-соединения, блокируется на уровне сети оператора.

Включаешь VPN — он не подключается, потому что сервер VPN не входит в белый список. Пробуешь другой протокол — тот же результат. Отключение белых списков на уровне пользователя невозможно, ведь это настройка на стороне оператора, а не на телефоне.

Белый список на Android не управляется из настроек смартфона. Можно настраивать DNS, менять протоколы, ставить разные приложения — все это работает выше уровня, на котором применяются белые списки. Интересно в этом контексте и другое: в России делают единый интернет-ID, и все это складывается в интересную картину.

Что будет с интернетом в России дальше

Блокировка интернета в России происходит поэтапно и незаметно. Сначала белые списки вводились только по тревоге. Потом стали постоянными в отдельных регионах. Потом, возможно, распространятся шире. Каждый шаг выглядит как временная мера безопасности, но временные меры имеют свойство становиться постоянными. Интернет в России в 2026 году совсем не тот, каким он был даже несколько месяцев назад. Дело не только в заблокированных сайтах. Дело в том, что техническая инфраструктура для полного переключения на национальный сегмент уже построена и обкатана.

День в белых списках убедил меня в одном: похоже, в России отключат интернет в полном смысле слова, и это уже не сценарий из области фантастики. Для тех, кто пользуется VK и сервисами Яндекса, белые списки почти незаметны. Для всех остальных — это де-факто полное отключение от глобальной сети. Разница между «ограниченным доступом» и «нет интернета» в реальной жизни оказывается минимальной.

Блокировка интернета в 2026 году — это уже не теория, это практика, которую я прожил один день. И одного дня оказалось достаточно, чтобы понять: готовиться к автономной работе стоит заранее. Офлайн-карты, скачанные документы, заранее записанные контакты — все это перестает быть паранойей и становится базовой цифровой гигиеной.