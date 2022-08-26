Плохо слышно собеседника по телефону. Что делать

Пользователи, который много времени проводят за телефонными разговорами, наверняка обращали внимание, что после продолжительных бесед верхняя часть смартфона в районе разговорного динамика покрывается жирными следами. Стереть эти следы с экрана достаточно просто. Однако некоторые части могут попасть в динамик, что со временем приведет к уменьшению громкости звука. Самое интересное, что при столкновении с такой проблемой большинство пользователей будет грешить на сотового оператора, но никак на себя самого.

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Если говорить про основной динамик каждого устройства, то при ношении в кармане или сумке вероятность, что он забьется грязью, тоже очень высокая. В такой ситуации, чтобы избежать каких-то серьезных поломок, динамики следует периодически очищать. Давайте разберемся, как это можно сделать самостоятельно, без обращения в сервисный центр.

Как очистить динамики телефона

Для большинства пользователей именно загрязнение разговорного динамика является наиболее критическим моментом. Даже если вы не разговариваете по телефону, то наверняка прослушиваете голосовые сообщения. С учетом того, что удобнее всего это делать именно с помощью верхнего динамика, то и его работоспособность важнее всего. Да и просто не иметь возможности позвонить по телефону из-за того, что не слышишь или плохо слышишь собеседника — достаточно обидная недоработка.

Прежде чем переходить, к очистке динамиков убедитесь в том, что нет никаких других препятствий для разговора:

Прибавьте громкость кнопками регулировки громкости .

. Убедитесь, что к смартфону не подключены наушники .

. Попросите собеседника проверить, что у него не включена громкая связь .

. Проверьте качество приема сигнала сотовой сети.

Возможно, что вам мешает что-то из этого. Тогда дальнейшие действия вам могут просто не понадобиться. В такой ситуации у вас получится решить проблему без особых трудностей.

Если громкость на максимуме, наушники не подключены, сигнал оператора максимальный и никаких других проблем нет, то смело следует переходить к очистке. Можно воспользоваться какой-нибудь видеоинструкцией с YouTube по типу этой:

Но за долгие годы использования различных смартфонов и мобильных телефонов у меня выработался свой способ очистки, который в какой-то мере повторяет видео, представленное выше, но с рядом оговорок:

Возьмите какую-нибудь щетку с мягкой щетиной. Допускается использовать даже детскую зубную щетку. Самое главное, чтобы она была мягкой.

Поставьте ваш смартфон на боковую грань, на любую горизонтальную поверхность.

Не надавливая на динамик, аккуратными движениями счищайте грязь сверху вниз, периодически сдувая ее. Ни в коем случае не используйте сжатый воздух в баллонах. С помощью него можно задуть грязь еще глубже.

Повторите эти действия несколько раз.

В самом конце возьмите шпатлевку для очистки часовых механизмов, которую можно заказать за 130 рублей с AliExpress, и приложите несколько раз к динамику. Остатки грязи должны остаться на ней.

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Если вы сомневаетесь, что сможете проделать эти действия без ущерба для вашего смартфона, то лучше обратитесь в сервисный центр, где профессионалы произведут качественную очистку разговорного динамика.

Я не советую смачивать щетку в различных спиртовых растворах, так как они могут негативно сказаться на вашем смартфоне. Это такая лотерея, из которой можно не выйти победителем. Но если вы уверены, что подобная жидкость никак не скажется на работоспособности вашего устройства, то можете использовать ее.

Очистка динамиков — Сяоми

Некоторые производители оснащают свои смартфоны специальным режимом для очистки динамиков. В частности, такую опцию можно найти на всех устройствах Xiaomi, Redmi и Poco. Суть ее заключается в том, что смартфон в течение 30 секунд воспроизводит на максимальной мощности звуковой сигнал, который выталкивает лишний мусор наружу. Вам остается только дождаться окончания и собрать то, что осталось на поверхности экрана, с помощью часовой шпатлевки. Для очистки разговорного динамика на устройствах Сяоми необходимо:

Открыть настройки.

Перейти в “Расширенные настройки”.

Выбрать раздел “Очистка динамика”, активировать переключатель и увеличить громкость на максимум.

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Для более качественной очистки советую прогнать этот звуковой сигнал несколько раз. Хуже это точно не сделает, а вот лучше стать может. Надеюсь, что со временем все производители предусмотрят подобную возможность на своих устройствах.

Как почистить динамики в домашних условиях

Но проблема может возникнуть не только с разговорным динамиком, но и с основным, находящимся на нижней грани вашего устройства. Очистка его осложняется тем, что находится он чаще всего за небольшими круглыми отверстиями, в которые достаточно непросто забраться. Многие пытаются выскрести из него грязь с помощью иголок и зубочисток, но делать этого я вам категорически не советую. Таким образом можно продавить или просто продырявить тонкую сеточку на динамиках. Для очистки основного динамика сделайте следующее:

Поставьте смартфон на длинную боковую грань.

Возьмите шпатлевку для очистки часовых механизмов и прижмите ее к отверстиям динамика для сбора максимального количества грязи.

Проделайте эту процедуру несколько раз.

После этого возьмите щетку с мягким ворсом и, не надавливая на динамик, счищайте грязь движениями сверху вниз. Дополнительно можете сдувать грязь. Главное — не использовать сжатый воздух в баллонах.

Повторно с помощью шпатлевки уберите мусор, который вы сдвинули щеткой.

При необходимости повторите эти действия несколько раз.

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Обязательно проверьте громкость после этих действий. С очисткой основного динамика не все так просто, как с разговорным. Поэтому мгновенного результата может не быть. Однако имейте в виду, что со временем происходит естественный износ, и динамики начинают звучать хуже. В такой ситуации выход только один — замена.