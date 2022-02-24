Почему использование TeraBox бесплатно?

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AndroidInsider.ru

TeraBox — крупнейшее бесплатное и безопасное облачное хранилище, его скачали более 20 000 000 раз по всему миру.  По мере изменения принципов работы и взаимодействия в современном мире облачное хранение становится все более популярным. Распространение пандемии Covid-19 стало ключевым фактором для перехода некоторых организаций на дистанционную работу, и возникла растущая потребность в беспрепятственном управлении большим объемом данных. От глобальных корпораций до малых предприятий люди отмечают преимущества облачного хранилища с точки зрения повышения эффективности и возможности создания связанной среды.

Облако

Облачные хранилища удобнее и безопаснее, чем физические

1024 ГБ облачного хранилища БЕСПЛАТНО? Невероятно!

Terabox

TeraBox — это бесплатное облачное хранилище без подвохов

Теперь облачное хранилище останется с нами. Благодаря гибкости, безопасности и возможности переноса информации все больше и больше людей доверяют свои данные сторонним поставщикам облачных услуг и активно интегрируют облачные сервисы в свои бизнес-процессы.
 
Преимущества облачных сервисов безграничны. Однако существует серьезная проблема, с которой сталкиваются пользователи в связи с переносом данных, — затраты. Несмотря на то, что почти во всех отраслях наблюдается растущая тенденция к внедрению облачных сервисов, увеличивающаяся стоимость обновлений часто заставляет задуматься над выбором.
 
Но TeraBox устраняет это препятствие и открывает для пользователей новые возможности использования облачного хранилища.
 

Увеличивающаяся стоимость обновлений  

Лучше использовать облако вместо карты памяти

Почти все поставщики облачных хранилищ работают по модели фримиум, в рамках которой каждый пользователь получает бесплатное предложение, которое он может использовать без ограничений. Часто предложенный объем хранилища составляет от 5 ГБ до 15 ГБ.
 
Несмотря на то, что размеры файлов и объем данных, которыми владеет каждый человек, значительно увеличились за последнее десятилетие, объемы для бесплатного пользования остались прежними. Сегодня каждый пользователь подключается к большему количеству приложений, обрабатывает больше файлов и делает больше снимков. В этих случаях бесплатный объем закончится в течение месяца.
 
Именно в этот момент возникают дополнительные затраты на обновление. С каждым обновлением хранилища в конечном итоге вам придется платить больше денег поставщикам облачных услуг, тем самым ставя под сомнение свое первоначальное решение. Вместе с тем со стороны поставщика облачных услуг высокие дополнительные затраты оправданы, поскольку он понесет немалые расходы на непрерывный ввод пропускной способности и дополнительное место для хранения.

Скачать TeraBox
 
Эти расходы напрямую связаны с использованием вами хранилища и тем, как далеко вы готовы зайти в этом вопросе. В конце концов, как только вы выбрали тот или иной вариант облачного хранилища, становится достаточно сложно изменить свое решение.
 
Однако эта проблема касается не только малого бизнеса. Согласно исследованию Canalys, в 2019 году организации потратили 107 миллиардов долларов на облачные вычисления, что на 37% больше, чем в предыдущем году.
 
Так как же бизнесу бороться с растущими затратами и при этом иметь безупречного поставщика облачного хранилища?
 

Присмотритесь к TeraBox!

Хотите получить бесплатно 1 ТБ в облаке? Тогда вам к TeraBox

Изменение хранения в облаке — TeraBox 

TeraBox понимает трудности, с которыми сталкиваются люди, и хочет предоставить всем равное пространство для хранения, чтобы обогатить преимущества, предлагаемые облачным хранилищем. В конце концов, Интернет — одна из лучших уравнительных платформ, так почему бы и облачному хранилищу не быть таким же?
 
TeraBox сразу предоставляет 1024 ГБ в своем базовом плане БЕСПЛАТНО, ориентируясь на эту цель.
 
Да, вы правильно прочитали — 1024 ГБ!
 
Бесплатно!
 
В то время как другие ведущие поставщики предоставляют 5, 10 и 15 ГБ бесплатных данных, TeraBox утирает нос им всем своими бесплатными 1024 ГБ. Почти все ведущие поставщики услуг предлагают бесплатный объем, которого достаточно только на месяц, а 1 ТБ пространства для хранения предоставляется только за внушительную месячную плату.
 
Подход, предлагаемый TeraBox, уникален. Для вас не существует никаких препятствий для выполнения работы с помощью облачных сервисов. У вас есть бесплатное хранилище на 1024 ГБ, и этого достаточно.
 
А если вам нужно больше, можете быстро увеличить объем до 2 ТБ всего за 2,99 доллара в месяц. Опять же, это меньше половины того, что вы заплатите любому другому поставщику облачных услуг.
 
Как это возможно?
 
Нет, это не обман, а реальность.
 
Благодаря эффективному управлению дисками и увеличению числа пользователей команда TeraBox может эффективно управлять пропускной способностью и обеспечивать отличное качество обслуживания с помощью своих облачных сервисов. Цена со скидкой ни в коем случае не означает, что существуют какие-либо уступки с точки зрения безопасности или скорости доступа — вы получите все, что вам может понадобиться от поставщика облачных услуг.
 

Потенциал?  

Безопасность

1 ТБ безопасного хранилища в облаке — это дорогого стоит. Но для пользователей TeraBox это бесплатно

Теперь к самому важному — возможностям, которые открывает TeraBox для пользователя. Если вы использовали облачное хранилище объемом 5-10 ГБ, то наверняка знаете, каково это, постоянно видеть сообщения об ошибках переполнения хранилища.
 
С TeraBox вы, скорее всего, никогда не увидите такие сообщения. Это может звучать безумно, но если вы посчитаете, насколько большой объем в 1 ТБ, больше не захотите пользоваться услугами других облачных поставщиков.
 
1 ТБ (1024 ГБ) данных предоставляет возможность хранения примерно:
 

  • 250 000 фотографий, сделанных на 12-мегапиксельную камеру
  • 500 часов HD-видео
  • 6,5 миллионов страниц документов, хранящихся в форматах PDF или Office.

 
Мы бы сказали, что вы больше не будете страдать от нехватки места для хранения. И даже если такое случится, увеличение объема до 2 ТБ легко поможет решить сложившуюся проблему.
 
Будущее облачного хранения данных уже здесь!  

Борьба за облачное пространство бесконечна. Постоянное удаление файлов, сообщения об ошибках и проблемы несовместимости — мы все через это прошли. К счастью, с TeraBox пользователям больше не придется сталкиваться ни с одной из этих проблем.

Скачать TeraBox
 
С 1024 ГБ данных, доступными бесплатно для каждого, нет необходимости в дополнительных разъяснениях о том, почему этот вариант подходит для любого пользователя. TeraBox осознает масштабы потребностей в данных в современном мире и приступил к разработке модели, которая получила бы всеобщее одобрение.
 
Думайте о TeraBox как о праве, данном каждому интернет-пользователю — вам принадлежит 1 ТБ облачного пространства, и только от вас зависит, как вы будете его использовать.
 
Заявите о своих правах, пока не поздно!
 
Если вы хотите узнать больше о TeraBox, можете скачать его здесь.

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