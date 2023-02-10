Почему камера телефона искажает лицо и как это исправить

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Герман Вологжанин 0

Объектом съемки камер наших смартфонов нередко становятся люди. И, если вы когда-нибудь пытались фотографировать лица друзей или знакомых вблизи, то наверняка замечали, как на снимке искажаются пропорции. Нос становится огромным, да и сам человек будто набрал несколько килограммов лишнего веса. Ваш телефон тоже искажает лицо? Тогда не спешите винить устройство, а лучше узнайте, как правильно фотографировать людей, в чем вам поможет сегодняшний материал.

Почему камера телефона искажает лицо и как это исправить. Камера искажает лицо, если мы фотографируем человека вблизи, но это можно исправить. Фото.

Камера искажает лицо, если мы фотографируем человека вблизи, но это можно исправить

Почему камера искажает лицо

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно познакомиться с таким понятием фокусного расстояния камеры. Данный параметр представляет из себя отрезок от матрицы до собирающей линзы и измеряется в миллиметрах. Характеристика является относительной. То есть фокусное расстояние 26 мм в описании камеры — не равно физическим 26 мм.

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Относительное (эквивалентное) фокусное расстояние влияет на угол обзора и силу приближения объекта съемки. Чем меньше это значение, тем шире угол и дальше объект, который мы фотографируем. Для понимания: если основная камера смартфона имеет фокусное расстояние 26 мм, то для двукратного приближения нам нужно 52 мм.

Вместе с изменением ФР меняются пропорции объектов в кадре. Чтобы стало понятнее, предлагаю взглянуть на два снимка с разным фокусным расстоянием.

Почему камера искажает лицо. Обратите внимание на пропорции лица и количество деревьев сзади. Фото.

Обратите внимание на пропорции лица и количество деревьев сзади

Почему камера искажает лицо. С длинным фокусным расстоянием в кадр попадает меньше деревьев и кажется, будто они ближе к объекту, чем на самом деле. Фото.

С длинным фокусным расстоянием в кадр попадает меньше деревьев и кажется, будто они ближе к объекту, чем на самом деле

На первой фотографии за объектом съемки мы можем видеть намного больше деревьев, чем на той, которая сделана на 135 мм. При этом в обоих случаях человек стоит в одном и том же месте, не сдвигаясь ни на шаг. Двигался только фотограф, ведь, как вы помните, чем больше фокусное расстояние, тем сильнее приближение.

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Как правильно фотографировать людей

Основная камера современных смартфонов имеет фокусное расстояние 24-28 мм. Если фотографировать на нее человека вблизи, то неминуемо будут искажены пропорции лица. А по мере увеличения ФР объект постепенно начнет выглядеть более естественно.

Как правильно фотографировать людей. Посмотрите, как меняются пропорции лица в зависимости от фокусного расстояния. Фото.

Посмотрите, как меняются пропорции лица в зависимости от фокусного расстояния

Чтобы не искажались пропорции лица во время съемки вблизи, профессиональные фотографы рекомендуют использовать фокусное расстояние 70-135 мм. Чем больше места в кадре занимает лицо, тем более выраженным должно быть ФР.

И вот тут возникает резонный вопрос: как изменить фокусное расстояние? На самом деле, все очень просто. Фотографируя людей вблизи, старайтесь использовать приближение камеры. Если фокусное расстояние основной камеры составляет 24 мм, то для получения 70 мм и естественных пропорций лица, необходимо отойти от объекта съемки на пару метров и зумировать изображение в 3 раза, передвигая соответствующий ползунок. Тот же совет могу дать тем, кто хочет знать, как сделать селфи красиво на телефон. Вытяните руку и включите зум.

Как правильно фотографировать людей. Чтобы не искажались пропорции лица, старайтесь делать портретные снимки на расстоянии, используя зум камеры. Фото.

Чтобы не искажались пропорции лица, старайтесь делать портретные снимки на расстоянии, используя зум камеры

Если вы будете сильно зумировать изображение, пытаясь достичь рекомендованных 135 мм, то с высокой долей вероятности ухудшится детализация снимка, так как на подавляющем большинстве смартфонов используется цифровое приближение, когда картинка просто обрезается.

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Зачем нужна портретная камера в смартфоне

Чтобы фотографии людей вблизи обладали хорошей детализацией, необходимо купить смартфон с портретной камерой. Она устанавливается в дополнение к основной и характеризуется увеличенным фокусным расстоянием. Таким образом, мы получаем необходимое для хорошего портрета 2-3 кратное приближение относительно стандартной камеры, не теряя при этом в детализации. И вот несколько смартфонов, готовых похвастать хорошим портретником:

Наличие телеобъектива с оптическим приближением — прерогатива дорогих смартфонов. Но получить хороший портрет можно и на недорогую модель, если ее камера обладает высоким разрешением. Отойдите на 2-3 метра от объекта съемки, сделайте снимок на смартфон Redmi Note 10 Pro в режиме 108 Мп, а потом — обрежьте фотографию.

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Что делать, если камера зеркалит

В мире нет людей с абсолютно симметричным лицом. Поэтому, когда камера на телефоне зеркалит, мы тоже получаем далеко не самый естественный снимок. Если вы хотите выглядеть на фото так же, как и в реальной жизни, отключите режим зеркала:

  1. Запустите приложение «Камера».
  2. Переключитесь на фронталку.
  3. Откройте настройки камеры.
  4. Выключите опцию «Зеркальный режим».
Что делать, если камера зеркалит. Чтобы ваше лицо на селфи было естественным, выключите зеркальный режим. Фото.

Чтобы ваше лицо на селфи было естественным, выключите зеркальный режим

Отзеркаливание продолжит использоваться в видоискателе фронтальной камеры, чтобы вам было легче, к примеру, поправить прическу. Но на готовой фотографии вы останетесь максимально естественны.

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