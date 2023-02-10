Почему камера телефона искажает лицо и как это исправить

Объектом съемки камер наших смартфонов нередко становятся люди. И, если вы когда-нибудь пытались фотографировать лица друзей или знакомых вблизи, то наверняка замечали, как на снимке искажаются пропорции. Нос становится огромным, да и сам человек будто набрал несколько килограммов лишнего веса. Ваш телефон тоже искажает лицо? Тогда не спешите винить устройство, а лучше узнайте, как правильно фотографировать людей, в чем вам поможет сегодняшний материал.

Почему камера искажает лицо

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно познакомиться с таким понятием фокусного расстояния камеры. Данный параметр представляет из себя отрезок от матрицы до собирающей линзы и измеряется в миллиметрах. Характеристика является относительной. То есть фокусное расстояние 26 мм в описании камеры — не равно физическим 26 мм.

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Относительное (эквивалентное) фокусное расстояние влияет на угол обзора и силу приближения объекта съемки. Чем меньше это значение, тем шире угол и дальше объект, который мы фотографируем. Для понимания: если основная камера смартфона имеет фокусное расстояние 26 мм, то для двукратного приближения нам нужно 52 мм.

Вместе с изменением ФР меняются пропорции объектов в кадре. Чтобы стало понятнее, предлагаю взглянуть на два снимка с разным фокусным расстоянием.

На первой фотографии за объектом съемки мы можем видеть намного больше деревьев, чем на той, которая сделана на 135 мм. При этом в обоих случаях человек стоит в одном и том же месте, не сдвигаясь ни на шаг. Двигался только фотограф, ведь, как вы помните, чем больше фокусное расстояние, тем сильнее приближение.

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Как правильно фотографировать людей

Основная камера современных смартфонов имеет фокусное расстояние 24-28 мм. Если фотографировать на нее человека вблизи, то неминуемо будут искажены пропорции лица. А по мере увеличения ФР объект постепенно начнет выглядеть более естественно.

Чтобы не искажались пропорции лица во время съемки вблизи, профессиональные фотографы рекомендуют использовать фокусное расстояние 70-135 мм. Чем больше места в кадре занимает лицо, тем более выраженным должно быть ФР.

И вот тут возникает резонный вопрос: как изменить фокусное расстояние? На самом деле, все очень просто. Фотографируя людей вблизи, старайтесь использовать приближение камеры. Если фокусное расстояние основной камеры составляет 24 мм, то для получения 70 мм и естественных пропорций лица, необходимо отойти от объекта съемки на пару метров и зумировать изображение в 3 раза, передвигая соответствующий ползунок. Тот же совет могу дать тем, кто хочет знать, как сделать селфи красиво на телефон. Вытяните руку и включите зум.

Если вы будете сильно зумировать изображение, пытаясь достичь рекомендованных 135 мм, то с высокой долей вероятности ухудшится детализация снимка, так как на подавляющем большинстве смартфонов используется цифровое приближение, когда картинка просто обрезается.

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Зачем нужна портретная камера в смартфоне

Чтобы фотографии людей вблизи обладали хорошей детализацией, необходимо купить смартфон с портретной камерой. Она устанавливается в дополнение к основной и характеризуется увеличенным фокусным расстоянием. Таким образом, мы получаем необходимое для хорошего портрета 2-3 кратное приближение относительно стандартной камеры, не теряя при этом в детализации. И вот несколько смартфонов, готовых похвастать хорошим портретником:

Наличие телеобъектива с оптическим приближением — прерогатива дорогих смартфонов. Но получить хороший портрет можно и на недорогую модель, если ее камера обладает высоким разрешением. Отойдите на 2-3 метра от объекта съемки, сделайте снимок на смартфон Redmi Note 10 Pro в режиме 108 Мп, а потом — обрежьте фотографию.

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Что делать, если камера зеркалит

В мире нет людей с абсолютно симметричным лицом. Поэтому, когда камера на телефоне зеркалит, мы тоже получаем далеко не самый естественный снимок. Если вы хотите выглядеть на фото так же, как и в реальной жизни, отключите режим зеркала:

Запустите приложение «Камера». Переключитесь на фронталку. Откройте настройки камеры. Выключите опцию «Зеркальный режим».

Отзеркаливание продолжит использоваться в видоискателе фронтальной камеры, чтобы вам было легче, к примеру, поправить прическу. Но на готовой фотографии вы останетесь максимально естественны.