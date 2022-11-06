5 лучших фоторедакторов для Андроид

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Иван Герасимов 0

Мы живем в эпоху, когда камера в смартфоне является важнейшим элементом, ведь фотографии — то, без чего невозможно представить нашу жизнь в принципе. Далеко не все телефоны делают хорошие фотографии, которые не стыдно запостить в социальные сети: то лишние объекты появляются, то цвета слишком мрачные да и вообще — нет ничего лучше черно-белых фотокарточек. Встроенный фоторедактор в смартфоне вряд ли справится с этими задачами, поэтому на помощь приходят сторонние приложения для редактирования фотографий. Выбрали для вас 5 самых лучших для Android-смартфонов и не только.

Рассказываем о пяти лучших приложениях для редактирования фото

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Facetune — фоторедактор для селфи

Наверняка в соцсетях вы сталкивались с отличными снимками, которые будто сделаны вовсе не на смартфон, а на профессиональную камеру. Улучшить их довольно сложно, но с этим справится мощный фоторедактор FaceTune: он как раз сделан специально для селфи, поэтому вы сможете откорректировать черты лица, отбелить зубы, исправить дефекты кожи (например, убрать родинки, шрамы и морщины).

FaceTune — один из самых популярных фоторедакторов с бесплатными функциями

Кроме того, можно настроить освещение на снимке и даже менять фон. Из главных фишек есть нанесение макияжа, затемнение и добавление густоты волос и даже корректировка бровей. В приложении доступны десятки бесплатных фильтров, среди которых есть очень крутые. Обязательно попробуйте!

Скачать FaceTune

Pixlr — простой фодоредактор

Одним из самых популярных фоторедакторов для ПК теперь есть и для Android! По сути, это приложение — улучшенный вариант веб-версии Pixlr Express, в котором есть полный набор различных фильтров, рамок и инструментов, среди которых уменьшение шума на фотографиях контрастность, исправление эффекта красных и другие привычные штуки, которые нужны при редактировании фото.

В Pixlr есть готовые макеты и фильтры от других пользователей

Кроме того, есть возможность создавать коллажи за счет набора различных макетов, накладывать фотографии друг на друга и исправлять мелкие недочеты на снимках. В приложении доступны миллионы эффектов от других участников сообщества, которые явно стоит попробовать.

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BeFunky Photo Editor

Если вы не гонитесь за перегруженным приложением с большим количеством функций и планируете лишь слегка ретушировать фотографии, попробуйте BeFunky! Это простой фоторедактор для быстрой коррекции снимков целиком. Есть также возможность редактировать отдельные участки фотографий вручную, менять их размер, пропорции или ретушировать лица или накладывать эффекты.

BeFunky — фоторедактор для самых разных платформ

Можно удалять фон с фотографий или улучшать фотографию одним касанием при помощи искусственного интеллекта: он редактирует снимки самостоятельно, удаляя ненужное и подбирая подходящие фильтры. Огромный плюс BeFunky — большая коллекция шрифтов и их параметров, среди которых вы наверняка найдете подходящий.

Скачать BeFunky

Fotor — фоторедактор, коллаж

Fotor — одно из немногих приложений, доступных для разных платформ, включая macOS и iOS. Опять же, подходит для различных мелких нужд вроде корректировки цветов, изменения размера снимка или обрезки. Кроме того, можно удалять фон, улучшать лицо, исправляя морщины и эффект красных глаз, дополнять фотки стикерами или рамками. Загружать фотографии в сервис с телефона не нужно — можете указать адрес в соцсетях, чтобы обработать его онлайн и сэкономить время.

В Fotor примеры работ других пользователей — так проще ориентироваться при редактировании

Если не знаете, с чего начать редактирование и как его правильно выполнять, загляните на вкладку «Вдохновение»: в нем разработчики собирают классные снимки от других авторов с указанием их соцсетей, чтобы можно было увидеть и другие работы. Большой плюс Fotor — простой привычный интерфейс, в котором все понятно и легко запоминается.

Скачать Fotor

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Picsart: редактор фото и видео

Один из самых старых сервисов, который с годами не стал хуже — это PicsArt: у него простой и понятный интерфейс и набор привычных функций для редактирования снимков. Дополнительно есть еще кисти, ластик, поэтому вы всегда можете порисовать, но делать это лучше на планшете и с использованием стилуса.

PicsArt — один из лучших фоторедакторов на все случаи жизни

Главная фишка PicsArt — отнюдь не точечные инструменты для редактирования фотографий, а магические эффекты на любой вкус, которые делают фотографию необычной, но при этом она режет глаз. По сути, это готовые настройки, благодаря которым вам не нужно подкручивать параметры по отдельности: одним нажатием можно добавить фильтр и резкость, чтобы снимок стал четким и насыщенным.

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