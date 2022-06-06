Почему вам срочно нужно оформить подписку Огонь. Потом спасибо скажете

Попробуйте найти человека, у которого не оформлено ни одной подписки, и у вас ничего не выйдет. Ведь даже интернет или кабельное — это тоже своего рода подписка: вы платите фиксированную сумму каждый месяц, а вам за это предоставляют доступ в сеть или к ТВ-каналам. Эта модель понятна и логична, поэтому мы так легко привыкли к необходимости платить не только за телеком, но и за стриминговые сервисы, приложения и ПО. Со временем количество сервисов по подписке только растёт. Но ведь это: а) дорого и б) неудобно, потому что приходится контролировать каждый «абонемент» в отдельности. Поэтому подписки стали делать пакетными, объединяющими полный доступ к одним сервисам и специальные условия на другие. Но какую из них лучше выбрать?

Какие подписки есть в России

Сегодня в России действует довольно много пакетных подписок. Оформив их, вы получаете доступ к набору привилегий за фиксированный прайс:

СберПрайм

Яндекс Плюс

VK Combo

МТС Premium

Тинькофф Pro

Мегафон Плюс

Огонь

Подписка Огонь — что даёт

Зачастую пакетные подписки — экосистемные. Это значит, что в них все сервисы и услуги разрабатываются и обслуживаются одной компанией. Заплатили один раз – и смотрите кино и сериалы бесплатно, получаете повышенный кэшбек за поездки на такси и заказываете продукты в магазинах со скидкой. Но они не только привязывают вас к монобрендовым сервисам, но и, как правило, довольно ограничены с точки зрения ассортимента услуг.

Есть подписки, которые объединяют предложения разных независимых друг от друга компаний. В них даже можно выбирать между спецпредложенями внутри категорий – что почти невозможно у экосистемных «историй». К неэкосистемным подпискам относятся Мегафон+, Огонь и VK Combo. В данном обзоре мы рассмотрим подписки Огонь и VK Combo вместе, так как предложения VK доступны подписчикам Огня без доплат в рамках коллаборации.

Подписаться на Огонь

Суть всех комплексных подписок — упростить жизнь пользователей и дать им как можно больше привилегий (скидок, бонусов и т.д.) в разных категориях. Поэтому и оценивать подписки я буду по охвату категорий. Конечно, не все из них необходимы каждому человеку. Например, курьерская служба или облачный гейминг нужны далеко не всем. Но мы пройдемся по всем категориям, которые есть в подписках, и поможем вам выбрать сервис по вкусу.

Такси и бонусы для автолюбителей

Такси. На сегодня в России есть только одна подписка, которая предлагает особые условия пассажирам такси. Это Яндекс Плюс. Раньше конкурентное предложение было в VK Combo и СберПрайм, но оно исчезло из подписок, когда сначала было объявлено о закрытии сервиса, а затем – о смене его владельца. Яндекс же начисляет кэшбэк баллами Плюса в размере 10% на тарифах «Комфорт», Комфорт+ и Ultima, игнорируя популярные Эконом и Детский, что довольно сильно ограничивает выгоду. Но балл всё равно уходит Яндексу.

Каршеринг. В Яндекс Плюс есть также кешбэк в Драйве, но только за поездки по тарифу Фикс. В подписке Огонь (благодаря коллабу с VK Combo) дополнительный кешбэк баллами в Ситидрайв начисляется для любого уровня в программе лояльности. И буквально на днях МТС Premium добавил в подписку скидку 10% в Belka Car по одноименному спецтарифу. В итоге все три подписки получают по баллу.

Топливо. В этой категории представлены сразу три подписки: Яндекс Плюс, МТС Premium и Огонь. Тут, конечно, сложно выбрать победителя. Сразу даю балл всем трем и объясняю почему. Яндекс Плюс начисляет 5 баллов за каждые 10 литров топлива, если вы оформили и оплатили его через приложение Яндекс Заправки. Сейчас это предложение доступно на более чем 7 000 АЗС разных сетей. В то время как МТС начисляет подписчикам кешбэк 5% баллами Лукойл на одноименных заправках при оплате картой MTS Cashback. А вот по подписке Огонь пользователи получают 1,5 балла по программе лояльности “Нам по пути” на АЗС Газпромнефть — зато за каждый литр топлива. И еще кешбэк 25% на 4 кружки кофе или горячего шоколада в месяц.

Автолизинг. Услуга, спрос на которую меньше, чем на такси или бензин, зато выгоды можно получить заметно больше — это автолизинг для физлиц. Он представлен всего у одной подписки — Огонь и мы не могли обойти это стороной. Подписчики получают дополнительную скидку до 16% в Газпромбанк Автолизинг. Плюсик в обзоре? Однозначно!

Самокаты. И раз уж мы говорили про аренду авто, то скажем и про наших двухколесных друзей — электросамокаты. Для тех, у кого оформлена подписка МТС Premium, подписка Urent Плюс будет стоить 99 р/мес. вместо 159 р/мес. Это единственное подобное партнерство, но сезон самокатов только начался, поэтому могут появиться скидки и у других подписок. А мой плюсик уходит МТСу.

Музыка, фильмы и другие развлечения

Музыка. У Яндекса и Сбера есть свои сервисы. Это Яндекс Музыка и Звук соответственно. Огонь своего музыкального сервиса не имеет, но предлагает безлимитный доступ к VK Музыке, которая входит в состав VK Combo. Мегафон и МТС тоже не стали делать собственные стриминги, а запартнёрились. Мегафон — со сберовским Звуком, MTS Music – с Яндекс Музыкой. В принципе, решение легальное. Но лично я бы из этих четырех сервисов выбрал либо Яндекс Музыку, либо VK Музыку. Однако дам балл всем пятерым.

Онлайн-кинотеатры. Они есть во всех подписках, которые мы сравниваем. Правда, условия доступа к ним отнюдь не одинаковые. Посмотреть фильмы и сериалы бесплатно можно в Okko со СберПраймом, на Кинопоиске с Яндекс Плюсом, на Кионе с MTS Premium, а также на Start и IVI с Мегафон Плюс. Огонь тоже предлагает доступ к двум сервисам сразу: Wink и Premier. В то время как остальные сервисы подписок зачастую дают либо кэшбек на подписку, либо скидку, что уже не так выгодно. Поэтому Мегафон и Огонь получают по 2 балла за 2 видеосервиса. Сбер, Яндекс и МТС — по одному. А остальные ничего.

Электронные и аудиокниги. Подписка Огонь дает скидку до 25% на покупки в ЛитРес в рамках партнерства с VK Combo. Тинькофф Pro — скидку 50 рублей на премиум-подписку MyBook (499 рублей в месяц — вместо 549 рублей). А вот Мегафон Плюс не скупится — в его подписку входит полный доступ к стандартному тарифу MyBook и безлимитный интернет для чтения — бонусом. Даю по 1 баллу Огню и Тинькофф Pro и сразу 2 за полный доступ — Мегафон Плюс.

Подписаться на Огонь

Облачное хранилище. С Огнем по подписке VK Combo вы получите 16 ГБ в Облаке Mail.ru. Яндекс Плюс предоставит вам 20 ГБ на Диске, СберПрайм — 15 ГБ, а Облако МТС — целых 512 ГБ. Правда, у Яндекса есть возможность загружать фото и видео в безлимитный раздел, если включить автозагрузку, а у остальных этого нет. Так что я бы отдал 2 балла Яндексу за безлимит и МТС за невероятный объём и по одному баллу Огню и СберПрайму.

Гейминг. Сервисы для любителей компьютерных игр есть только в Огне (тоже от VK Combo). Их подписчики получают скидку 10% на безлимитные тарифы облачного гейминга в MY.GAMES Cloud. Ставлю плюсик.

Мобильная связь. Так как у нас в обзоре сразу две подписки от мобильных операторов, мы не могли обойти стороной эту категорию. МегаФон Плюс дает своим пользователям VIP-статус, если у них оператор — МегаФон. Приоритетное обслуживание, быстрый дозвон в контактный центр и бесплатную блокировку спам-звонков дает МТС Premium для тех, кто пользуется МТСом. А вот Огонь предлагает скидку 15% на тарифы eSim от Газпромбанк Мобайл. В то время как СберПрайм сделал специальный бесплатный тариф в СберМобайл для подписчиков (500 минут и 5 Гб интернета) или скидку 40% на других тарифах оператора. СберПрайму — 2 балла за условия, а остальным — по 1.

Доставка продуктов со скидкой и другие магазины

Доставка продуктов. С этим у подписок дела обстоят отлично. Такую услугу предлагают Яндекс Плюс (через Яндекс Еду и Лавку), СберПрайм (через СберМаркет) и Огонь (Лента Онлайн и Самокат). Правда, условия программы лояльности у каждого сервиса свои. Яндекс и Сбер начисляют кэшбек своими баллами по 5%, если вы заказываете доставку через их сервисы, а Огонь предоставляет скидку в размере 10% при заказе через сервис Лента Онлайн и до 7% — через Самокат. У Огня условия явно лучше, но присвоим по баллу каждому из этих сервисов.

Подписаться на Огонь

Покупка товаров офлайн. Понятное дело, не все любят заказывать продукты с доставкой. Многие предпочитают ходить и выбирать их сами, потому что только так есть возможность понюхать помидор на прилавке, оценить ясность глаз большой рыбины, лежащей на льду, или выбрать грушу помягче. Огонь даёт вам скидку 13% на 5 чеков в магазинах Лента. В Рив Гош можно купить парфюм и косметику со скидкой 40% два раза в месяц. А в Ситилинке дополнительные 500 бонусов по их программе лояльности за одну покупку ежемесячно (и в онлайн, и в оффлайне). А вот МТС и в этой категории проворачивает сложную схему с MTS Cashback. Если оплачивать этой картой покупки в супермаркетах, то получите кешбэк 5%. Поэтому заслуженные два балла уходит Огню.

Маркетплейсы. Яндекс Плюс начисляет кешбэк за покупки на Яндекс Маркете, а баллы Плюса можно потом потратить на заказы там же. Подписчики СберПрайма получают бесплатную доставку заказов в СберМегаМаркете, но не во всех регионах.

Курьерская служба. Не покупка, а доставка вещей с дополнительной скидкой есть только у СберПрайма. Подписчики получают скидку 10% за отправку через постаматы Сбера. Балл заслуженно уходит СберПрайму.

Финансовые сервисы

Банковские услуги. Это более широкая категория, поэтому поговорим о ней чуть подробнее. Казалось бы, лучшие привилегии от банкинга должны быть в подписках Тинькофф Pro и СберПрайм. Но если Тинькофф предлагает и повышенный процент на остаток, и увеличенный лимит переводов, и вдвое больше категорий повышенного кэшбека, и бесплатные оповещения, то СберПрайм в обычной версии не даёт вообще никаких плюшек в части банковских услуг.

Для этого нужно оформить СберПрайм+, который стоит вдвое дороже, и тогда вы получите бесплатную СберКарту, снятие наличных до полумиллиона в день, повышенный кэшбек и уведомления за 0 рублей. У МТС тоже есть свой банк, поэтому в состав подписки MТС Premium входит выгодная карта с кэшбеком 5% в супермаркетах, 3% в ресторанах и 3% в магазинах одежды и детских товаров. В принципе, условия крутые. Жаль только, что размер кэшбека в этом случае ограничен только 1 000 баллов.

Огонь тоже умеет в банкинг и предлагает 3,5% к ставке по накопительному счёту и бесплатное обслуживание кредитки в Газпромбанке. Также на сайте или в приложении можно выпустить виртуальную «умную» дебетовую карту Огонь от Газпромбанк». Обслуживание по ней бесплатное, а кешбэк до 5% начисляется в категории максимальных трат (поэтому карта «умная» — она сама автоматически вычисляет эту категорию) и 1% – на остальные покупки. За ее оформление еще дают 1 месяц подписки по цене 1 рубль.

Объективно Тинькофф Pro будет повыгоднее, поскольку позволяет сэкономить больше денег, а МТС Premium и Огонь находятся примерно на одной строчке. Поэтому предлагаю отдать Тинькофф Pro 2 балла, а МТС и Огню — по одному.

Брокерские услуги. Сюда же, пожалуй, будет уместно добавить и их. Особые условия для торговли на фондовых рынках предлагают только Огонь, который позволяет покупать ценные бумаги через приложение Газпромбанк Инвестиции на сумму до 200 тысяч рублей без комиссии, и Тинькофф Pro, у которого комиссии нет вне зависимости от суммы покупок. Но поскольку рядовые инвесторы вряд ли вкладывают в фондовый рынок больше 200к, балл заслуживают и та, и другая подписка.

Пенсионный фонд. Неожиданная категория для подписок. Есть только в Огне. Его подписчики получают кешбэк за пополнение пенсионного счета в НПФ «ГАЗФОНД Пенсионные накопления». Балл — Огню.

Здоровье и страхование

Аптеки. Подписка Огонь дает кешбэк баллами до 15% в интернет-аптеках АСНА на товары, помеченные специальным ярлычком. А СберПрайм — бесплатную доставку заказов в Еаптеке. По баллу уходит этим двум подпискам.

Страхование. У СберПрайм снижена цена на 10% на полисы, которые можно оформить прямо в СбербанкОнлайн. Так застраховать можно здоровье, финансы и даже домашних животных. Огонь же предлагает застраховать недвижимость или здоровье в СОГАЗе с выгодой до 30%. Хоть предложение у Огня выглядит интереснее, балл получают обе подписки.

Медицинские услуги. С подписками можно выгоднее следить за здоровьем. Например, с МТС Premium есть промокод на скидку 10% на оффлайн- и 30% на онлайн-консультации в Медси. СберПрайм дает скидку 20% на онлайн-консультации в сервисе СберЗдоровье. А Огонь — скидку 25% на анализы и ПЦР-тесты в Инвитро (на сумму от 1000 рублей). Даже если у МТС акция временная, она тоже получает балл, как и СберПрайм и Огонь.

Образование

Эта категория вообще представлена только подпиской Огонь. Она дает скидку 70% на премиум-аккаунт в Puzzle English. А также, благодаря коллабу с VK Combo, пользователи получают скидки 20% на занятия для детей в Учи.Дома и Учи.Ру и до 60% на курсы и профессии в Skillbox и Skill Factory. Балл уходит этой подписке.

Отдых в оффлайне

Сервис покупки билетов. Все билеты, кроме кино, можно купить с кешбэком 10% баллами в Афише Яндекса по подписке Яндекс Плюс. И баллами же оплачивать покупки. Собственно, мой личный балл уходит сюда.

Путешествия. Такой же кешбэк можно получить по подписке Яндекс Плюс за бронь отелей в Яндекс Путешествиях. И за это тоже балл. Таких сервисов сильно не хватает в подписках.

Умная колонка. Своя умная колонка есть и у VK, и у Яндекса, и у Сбера. Но специальные условия на покупку получают только подписчики Огня с сервисами VK Combo. Для них колонка Капсула стоит на 7% дешевле. За это подписке — мой балл.

Какая подписка лучше

Итоговые результаты:

Огонь — 21 балл

СберПрайм — 11 баллов

Яндекс Плюс — 11 баллов

МТС Premium — 10 баллов

Мегафон Плюс — 6 баллов

Тинькофф Premium — 4 балла

Может показаться, что я пытаюсь утопить Мегафон Плюс или Тинькофф Pro. Но первый предлагает всего две не относящихся к мобильной связи привилегии, а второй по большей части ориентирован на финансовый сектор и использование других сервисов банка. Так что для повседневной жизни Огонь, похоже, подходит лучше всего. Сложно даже посчитать, сколько денег в реальности он может вам сэкономить и как много удобства принесет. Однако — не сомневаюсь — вы обязательно подберёте тут что-нибудь для себя.

Как оформить подписку Огонь

Удобнее всего подписаться на Огонь через приложение. Там же вы сможете отслеживать спецпредложения от сервиса и завести виртуальную карту.

Скачайте приложение Огонь;

Запустите приложение и авторизуйтесь по номеру телефона;

Выберите срок, на который хотите подписаться (чем дольше, тем выгоднее);

Добавьте банковскую карту и подтвердите оформление подписки.

Скачать приложение Огонь

Огонь можно попробовать со скидкой 50%. Но, поверьте, он стоит всех своих денег

Если вы не уверены, нужен ли вам Огонь, рекомендую на этапе выбора срока действия абонемента ввести промокод AINSIDER. С ним можно оформить подписку на 2 месяца по цене одного. Так вы сможете оценить преимущества сервиса, фактически удвоив срок действия абонемента. Промокод действует до 5 июля 2022 года.