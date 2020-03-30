Telegram выпустил новую версию одноимённого мессенджера для Android, которая получила порядковый номер 6.0. Несмотря на то что это очень масштабное обновление, его ключевым нововведением стала поддержка папок, которые позволяют сгруппировать разные чаты так, как удобно именно вам. Я протестировал эту функцию ещё до официального релиза, присоединившись к программе бета-тестирования Telegram для iOS пару недель назад, и готов рассказать вам, как это изменило мою жизнь к лучшему. Возможно, изменит и вашу.

Как добавить стикеры из Telegram в WhatsApp

Начнём с того, как папки в Telegram – это явление кросс-платформенное. То есть если вы рассортируете чаты и каналы, на которые подписаны, на iOS, они автоматически появятся и на Android, и на десктопе. Для меня это удобно, однако некоторые мои знакомые, протестировавшие нововведение, заявили, что предпочли бы, чтобы Telegram позволил на каждом устройстве создавать разные папки.

Как включить папки в Telegram на Android

Откройте контекстное меню и перейдите в «Настройки»;

Здесь перейдите во вкладку «Папки»;

Нажмите «Создать новую папку», назовите её, а затем добавьте нужные чаты и исключите ненужные;

Вернитесь на страницу с чатами и переключайтесь между ними по свайпу влево или вправо;

При необходимости изменить расположение папок, нажмите на одну из них и удерживайте палец до появления контекстного меню, потом нажмите «Изменить порядок» и перетащите папки так, как вам нужно.

Как отправлять сообщения в WhatsApp и Telegram голосом

Я для себя сделал четыре папки: личные, работа, непрочитанные и каналы. Из-за того, что Telegram является для меня рабочим инструментом наравне с текстовым редактором, которым я пользуюсь в течение всего дня. Из-за этого мне было реально сложно разбираться со входящими потоками сообщений, которых за час-другой работы над новой статьёй у меня могло скопиться до сотни. В результате мне приходилось пролистывать все чаты и выискивать среди них важное. Однако, когда я разграничил чаты, группы и каналы, мне стало реально проще обращаться с корреспонденцией.

Как сгруппировать сообщения в Telegram

Теперь вместо того, чтобы листать бесконечный список чатов, групп и каналов, которых у меня реально много, я получил возможность видеть всё пропущенное наверху. Это позволило мне изменить подход к общению в мессенджере. В первую очередь я просматриваю рабочие сообщения, потом – личные, затем – непрочитанные (туда, как правило, попадают в другие папки сообщения из публичных чатов AppleInsider.ru, AndroidInsider.ru и Hi-News, на которые вы тоже можете подписаться), а в самую последнюю очередь, когда появляется свободная минутка и других дел нет, я захожу в каналы о политике: Подъём, Mash, aavst и т.д. Ведь теперь у меня всё перед глазами.

Как отправить сообщение в Telegram без звука

А вот Ренат Гришин, главный редактор AndroidInsider.ru нововведение не одобрил, потому как разработчики Telegram реализовали функцию группировки не так, как он рассчитывал. По его словам, он ждал, что прочитанные сообщения будут удаляться из папок после их прочтения. Сейчас такое происходит только в папке «Непрочитанное». Однако, отмечает он, от этого теряется смысл группировки, поскольку, если в папке много чатов или каналов, то их всё равно приходится листать, и из-за этого удобство от их использования сходит на нет.

Мне нововведение понравилось, однако я не могу не согласиться с Ренатом. Пожалуй, действительно было бы неплохо, если бы разработчики Telegram добавили в мессенджер возможность активировать автоматическое удаление групп и чатов из папок после их прочтения, так как этого, судя по всему, ждали многие пользователи. Но, повторюсь, меня устраивает и текущая реализация, поскольку она сделала мою жизнь лучше и удобнее и так. Поэтому рекомендую вам попробовать всё самостоятельно и уже после этого делать выводы.

Скачать обновление Telegram для Android